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CINEMA

Próximo filme de Zack Snyder será baseado em clássico libertário

Conhecido pelos filmes de super-herói, Snyder irá adaptar A Nascente, de Ayn Rand

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 16:26
Zack Snyder e Henry Cavil Crédito: Reprodução/Instagram
O diretor norte-americano Zack Snyder, conhecido por fazer filmes de super-heróis da DC como "Watchmen" e "Liga da Justiça", anunciou em uma rede social que seu próximo projeto será uma adaptação do clássico libertário "A Nascente", da escritora russa Ayn Rand.
Após se afastar das produções da DC em março de 2017 por conta do suicídio da sua filha Autumn, Synder estava longe dos holofotes e não se sabia ao certo o que ele estava produzindo. Respondendo perguntas dos fãs na rede social Vero, o diretor confirmou que seu próximo projeto é o livro de Ayn.
A obra, publicada originalmente em 1943, conta a história do anti-herói Howard Roark, personagem que é apresentado como uma representação do verdadeiro espírito humano. O texto serviu para formar as bases da filosofia objetivista lançada pela escritora anos depois em "A Revolta de Atlas". Essa será a segunda adaptação de "A Nascente" para o cinema - um primeiro filme já havia sido feito em 1949.

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