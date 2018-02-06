Roteiro: 10 opções de carnavais agitados e mais calmos no ES

Carnaval é sinônimo de agito e aglomeração. Mas o feriado também está para agradar gregos e troianos. É que dá para cair na folia ou apostar no bloco de espuma feito para deitar, também conhecido como colchão. Afinal, de ferro não fomos feitos e descansar é preciso. Preferências à parte, de Norte a Sul do Espírito Santo dá para se divertir dos dois jeitos, já que as cidades mais badaladas e as mais sossegadas têm opções de bloquinhos e passeios tranquilos, que podem ser feitos até em família.
Aliás, em época de litro de gasolina ultrapassando os R$ 4, também é importante pensar no quanto será gasto, não é mesmo? Mas, calma! Os destinos que o Gazeta Online separou não são necessariamente longe, então um tanque dá e sobra (tomara!) para ir e voltar na maioria dos roteiros. E, se for necessário ficar na cidade, nada que um acampamento ou uma pousada mais em conta não satisfaça, já que o importante mesmo é se divertir e passar um feriado diferente.
PARA QUEM QUER DESCANSO...
Para quem procura um local mais calmo para descansar e aproveitar momentos com a família. Nada melhor do que um passeio nas Montanhas Capixabas.
1 - DOMINGOS MARTINS
Domingos Martins, a cerca de 51 quilômetros de Vitória, já é um bom começo para quem pretende se aventurar, já que possui diversas opções de pousadas e restaurantes com as mais variadas ofertas de culinárias. E esse talvez seja um dos destinos mais democráticos da lista. Isso porque atende tanto casais, que querem um toque romântico para uma viagem, ou uma família, que pretende reunir todo mundo quase que em excursão.
Mas não pense que a cidade não vai se render à folia. Domingos Martins também tem uma programação de carnaval mais tranquila para as famílias que moram na região. De sábado (10) à terça-feira (13), acontece um cortejo musical, de 20h a 0h, na Avenida Presidente Vargas, no Centro da Cidade. Antes, das 18h às 20h, é a vez da criançada se divertir no cortejo matinê.
2 - SANTA TERESA
Santa Teresa, também na região Serrana do Espírito Santo, fica a aproximadamente 78 quilômetros de Vitória, e também atrai quem curte mais um friozinho do que o fervo típico do carnaval. Apesar disso, nada que um bom vinho também não resolva. Mesmo estando no verão, têm algumas dessas bebidas que são específicas para essa época do ano, então: sem desculpas!
Por lá, a opção para turistas é o Museu de Biologia Professor Mello Leitão. São 77 mil metros quadrados de área totalmente preservada e um córrego que corta o terreno. A entrada é franca e o funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.
Assim como Domingos Martins, Santa Teresa também terá uma folia diurna, todos os dias, a partir das 13h. Na programação, show com Máfia do Samba, bloquinho de rua, além de apresentações de MPB e Bossa Nova.
3 - CACHOEIRAS DE VIANA
Mais perto da região Metropolitana da Grande Vitória, temos também as Cachoeiras de Viana. Um roteiro totalmente natural para apreciar um pouco das belezas que o nosso Espírito Santo tem.
Todas boas para banho, as cachoeiras ficam em um vale cuja entrada fica pouco depois do presídio, para quem vai de Vitória, na mesma estrada que dá no Túnel da Alegria. Partindo do Centro da Capital, são cerca de 30 quilômetros até a primeira cachoeira. Chamadas de Piapitangui e Cachoeira do Aloisio, esta última é particular, e, por esse motivo, a entrada por pessoa sai por R$ 5.
4 - URUSSUQUARA
Entre Linhares e São Mateus, Urussuquara, a cerca de 190 quilômetros da Capital. Destino considerado reduto para quem quer relaxar, o lugar tem uma praia paradisíaca, com uma areia clara e água resplandecente. O local fica na foz do Rio Ipiranga e, assim como Itaúnas, também possui algumas dunas. Ah, e além dos amantes de um bom Sol, esse trecho do litoral e a faixa de areia são locais preferidos das tartarugas em época de desova.
Ainda que nessa calmaria - e com essa paisagem linda! - da praia, Urussuquara vai sediar uma programação especial de carnaval nos quatro dias de folia. Do sábado (10) à terça-feira (13), os agitos começam sempre às 17h e vão até às 3h do dia seguinte. Ou seja, é para os notívagos - a sua praia está garantida.
5 - MATILDE
Quer um lugar para explorar? Temos! Trata-se de Matilde, em Alfredo Chaves. que fica a aproximadamente 91 quilômetros de Vitória. O charme do local está na famosa estação de trem, que tem uma cafeteria e lojinha de conveniência e artesanato, além de um posto de informações turísticas. Seguindo os trilhos da estação, você também conhece o Túnel dos Escravos ou Túnel Encantado. Por ali está também a Cachoeira de Matilde, que rende altas fotos que bombam nas redes sociais. E, para quem quer ficar, várias pousadas à disposição na região.
Por lá, também tem uma opção alternativa do sábado (10) à segunda-feira (12). Os bloquinhos lá começam às 18h, nos três dias, no Clube Matilde e no Campo de Futebol Matilde.
ONDE O AGITO É CERTO...
... No caminho contrário ao da calmaria, existem locais procurados justamente por toda agitação. Bloquinhos, carros de som, trios elétricos e muita aglomeração são garantidos nos roteiros abaixo.
1 - GURIRI
Um lugar onde o carnaval sempre é sinônimo de festa, Guriri - que fica a 225 quilômetros de Vitória - terá mais de 65 apresentações do Circuito da Folia. São shows, blocos e bandinhas, além das tradicionais marchinhas com direito a DJs e MCs em eventos que vão das 10h às 3h30 do dia seguinte. Os balneários de Barra Nova, Urussuquara e Campo Grande também receberão atrações especiais entre 15h e 3h.
Programação
8 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)
21h - Banda Thock
23h - Banda Sambolada
01h - Kevilin Alves
9 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
20h - Jongo São Benedito
21h - Banda Black Out
22h - Equipe Chocomix
23h - Banda Som do Povo
00h30 - DJ Paulinho Mattos
01h - Flávio Ghomes
10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
10h - Charanga do Adelson
11h - Carreta & Banda
15h - Banda Mano Ghetto
16h - Bola Preta
17h - Banda Swing Battifun
18h - Saudades de Outrora
19h - Banda Fuzarca
20h - Jongo São Benedito
20h - Bandinha da Ilha
20h - Bloco Alegria Bom Viver
21h - Ingrid Collares
22h - Equipe Chocomix
23h - Law Lima "A Voz do Love"
00h - DJ Paulinho Mattos
01h - Jorginho Celles (ex-Os Sungas)
15h - Encontro de carros de som (área reservada)
11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
11h - Carreta & Banda
13h - Bloco do Pintinho
13h - Bola Preta
15h - Charanga do Adelson
15h - Bandinha da Ilha
15h - Banda O Giro
17h - Banda New Show
17h - Ricardinho da Bahia
19h - Saudades de Outrora
19h - Chocolate & CIA
20h - Jongo São Benedito
21h - MC LN Charmozinho
21h - Banda Carro de Playboy
22h - Equipe Chocomix
23h - Gasparzinho
00h30 - DJ Paulinho Mattos
01h - Banda Kara Karamba
15h - Encontro de carros de som (área reservada)
12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
11h - Carreta & Banda
15h - Charanga do Adelson
15h - Bandinha da Ilha
15h - Banda Long Dong
17h - Banda Afrozumba
17h - Banda Patrulha do Samba
19h- Saudades de Outrora
19h - Bloco Alegria Bom Viver
19h - Kelly Muniz
20h - Jongo São Benedito
21h - Du Baile (DJ Juninho)
21h - Léo Mai
22h - Equipe Chocomix
23h - Banda CIA do Kuarto
00h30 - DJ Paulinho Mattos
01h - Acsão "No Comando"
15h - Encontro de carros de som (área reservada)
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
10h - Charanga do Adelson
11h - Carreta & Banda
15h - Bola Preta
15h - Banda Subversom
17h - Banda Eternizando o Samba
17h - Bloco Quintal
17h - Banda Oz Mannoz
19h - Saudades de Outrora
19h - Banda Dig Black
20h - Jongo São Benedito
21h- DJ RD (Rafael Duarte)
21h - Banda Cadillac de Luxo
22h - Equipe Chocomix
23h - Banda Planeta Banana
00h30 - DJ Paulinho Mattos
01h - Banda Kit Ilusão
15h - Encontro de carros de som (área reservada)
2 - CONCEIÇÃO DA BARRA
Em Conceição da Barra, o carnaval será embalado por atrações nacionais que já estão confirmadas, como Agitus, Arerê, Cerrados e DLuar, Patrulha do Samba e Pagodart, que se dividirão entre palco e trio, onde também se apresentam as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha. Por lá, acontecem festas pagas e outras abertas ao público. A distância entre a cidade e a Capital é de cerca de 250 quilômetros.
Programação
9 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
Show com Jorginho, ex-vocalista da banda Os Sungas
10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
Ricardinho da Bahia
11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
Banda Pagodart
12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
Banda Patrulha do Samba
3 - ANCHIETA
Anchieta - 85km longe da Capital capixaba - recebe, de sexta-feira (9) a terça-feira (13), uma programação especial para quem decidir passar o carnaval por lá. É que alguns blocos de rua e matinês - com direito a um baile da terceira idade - vão agitar a cidade nesse período. Também com praias lindas, como a de Castelhanos e Parati, dá para ainda se programar e passar uns dias por lá ou só aproveitar o dia por completo, da praia à noitada.
ANCHIETA
SEDE
09 DE FEVEREIRO (SEXTA- FEIRA)
8h30 - Bloco da Saúde (Praça São Pedro)
17h30 - Baile de Carnaval dos Idosos (Praça São Pedro)
22h - Musical Prateado
10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
19h - Bloco Na Mão do Palhaço (Ponta dos Castelhanos)
20h - Matinê (Praça São Pedro)
22h - Banda Flay
00h - Banda Cadillac de Luxo
11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
19h - Bloco das Bichas (Bairro Justiça II)
20h - Matinê ( Praça São Pedro)
21h30 - Bloco Jaraguá (Bairro Porto de Cima)
22h - Bloco da Zumba
22h - Banda Mc6
00h - Banda Pele Morena
12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA- FEIRA)
20h - Matinê (Praça São Pedro)
22h - Banda New Place
00h - Banda AuÊ
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
20h - Matinê (Praça São Pedro)
21h30 - Bloco Jaraguá (Bairro Porto de Cima)
22h - Bloco da Zumba
22h - Banda Neon
00h - Banda Agitaê
4 - IRIRI
A charmosa Iriri, a 91 km de Vitória, também tem agito de carnaval. Dito isso, tem uma programação na cidade que começa na sexta-feira (9) e só para na terça-feira (13). Bloquinhos e shows vão dar vida carnavalesca ao município que é famoso pela opção de um mar tranquilo e uma brisa fresca.
BALNEÁRIO DE IRIRI
9 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
22h Bateria Bloco do Piru (Costa Azul)
00h - Show com o grupo de pagode David Bambim
10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
14h Marchinha de Carnaval AMA (Costa Azul/Areia Preta)
19h Bloco Quem é Que Vai?
22h Grupo de Pagode Samba Bom
COSTA AZUL
00h Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul)
11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
14h Marchinha de Carnaval Paz e Amor (Costa Azul/Areia Preta)
18h Bloco do Grito (Areia Preta)
22h Grupo de Pagode FikAssim (Costa Azul)
00h Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul)
12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
14h Marchinha de carnaval FOLIA DO AMOR(Costa Azul/Areia Preta)
18h Bloco Saco Mucho
19h Bloco Quem é Que Vai?
22h Show com Marcelo Ribeiro (Costa Azul)
00h Bateria Bloco do Piru
13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
14h Marchinha de Carnaval Paz e Amor (Costa Azul/ Areia Preta)
16h Bloco das Piranhas
22h Grupo de Pagode FikAssim (Costa Azul)
00h Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul)
5 - GUARAPARI
Em um dos balneários mais famosos do Espírito Santo também tem carnaval. A folia em Guarapari - 58 km longe de vitória - se divide entre Praia do Morro e Centro, com desfiles de bloquinhos e escolas de samba - algumas delas com até mais de 400 pessoas. Lá, as crianças também têm vez, já que a programação inclui bloquinhos infantis, que são realizados mais cedo.
GUARAPARI
SÁBADO (10)
20h - Bloco das Misses
20h50 - Bloco do Sururu
21h40 - Bloco Olaria 2000
22h30 - Bloco Funil
23h20 - Bloco Papadefus
DOMINGO (11)
20h - Bloco Central
20h50 - Bloco Amigos da Fonte
21h40 - Bloco Rama
23h - Grêmio Mocidade Alegre de Olaria
SEGUNDA-FEIRA (12)
19h30 - Bloco Olaria 2000
20h20 - Bloco Sururu
21h10 - Bloco Funil
22h - Grêmio Recreativo JK
23h30 - Grêmio Juventude Muquiçaba
TERÇA-FEIRA (13)
17h - Bloco Papinha (Infantil)
20h - Bloco das Misses
20h50 - Bloco Central
21h40 - Bloco Amigos da Fonte
22h30 - Bloco Rama
23h20 - Bloco Papadefus
CUIDE DA SAÚDE
Mas, falando em bloquinhos e horas pulando ao som de marchinhas - e, é claro, alguns hits, afinal estamos em 2018 e temos Jojo Todynho atirando para todos os lados -, também é importante ter um cuidado para não sofrer com as dores depois. Elas são, sim, o preço da algazarra - e vamos combinar que valem a pena -, mas também dá para amenizar esse problema com algumas dicas simples, como alongamento. E não pense que é pagar mico, você só vai preparar o organismo para ficar por um longo período se desgastando.
O ortopedista da Unimed Vitória Bernardo Terra destaca que também é importante um descanso de pelo menos oito horas entre uma farra e outra. O principal cuidado para evitar lesões musculares é o aquecimento da musculatura, antes e depois das atividades, trabalhando o alongamento dos membros inferiores, coluna lombar e cervical, que são as partes do corpo mais exigidas pelo folião, conta.
Segundo ele, o calçado também precisa ser pensado. Deve ser confortável, arejado e justo nos pés. Para evitar lesões musculares é necessário ter um bom preparo físico para aguentar todos os dias de folia. Então, se você não se preparou muito, é melhor ficar nos passinhos mais básicos e não se empolgar na performance, alerta. E, se abusou e ficou com dor, no final do dia, faça uma compressa de água quente, por um período de 20 minutos, no local afetado.