Orquestra Sinfônica do Espírito Santo abre temporada 2019

12/02/2019 - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) Crédito: Marcelo Siqueira/SECULT

Fazendo referência a um dos mais tradicionais centros de ensino de música do mundo, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) abre a temporada de concertos deste ano com duas apresentações intituladas “Bienvenue 2019”. Estes primeiros concertos, que têm regência do maestro Helder Trefzger e solo da harpista Maíni Moreno, de apenas 20 anos, acontecem hoje (12) e amanhã (13), no Teatro Sesc Glória.

Para dar as boas-vindas ao público, a orquestra escolheu obras de artistas como Massenet, Saint-Saëns e Cesar Franck, que estudaram e lecionaram no Conservatório de Paris.

“Eu estava montando o programa com a sinfonia de César Franck, que estudou e deu aulas no conservatório. E teve a proposta de tocar a obra de Saint-Saëns, que também foi aluno do conservatório. Então pensei em fazer esse programa todo em volta do conservatório, com obras de compositores que passaram por lá”, explica Trefzger.

Além disso, um dos homenageados nesta temporada, o compositor Claudio Santoro também passou pela instituição. “Ele foi de aluno de lá e foi meu professor, então isso me traz uma ligação afetiva com o conservatório”, pondera o maestro.

PEÇAS

A primeira peça da noite é do francês Jules Massenet, com sua obra “Fête Bohème”. “A obra é vibrante, alegre e alto astral, para começar bem a temporada”, afirma o Trefzger.

Na sequência, vem o concerto para harpa e orquestra de Saint-Saëns, chamado “Morceau de Concert”. A obra terá solo da harpista Maíni Moreno, que se destaca pelo talento, mesmo ainda tão jovem. “Já tive a experiência de tocar acompanhada por uma orquestra cinco vezes e todas as vezes parecem a primeira. Sinto um turbilhão de sentimentos”, conta.

Para o maestro, a forte relação entre a harpa e a música francesa fez com que o som do instrumento ornasse com a escolha do repertório. “A harpa foi muito utilizada pela música francesa. Grandes compositores escreveram muito bem para o instrumento, além de ser um instrumento muito bonito. Então quis aproveitar essa ponte e usá-la para abrir a temporada”, explica Hélder Trefzger.

Encerra a apresentação a Sinfonia em ré menor do belga César Franck, conhecida como a mais famosa obra orquestral e também única sinfonia de autoria do compositor.

AGENDA

Depois da estreia, as próximas apresentações da Oses trarão obras de grandes compositores, como Mozart e Tchaikovsky. Um dos destaques é a homenagem ao teatro, no mês de março.

“Há alguns anos, a gente tenta colocar um tema em cada concerto, ligar compositores e músicas, buscando despertar no público alguma curiosidade e levá-lo a se interessar pelos programas”, diz Trefzger.

Seguindo essa linha, entre fevereiro e março a orquestra vai reproduzir “O Lago dos Cisnes” e a “A Bela Adormecida”, ambas de Tchaikovsky.

PROGRAMAÇÃO

Bienvenue 2019

Terça (12) e Quarta (13), às 20h

Abertura da temporada e “Série Quarta Clássica”

Solista: Maíni Moreno (harpa). Regente: Helder Trefzger. Teatro Glória.

O Lago Dos Cisnes

Dias 27 e 28/02, às 20h

Solista: Renan Sena; maestro: Leonardo David.

Teatro e Música: Peer Gynt

13 e 14 de março, às 20h

Solista: Cristiano Costa; maestro: Leonardo David.

A Bela Adormecida

27 e 28 de março, às 20h

Solista: Cristian Budu; maestro: Helder Trefzger.

Todas as apresentações serão no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).