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Um tema, duas visões

Novo 'Thundercats' divide opiniões na web; curtiu a nova roupagem?

Desenho com traços mais fofos e engraçadinhos deixou os fãs da saga irritados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 22:47

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 22:47

Thundercats - versão 2019 Crédito: Divulgação
Os "ThunderCats", que fizeram um sucesso enorme nos anos 1980, estão para voltar em novo estilo. Anunciado no mês passado, o reboot passará na TV pelo Cartoon Network. Porém, a nova versão está dando o que falar. Com traço totalmente diferente do clássico, "Thundercats Roar" chegou causando e dividindo opiniões.
De acordo com a revista Entertainment Weekly, os episódios vão contar as aventuras de Lion-O, Tygra, Panthro, Cheetara, Wilykat, e Wilykit após todos fugirem de seu planeta de origem, Thundera, completamente destruído. Juntos, eles chegam ao misterioso planeta conhecido como Terceira Terra e precisam transformá-lo em seu novo lar enquanto enfrentam diversos vilões, incluindo o maligno governante da Terceira Terra, Mumm-Ra.
Comparação entre os Thundercats dos anos 80 e o que será lançado em 2019 Crédito: Reprodução
Vale lembrar que este é o segundo remake dos gatos de Thundera. Em 2011, uma versão foi realizada com uma roupagem anime. Com pouca audiência, ela durou apenas uma temporada. Compare a abertura das três versões.
Produzida pela Warner Bros Animation, a animação terá traços mais "fofos" e "engraçadinhos" dos heróis felinos humanóides. Victor Courtright produtor da nova versão disse que a pegada realmente seria de comédia em "Thundercats Roar". "Acho que o mundo que eles construíram se presta muito bem à comédia pelo modo como essas ideias são bobas, loucas e estranhas", disse.
"Mas, ao mesmo tempo, não seria Thundercats se não tivesse elementos de ação super legais, porque é para isso que as pessoas voltaram. Queremos nos apoiar muito nisso. Então, nessa nova série, não nos afastaremos da ação nem um pouco. A cada passo que damos em direção à comédia, damos mais dois para cenas de ação, explosões, lasers e efeitos de ações muito legais", garantiu ele.
Mas não foi o suficiente para convencer os fãs da saga, que estavam adormecidos. Eles acordaram "xingaram muito no Twitter" a respeito da nova roupagem. Teve fã que reclamou do novo estilo do desenho, teve quem reclamou de quem estava reclamando, e, claro, teve que fez muitos memes da situação!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada a polêmica, corremos atrás da opinião de dois ilustradores. Arabson e Marcelo Franco são ilustradores da Redação Multimídia da Rede Gazeta e aceitaram participar da brincadeira, cada um defendendo um ponto de vista. Confira abaixo.

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