Sambasoul faz festa na Barra do Jucu para comerar 3 anos de banda

Sambasoul começou com um vocalista, um guitarrista e três percussionistas em uma roda de samba na Zé Maholics, Matheus Nogueira, Diego Lyra e Atilla Diniz dividirão palco com o grupo para homenagearem os colegas com mais música. começou com um vocalista, um guitarrista e três percussionistas em umana Barra da Jucu , em Vila Velha. Neste sábado (15), vai brindar três anos de formação e saldo de apresentações em praticamente todas as casas noturnas da Grande Vitória. Além deles,dividirão palco com o grupo para homenagearem os colegas com mais música.

Crédito: Ciro Trigo

festival que vai juntar outros nomes da De acordo com o vocalista do Sambasoul, Raul Mesquita, o repertório do show tem músicas novas e foi todo pensado para brindar a data. Ele adianta que o evento será, na verdade, um grandeque vai juntar outros nomes da música capixaba para cantarem o aniversário.

"Nós queremos comemorar a data e também incentivar o turismo. Nós nascemos na Barra do Jucu e queremos que a Grande Vitória toda conheça essa região linda que nós temos aqui", fala, completando que o grupo vai inaugurar um novo espaço para eventos na Barra com acomodação para 700 pessoas. "É um lugar novo, totalmente reformado, que promete ser mais um agitador aqui da região", conclui.

MOTIVOS PARA COMEMORAR

Para Raul, esses três anos foram de sucesso, já que neste ponto da carreira os integrantes do Sambasoul já têm o que comemorar. Em pouco tempo, o vocalista avalia que os músicos venceram os desafios de se lançar na arte e fizeram fama com o próprio nome Grande Vitória afora. "Nós abrimos grandes shows nacionais que tiveram pelo Espírito Santo nesse período e somos apaixonados pelas nossas conquistas", reitera.

Ele, que já toca desde os 5 anos de idade e é músico formado, fica bem animado com novos ares e garante que a banda continuará o trabalho para fomentar turismo e melhorar a movimentação da noite na Barra. "Já está voltando, aos poucos, mas nossos shows são um convite para o pessoal vir aqui para conhecer a gente, a nossa música e a Barra", finaliza.

SERVIÇO

Sambasoul na Barra do Jucu

Local: República da Barra (Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha)

Data: 15 de junho de 2019 (sábado), a partir das 18h

Feshow.com.br e nas lojas Savaii, Cervejaria Bigstep, Casa da Árvore Tatoo e República da Barra Ingressos: R$ 25 - Vendas por meio doe nas lojas Savaii, Cervejaria Bigstep, Casa da Árvore Tatoo e República da Barra