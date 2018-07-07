O que curtir nas férias? Selecionamos 10 estreias do cinema

Julho, verão americano, é temporada de lançamentos de grandes blockbusters, principalmente para a galera de férias escolares e com tempo de sobra para ir ao cinema conferir as novidades na telona. Já em cartaz, um dos filmes mais esperados é Homem-Formiga e a Vespa, primeiro longa da Marvel a trazer no título o nome de uma heroína, vivida pela atriz Evangeline Lilly.

Com direção de Peyton Reed, além de Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga, o longa tem no elenco atores consagrados como Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, que vivem os pais da heroína.

Para a criançada, a melhor pedida deve ser a animação Hotel Transilvânia 3  Férias Monstruosas, que estreia no dia 12 de julho. Na nova animação o Drácula se sente solitário e busca um amor na internet. Eis que sua filha o presenteia com uns dias de férias em um cruzeiro. Lá, ele se apaixona pela capitã do navio, sem saber que ela é descendente do famoso caçador de monstros Van Helsing. Os dois primeiros filmes da série renderam quase 1 bilhão de dólares, e o terceiro promete não decepcionar.

Quem quer algo mais agitado não esconde a ansiedade por Missão: Impossível  Efeito Fallout e Arranha-Céu  Coragem Sem Limite. No primeiro, Tom Cruise teve que saltar de avião nada menos do que 106 vezes (!!!) para uma das cenas. A velocidade do avião era de aproximadamente 350 km/h. Nada mal para um ator aos 55 anos. Já o segundo traz o astro Dwayne The Rock Johnson lutando para salvar a família.

Representando o Brasil chega Uma Quase Dupla, uma comédia pastelão estrelada por Tatá Werneck e Cauã Reymond. Os dois vivem uma investigadora e um subdelegado que tentam solucionar uma série de assassinatos na pequena cidade de Joinlândia. A falta de química dos dois deve render boas risadas.

O público teen deve lotar as salas com o filme da dupla que conquistou o Brasil: Ana Caetano e Vitória Falcão se aventuram no cinema com um filme musical que conta sobre a trajetória das meninas que formam o duo Anavitória.

Por falar em musical, Mamma Mia: Lá Vamos Nós De Novo! a sequência da famosa comédia musical lançada há exatos 10 anos chega às telonas no dia 2 de agosto. Confira essas e outras sugestões abaixo. Bons filmes!

EM CARTAZ

Homem-Formiga e Vespa

Scott Lang, o Homem-Formiga (Paul Rudd), ganha a companhia da Vespa em uma missão para salvar a mãe da heroína.

12 de julho

Hotel Transilvânia 3  Férias Monstruosas

Drácula tira férias em um cruzeiro e se encanta pela capitã do navio.

Arranha-céu  Coragem sem limite

Responsável pela segurança de arranha-céus, Will Ford (Dwayne Johnson) precisa resgatar sua família do mais alto edifício do mundo.

19 de julho

Uma quase dupla

Keyla (Tatá Werneck) e Cláudio (Cauã Reymond) são dois divertidos policiais sem sucesso na carreira que precisam solucionar um caso.

Ilha dos Cachorros

Dirigido pelo cultuado Wes Anderson, o filme traz a história de um um garoto japonês que quer resgatar seu cão.

26 de julho

Missão: Impossível  Efeito Fallout

Ethan Hunt (Tom Cruise) e o time do IMF unem forças numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passados.

Todo Dia

História de uma garota que tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente.

2 de agosto

Mamma Mia! Lá vamos nós de novo!

O longa musical, com direito a vários hits da banda ABBA, mostra que ao descobrir que está grávida, Sophie (Amanda Seyfried) busca inspiração para a maternidade lembrando do passado da mãe nos anos 1970.

Ana e Vitória

Ana Caetano e Vitória Falcão, do duo Anavitória, contam a historia delas em uma comédia romântica musical.

9 de agosto

Megatubarão

Jason Staham e a tripulação de um submarino são atacados por um tubarão gigantesco.

Você nunca esteve realmente aqui