Religiões de matriz africana

Polícia investiga racismo e intolerância religiosa no "BBB 19"

Maycon e Paula estão entre os brothers criticados por telespectadores por falas contra religiões de matriz africana

11 fev 2019 às 16:19

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:19

Paula e Maycon: polícia investiga racismo e intolerância religiosa no BBB 19 Crédito: Montagem Gazeta Online
A casa do "Big Brother Brasil 19" é definitivamente a mais vigiada do Brasil: agora, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) abriu um inquérito para apurar declarações feitas no BBB 19, acusadas de serem racistas e de intolerância religiosa. 
Maycon e Paula estão entre os brothers criticados por telespectadores por falas contra religiões de matriz africana. 
"De acordo com informações da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) foi instaurado inquérito para apurar o ocorrido. As investigações estão sob sigilo", informou a assessoria da Polícia Civil do Rio de Janeiro à reportagem do site Uol. 
Na manhã desta segunda (11), Hariany e Paula repercutiram uma conversa que tiveram com Maycon durante a madrugada. No bate-papo, o mineiro afirmou que tem medo da religião de Rodrigo e Gabriela e disse às sisters que a percussionista fez algum tipo de "trabalho" para que Isabella adoecer. 
"Eu fiquei horrorizada com o que ele falou", contou Hariany. "Credo, velho. Tadinho do Maycon vendo ela incorporada. Que medo", comentou Paula, segundo o Uol. 
Na web, as declarações estão sendo vistas como intolerância religiosa e estão causando revolta. 

Este vídeo pode te interessar

