Participante do 'X Factor' cai do palco e assusta jurados; assista

Momento em que Tommy Ludford cai do palco no 'The X Factor UK' Crédito: YouTube / @The X Factor UK

Tommy Ludford, participante da 15ª temporada do reality show de talentos "The X Factor UK" viralizou nas redes sociais após se distrair e cair do palco durante sua apresentação no programa que foi ao ar na última sexta-feira, dia 28 de setembro.

Confira a apresentação abaixo

Em seu Twitter, Tommy comemorou ter sido aprovado para a próxima fase do programa e tranquilizou os espectadores sobre seu estado: "Que noite! Para quem esteja se perguntando, sim, eu estou bem e eu não sofri nenhum ferimento grave", escreveu.