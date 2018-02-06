Roteiro: 10 opções de carnavais agitados e mais calmos no ES

Carnaval é sinônimo de agito e aglomeração. Mas o feriado também está para agradar gregos e troianos. É que dá para cair na folia ou apostar no bloco de espuma feito para deitar, também conhecido como colchão. Afinal, de ferro não fomos feitos e descansar é preciso. Preferências à parte, de Norte a Sul do Espírito Santo dá para se divertir dos dois jeitos, já que as cidades mais badaladas e as mais sossegadas têm opções de bloquinhos e passeios tranquilos, que podem ser feitos até em família.

Aliás, em época de litro de gasolina ultrapassando os R$ 4, também é importante pensar no quanto será gasto, não é mesmo? Mas, calma! Os destinos que o Gazeta Online separou não são necessariamente longe, então um tanque dá e sobra (tomara!) para ir e voltar na maioria dos roteiros. E, se for necessário ficar na cidade, nada que um acampamento ou uma pousada mais em conta não satisfaça, já que o importante mesmo é se divertir e passar um feriado diferente.

PARA QUEM QUER DESCANSO...

Para quem procura um local mais calmo para descansar e aproveitar momentos com a família. Nada melhor do que um passeio nas Montanhas Capixabas.

1 - DOMINGOS MARTINS

Domingos Martins, a cerca de 51 quilômetros de Vitória, já é um bom começo para quem pretende se aventurar, já que possui diversas opções de pousadas e restaurantes com as mais variadas ofertas de culinárias. E esse talvez seja um dos destinos mais democráticos da lista. Isso porque atende tanto casais, que querem um toque romântico para uma viagem, ou uma família, que pretende reunir todo mundo quase que em excursão.

Mas não pense que a cidade não vai se render à folia. Domingos Martins também tem uma programação de carnaval mais tranquila para as famílias que moram na região. De sábado (10) à terça-feira (13), acontece um cortejo musical, de 20h a 0h, na Avenida Presidente Vargas, no Centro da Cidade. Antes, das 18h às 20h, é a vez da criançada se divertir no cortejo matinê.

A folia em Domingos Martins será na avenida paralela à Praça Arthur Gerhardt Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Domingos Martins

2 - SANTA TERESA

Mesmo estando no verão, têm algumas dessas bebidas que são específicas para essa época do ano, então: sem desculpas! Santa Teresa, também na região Serrana do Espírito Santo, fica a aproximadamente 78 quilômetros de Vitória, e também atrai quem curte mais um friozinho do que o fervo típico do carnaval. Apesar disso, nada que um bom vinho também não resolva., então: sem desculpas!

Por lá, a opção para turistas é o Museu de Biologia Professor Mello Leitão. São 77 mil metros quadrados de área totalmente preservada e um córrego que corta o terreno. A entrada é franca e o funcionamento é de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.

Assim como Domingos Martins, Santa Teresa também terá uma folia diurna, todos os dias, a partir das 13h. Na programação, show com Máfia do Samba, bloquinho de rua, além de apresentações de MPB e Bossa Nova.

Além de curtir um vinho e a calmaria, Santa Teresa também terá um carnaval com samba, MPB e Bossa Nova Crédito: Banco de imagens da Prefeitura de Santa Teresa

3 - CACHOEIRAS DE VIANA

Mais perto da região Metropolitana da Grande Vitória, temos também as Cachoeiras de Viana. Um roteiro totalmente natural para apreciar um pouco das belezas que o nosso Espírito Santo tem.

Todas boas para banho, as cachoeiras ficam em um vale cuja entrada fica pouco depois do presídio, para quem vai de Vitória, na mesma estrada que dá no Túnel da Alegria. Partindo do Centro da Capital, são cerca de 30 quilômetros até a primeira cachoeira. Chamadas de Piapitangui e Cachoeira do Aloisio, esta última é particular, e, por esse motivo, a entrada por pessoa sai por R$ 5.

Cachoeira do Aloísio, em Viana, é uma boa para quem quer descanso nesse carnaval Crédito: Divulgação | Prefeitura de Viana

4 - URUSSUQUARA

Entre Linhares e São Mateus, Urussuquara, a cerca de 190 quilômetros da Capital. Destino considerado reduto para quem quer relaxar, o lugar tem uma praia paradisíaca, com uma areia clara e água resplandecente. O local fica na foz do Rio Ipiranga e, assim como Itaúnas, também possui algumas dunas. Ah, e além dos amantes de um bom Sol, esse trecho do litoral e a faixa de areia são locais preferidos das tartarugas em época de desova.

Ainda que nessa calmaria - e com essa paisagem linda! - da praia, Urussuquara vai sediar uma programação especial de carnaval nos quatro dias de folia. Do sábado (10) à terça-feira (13), os agitos começam sempre às 17h e vão até às 3h do dia seguinte. Ou seja, é para os notívagos - a sua praia está garantida.

Praia de Urussuquara, em Linhares Crédito: Maicon Souza

5 - MATILDE

Quer um lugar para explorar? Temos! Trata-se de Matilde, em Alfredo Chaves. que fica a aproximadamente 91 quilômetros de Vitória. O charme do local está na famosa estação de trem, que tem uma cafeteria e lojinha de conveniência e artesanato, além de um posto de informações turísticas. Seguindo os trilhos da estação, você também conhece o Túnel dos Escravos ou Túnel Encantado. Por ali está também a Cachoeira de Matilde, que rende altas fotos que bombam nas redes sociais. E, para quem quer ficar, várias pousadas à disposição na região.

Por lá, também tem uma opção alternativa do sábado (10) à segunda-feira (12). Os bloquinhos lá começam às 18h, nos três dias, no Clube Matilde e no Campo de Futebol Matilde.

Estação Ferroviária de Matilde Crédito: Divulgação/PMAC

ONDE O AGITO É CERTO...

... No caminho contrário ao da calmaria, existem locais procurados justamente por toda agitação. Bloquinhos, carros de som, trios elétricos e muita aglomeração são garantidos nos roteiros abaixo.

1 - GURIRI

Um lugar onde o carnaval sempre é sinônimo de festa, Guriri - que fica a 225 quilômetros de Vitória - terá mais de 65 apresentações do Circuito da Folia. São shows, blocos e bandinhas, além das tradicionais marchinhas com direito a DJs e MCs em eventos que vão das 10h às 3h30 do dia seguinte. Os balneários de Barra Nova, Urussuquara e Campo Grande também receberão atrações especiais entre 15h e 3h.

Carnaval em Guriri Crédito: Gabriel Lordêllo | Arquivo

Programação

8 DE FEVEREIRO (QUINTA-FEIRA)

21h - Banda Thock

23h - Banda Sambolada

01h - Kevilin Alves

9 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

20h - Jongo São Benedito

21h - Banda Black Out

22h - Equipe Chocomix

23h - Banda Som do Povo

00h30 - DJ Paulinho Mattos

01h - Flávio Ghomes

10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

10h - Charanga do Adelson

11h - Carreta & Banda

15h - Banda Mano Ghetto

16h - Bola Preta

17h - Banda Swing Battifun

18h - Saudades de Outrora

19h - Banda Fuzarca

20h - Jongo São Benedito

20h - Bandinha da Ilha

20h - Bloco Alegria Bom Viver

21h - Ingrid Collares

22h - Equipe Chocomix

23h - Law Lima "A Voz do Love"

00h - DJ Paulinho Mattos

01h - Jorginho Celles (ex-Os Sungas)

15h - Encontro de carros de som (área reservada)

11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

11h - Carreta & Banda

13h - Bloco do Pintinho

13h - Bola Preta

15h - Charanga do Adelson

15h - Bandinha da Ilha

15h - Banda O Giro

17h - Banda New Show

17h - Ricardinho da Bahia

19h - Saudades de Outrora

19h - Chocolate & CIA

20h - Jongo São Benedito

21h - MC LN Charmozinho

21h - Banda Carro de Playboy

22h - Equipe Chocomix

23h - Gasparzinho

00h30 - DJ Paulinho Mattos

01h - Banda Kara Karamba

15h - Encontro de carros de som (área reservada)

12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)

11h - Carreta & Banda

15h - Charanga do Adelson

15h - Bandinha da Ilha

15h - Banda Long Dong

17h - Banda Afrozumba

17h - Banda Patrulha do Samba

19h- Saudades de Outrora

19h - Bloco Alegria Bom Viver

19h - Kelly Muniz

20h - Jongo São Benedito

21h - Du Baile (DJ Juninho)

21h - Léo Mai

22h - Equipe Chocomix

23h - Banda CIA do Kuarto

00h30 - DJ Paulinho Mattos

01h - Acsão "No Comando"

15h - Encontro de carros de som (área reservada)

13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

10h - Charanga do Adelson

11h - Carreta & Banda

15h - Bola Preta

15h - Banda Subversom

17h - Banda Eternizando o Samba

17h - Bloco Quintal

17h - Banda Oz Mannoz

19h - Saudades de Outrora

19h - Banda Dig Black

20h - Jongo São Benedito

21h- DJ RD (Rafael Duarte)

21h - Banda Cadillac de Luxo

22h - Equipe Chocomix

23h - Banda Planeta Banana

00h30 - DJ Paulinho Mattos

01h - Banda Kit Ilusão

15h - Encontro de carros de som (área reservada)

2 - CONCEIÇÃO DA BARRA

Em Conceição da Barra, o carnaval será embalado por atrações nacionais que já estão confirmadas, como Agitus, Arerê, Cerrados e DLuar, Patrulha do Samba e Pagodart, que se dividirão entre palco e trio, onde também se apresentam as cantoras Kelly Muniz e Michelle Rocha. Por lá, acontecem festas pagas e outras abertas ao público. A distância entre a cidade e a Capital é de cerca de 250 quilômetros.

Patrulha do Samba Crédito: Facebook/Patrulha do Samba

Programação

9 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

Show com Jorginho, ex-vocalista da banda Os Sungas

10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

Ricardinho da Bahia

11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

Banda Pagodart

12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)

Banda Patrulha do Samba

3 - ANCHIETA

Castelhanos e Parati, dá para ainda se programar e passar uns dias por lá ou só aproveitar o dia por completo, da praia à noitada. Anchieta - 85km longe da Capital capixaba - recebe, de sexta-feira (9) a terça-feira (13), uma programação especial para quem decidir passar o carnaval por lá. É que alguns blocos de rua e matinês - com direito a um baile da terceira idade - vão agitar a cidade nesse período. Também com praias lindas, como a de, dá para ainda se programar e passar uns dias por lá ou só aproveitar o dia por completo, da praia à noitada.

ANCHIETA

SEDE

09 DE FEVEREIRO (SEXTA- FEIRA)

8h30 - Bloco da Saúde (Praça São Pedro)

17h30 - Baile de Carnaval dos Idosos (Praça São Pedro)

22h - Musical Prateado

10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

19h - Bloco Na Mão do Palhaço (Ponta dos Castelhanos)

20h - Matinê (Praça São Pedro)

22h - Banda Flay

00h - Banda Cadillac de Luxo

11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

19h - Bloco das Bichas (Bairro Justiça II)

20h - Matinê ( Praça São Pedro)

21h30 - Bloco Jaraguá (Bairro Porto de Cima)

22h - Bloco da Zumba

22h - Banda Mc6

00h - Banda Pele Morena

12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA- FEIRA)

20h - Matinê (Praça São Pedro)

22h - Banda New Place

00h - Banda AuÊ

13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

20h - Matinê (Praça São Pedro)

21h30 - Bloco Jaraguá (Bairro Porto de Cima)

22h - Bloco da Zumba

22h - Banda Neon

00h - Banda Agitaê

4 - IRIRI

A charmosa Iriri, a 91 km de Vitória, também tem agito de carnaval. Dito isso, tem uma programação na cidade que começa na sexta-feira (9) e só para na terça-feira (13). Bloquinhos e shows vão dar vida carnavalesca ao município que é famoso pela opção de um mar tranquilo e uma brisa fresca.

Iriri é um local que recebe muitos turistas no carnaval Crédito: Nestor Muller/Arquivo

BALNEÁRIO DE IRIRI

9 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)

22h  Bateria Bloco do Piru (Costa Azul)

00h - Show com o grupo de pagode David Bambim

10 DE FEVEREIRO (SÁBADO)

14h  Marchinha de Carnaval AMA (Costa Azul/Areia Preta)

19h  Bloco Quem é Que Vai?

22h Grupo de Pagode Samba Bom

COSTA AZUL

00h  Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul)

11 DE FEVEREIRO (DOMINGO)

14h  Marchinha de Carnaval Paz e Amor (Costa Azul/Areia Preta)

18h  Bloco do Grito (Areia Preta)

22h  Grupo de Pagode FikAssim (Costa Azul)

00h  Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul)

12 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)

14h  Marchinha de carnaval FOLIA DO AMOR(Costa Azul/Areia Preta)

18h  Bloco Saco Mucho

19h  Bloco Quem é Que Vai?

22h  Show com Marcelo Ribeiro (Costa Azul)

00h  Bateria Bloco do Piru

13 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)

14h  Marchinha de Carnaval Paz e Amor (Costa Azul/ Areia Preta)

16h  Bloco das Piranhas

22h  Grupo de Pagode FikAssim (Costa Azul)

00h  Bateria Acadêmicos de Iriri (Costa Azul)

5 - GUARAPARI

Em um dos balneários mais famosos do Espírito Santo também tem carnaval. A folia em Guarapari - 58 km longe de vitória - se divide entre Praia do Morro e Centro, com desfiles de bloquinhos e escolas de samba - algumas delas com até mais de 400 pessoas. Lá, as crianças também têm vez, já que a programação inclui bloquinhos infantis, que são realizados mais cedo.

Mocidade Alegre de Olaria: carnaval de Guarapari começa neste sábado (10) Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

GUARAPARI

SÁBADO (10)

20h - Bloco das Misses

20h50 - Bloco do Sururu

21h40 - Bloco Olaria 2000

22h30 - Bloco Funil

23h20 - Bloco Papadefus

DOMINGO (11)

20h - Bloco Central

20h50 - Bloco Amigos da Fonte

21h40 - Bloco Rama

23h - Grêmio Mocidade Alegre de Olaria

SEGUNDA-FEIRA (12)

19h30 - Bloco Olaria 2000

20h20 - Bloco Sururu

21h10 - Bloco Funil

22h - Grêmio Recreativo JK

23h30 - Grêmio Juventude Muquiçaba

TERÇA-FEIRA (13)

17h - Bloco Papinha (Infantil)

20h - Bloco das Misses

20h50 - Bloco Central

21h40 - Bloco Amigos da Fonte

22h30 - Bloco Rama

23h20 - Bloco Papadefus

CUIDE DA SAÚDE

Mas, falando em bloquinhos e horas pulando ao som de marchinhas - e, é claro, alguns hits, afinal estamos em 2018 e temos Jojo Todynho atirando para todos os lados -, também é importante ter um cuidado para não sofrer com as dores depois. Elas são, sim, o preço da algazarra - e vamos combinar que valem a pena -, mas também dá para amenizar esse problema com algumas dicas simples, como alongamento. E não pense que é pagar mico, você só vai preparar o organismo para ficar por um longo período se desgastando.

O ortopedista da Unimed Vitória Bernardo Terra destaca que também é importante um descanso de pelo menos oito horas entre uma farra e outra. O principal cuidado para evitar lesões musculares é o aquecimento da musculatura, antes e depois das atividades, trabalhando o alongamento dos membros inferiores, coluna lombar e cervical, que são as partes do corpo mais exigidas pelo folião, conta.