Próximo filme de Zack Snyder será baseado em clássico libertário

Zack Snyder e Henry Cavil Crédito: Reprodução/Instagram

O diretor norte-americano Zack Snyder, conhecido por fazer filmes de super-heróis da DC como "Watchmen" e "Liga da Justiça", anunciou em uma rede social que seu próximo projeto será uma adaptação do clássico libertário "A Nascente", da escritora russa Ayn Rand.

Após se afastar das produções da DC em março de 2017 por conta do suicídio da sua filha Autumn, Synder estava longe dos holofotes e não se sabia ao certo o que ele estava produzindo. Respondendo perguntas dos fãs na rede social Vero, o diretor confirmou que seu próximo projeto é o livro de Ayn.