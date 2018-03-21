Planeta Gêmeas desembarca em Vitória para dois shows

As gêmeas Melissa e Nicole, criadoras do canal Planeta das Gêmeas Crédito: Planeta das Gêmeas/Divulgação

É aquela história... Você pode não conhecer as gêmeas Melissa e Nicole, mas seus filhos e filhas com certeza conhecem. O Planeta das Gêmeas é um dos maiores canais infantis do YouTube e já tem mais de quatro milhões de inscritos. As duas chegam neste final de semana ao Estado para apresentações sábado (24) e domingo (25), no Teatro Universitário, na Ufes.

Como surgiu a ideia de montar o canal?

Nós gostamos de uma série na televisão chamada ICarly, que duas meninas apresentam um webshow. Então pedimos para a nossa mãe - Camila Jakubovic -fazer um pra gente também e ela criou o canal.

Como vocês conciliam a escola com os shows e os vídeos e o trabalho como youtuber? Ali,as vocês consideram isso um trabalho?

Como é a nossa mãe que produz, filma e edita os vídeos, a gente fica só com a parte divertida: fazer bagunça! (Risos) Nós não vemos as gravações como trabalho, pra gente é pura diversão! E os shows são nos finais de semana, então dá para conciliar sem problemas.

E qual a parte que vocês mais gostam em ser youtubers?

Nós amamos gravar e também amamos o carinho dos nossos inscritos!

Vocês mantém contato com os fãs?

Claro, estamos sempre fazendo eventos para conhecer nossos fãs. É maravilhoso receber tanto carinho!

Qual vídeo vocês mais gostam de gravar? Com comida, de viagem, brincadeiras...?

Nós gostamos muito de gravar desafios, brincadeiras, vlogs... Mas o que mais gostamos de gravar são os vídeos de trollagem! (Risos)

Camila Jakubovic:

Como expor as meninas na internet e ao mesmo tempo protegê-las de tudo que acontece nesse meio virtual?

É preciso ter muito cuidado. Sou eu quem administra todo o canal e elas só acessam ao meu lado. Explico para elas os perigos da internet e o que podem ou não fazer.

E qual o limite entre diversão e trabalho para elas, já que possuem uma agenda lotada. Elas conseguem manter uma vida de uma criança comum?

Como elas falaram, sou eu quem produzo, filmo e edito os vídeos. Para elas fica a parte mais legal: gravar e se divertir! Elas têm tempo suficiente para brincar, andar de bicicleta, patins... Mas causam muito tumulto em alguns lugares. Por exemplo, no aeroporto de Recife foi necessário a presença da polícia federal porque estava lotado de fãs para vê-las. Em outra ocasião, em um show que nós fomos, precisaram chamar uma equipe de seguranças, tamanho era o tumulto por causa delas. Sempre acontece. Mas elas ficam muito felizes de ver todo esse amor dos fãs. É realmentre gratificante!

Planeta gêmeas

Quando: Sábado (24) e domingo (25), sempre às 15h.

Local: Teatro Universitário. Av. Fernando Ferrari, 514, Ufes.

Ingressos: R$ 50 (mezanino/meia) e R$ 60 (térreo/meia). À venda em www.tudus.com.br ou na bilheteria do teatro.

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