Sargento Pimenta abre programação do feriado de carnaval em Vitória

A folia beatlemaníaca do bloco Sargento Pimenta abre a programação do feriado de Carnaval, amanhã, em Vitória, no já tradicional Baile Voador. Em sua terceira apresentação na cidade, o bloco este ano celebra o amor e a revolução – não à toa a música “Revolution”, que completa 50 anos, é o tema de carnaval do bloco carioca em 2019.

“Há mais de 50 anos aconteceu o ‘Verão do Amor’, e ‘Revolution’ veio logo em seguida. Sempre nos baseamos na história dos Beatles para escolher nosso tema mas também olhamos em nossa volta. Não é um momento fácil para a cultura no Brasil, acho que se existe a possibilidade de trabalharmos com arte, isso já é uma forma de revolução. A cultura está aqui pra isso”, diz Leandro Donner, diretor musical, vocalista e um dos fundadores do bloco.





Há 50 anos os Beatles também faziam sua última aparição pública, com um show em Londres, no telhado da sede da gravadora Apple. Foi esse evento que inspirou o novo clipe e single do bloco, que acaba de ser lançado – “Don’t Let Me Down” ganhou uma versão tropical com clipe gravado ao pôr-do-sol em um terraço de um edifício de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A releitura, que mistura reggaeton, ijexá, ritmo-símbolo dos Filhos de Ghandi, e o funk carioca é uma das novidades do repertório que estará no show em Vitória.

“Sempre fomos muito bem recebidos em Vitória. Como são muitas músicas no bloco, acabamos pinçando algumas coisas no show. Desta vez vamos resgatar o lado B dos Beatles porque sabemos que Vitória tem muitos ‘beatlemaníacos’”, adianta.

HISTÓRIA

O Sargento Pimenta surgiu em 2010 quando um grupo de amigos teve a ideia após voltar de um bloquinho de carnaval. A princípio os ensaios aconteciam na Universidade Federal do Rio. Nove carnavais depois, o grupo é um fenômeno da folia não só na capital carioca, mas em todo o Brasil. No último dia 23, o bloco tocou em São Paulo e arrastou uma multidão; foi a sétima apresentação na capital paulista. No Rio, eles se apresentam na próxima segunda-feira, dia 4.





O bloco acompanhou esse renascimento do carnaval de rua em todo o país. “No Rio já existia esse momento de consolidação com o Monobloco, o Cordão da Bola Preta. Mas assistimos a esse crescimento em outras cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Brasília... É uma coisa nacional”, diz o vocalista.

No próximo ano eles comemoram 10 anos e prometem uma festa à altura, quem sabe com a presença ilustre de um dos Beatles. “Joguei essa sementinha porque estamos tentando mobilizar essa energia. O Ringo Starr é baterista então brincamos que não somos a Grande Rio, somos a Grande Ringo. Ele faz 80 anos, então acho que tem tudo a ver. E o Ringo tem esse humor carnavalesco, é um cara que sempre andou com roupas mais coloridas, um cara cômico e leve, que combina como nosso carnaval. Seria incrível”, sonha Leandro.

SERVIÇO

Baile Voador com Bloco Sargento Pimenta, Zé Maholics, Caixadá, Som de Fogueira e Bota Som Oficial

Quando: 1º de março, às 21 horas

Local: Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória

Ingressos: R$30 ( 1º Lote/meia-entrada). Ingressos à venda nas lojas Mavericks, La Vitta Saladeria,