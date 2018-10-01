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Participante do 'X Factor' cai do palco e assusta jurados; assista

Tommy Ludford ainda fez uma tatuagem em homenagem ao momento em seu braço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 20:00

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 20:00

Momento em que Tommy Ludford cai do palco no 'The X Factor UK' Crédito: YouTube / @The X Factor UK
Tommy Ludford, participante da 15ª temporada do reality show de talentos "The X Factor UK" viralizou nas redes sociais após se distrair e cair do palco durante sua apresentação no programa que foi ao ar na última sexta-feira, dia 28 de setembro.
Confira a apresentação abaixo
Em seu Twitter, Tommy comemorou ter sido aprovado para a próxima fase do programa e tranquilizou os espectadores sobre seu estado: "Que noite! Para quem esteja se perguntando, sim, eu estou bem e eu não sofri nenhum ferimento grave", escreveu.
Tommy também usou suas redes sociais para compartilhar uma tatuagem que fez em seu braço no embalo do momento: "Stagediver since 2018" - algo como "Mergulhador de palcos desde 2018" na tradução para o português.

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