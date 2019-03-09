Peças capixabas entram na programação Festival de Teatro de Curitiba

"A menina que queria ser estrela" será uma dos espetáculos de Cachoeiro que serão apresentados no Festival de Teatro de Curitiba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

O Espírito Santo promete deixar uma "marquinha" nos corações dos curitibanos. Isto porque alguns espetáculos produzidos aqui serão apresentados no Festival de Teatro de Curitiba, que ocorrerá de 29 de março a 7 de abril deste ano.

Serão oito grupos teatrais, que apresentarão espetáculos de palco, rua e lambe-lambe na Mostra Cachoeiro de Teatro, inédita no evento curitibano e que acontece de 1 a 6 de abri. "A menina que queria ser estrela" (Cia Nós de Teatro), "A carta" (L.A.R), "Aloka" (Personalidades Cia Teatral), "Cidade fria" (Cia EnCena de Teatro), "Emily" (Cia Solo de Teatro), "Esta noite choveu prata – terceiro ato" (Grupo ELA de Teatro), "Histórias contadas e encaixadas" (Claudia Ferreira), "Não haverá amanhã" (Coletivo Artístico) e "Uó do Borogodó" (Personalidades Cia Teatral) são as obras a serem encenadas.

A presença dos artistas resulta de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro (Semcult) e a organização do Festival de Teatro de Curitiba, para viabilizar a troca de saberes cênicos entre as companhias cachoeirenses com as demais participantes, de várias partes do Brasil.

“As apresentações fazem parte do projeto de desenvolvimento e fortalecimento da produção teatral cachoeirense criado pela Semcult, da troca de experiências com a vinda de grupos de outros Estados através da realização do Facci”, destaca Lucimar Costa, subsecretário de Cultura e Turismo do município e curador da Mostra Cachoeiro no festival.

O Festival de Teatro de Curitiba é considerado o maior do país e, lá, os espetáculos cachoeirenses poderão alcançar grande visibilidade. "Estamos muito felizes por termos sidos convidados para participar desse grande festival com o nosso projeto de miniatura, conhecido também como lambe-lambe. Queremos mostrar para o Brasil que Cachoeiro é um grande incentivador da cultura do teatro", diz a organizadora do espetáculo “Histórias contadas e encaixadas”, Cláudia Ferreira.

Para Brenda Caetano Perim, uma das coordenadoras da companhia Nós de Teatro, responsável pelo espetáculo “A menina que queria ser estrela”, é entusiasmante apresentar uma produção cachoeirense num dos eventos mais relevantes da cultura brasileira. "A oportunidade que a prefeitura de Cachoeiro está viabilizando é muito maravilhosa, e, é claro, estamos muito satisfeitos em representar a cidade num evento tão significativo”, salienta.