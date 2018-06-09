Novo 'Thundercats' divide opiniões na web; curtiu a nova roupagem?

Thundercats - versão 2019 Crédito: Divulgação

Os "ThunderCats", que fizeram um sucesso enorme nos anos 1980, estão para voltar em novo estilo. Anunciado no mês passado, o reboot passará na TV pelo Cartoon Network. Porém, a nova versão está dando o que falar. Com traço totalmente diferente do clássico, "Thundercats Roar" chegou causando e dividindo opiniões.

De acordo com a revista Entertainment Weekly, os episódios vão contar as aventuras de Lion-O, Tygra, Panthro, Cheetara, Wilykat, e Wilykit após todos fugirem de seu planeta de origem, Thundera, completamente destruído. Juntos, eles chegam ao misterioso planeta conhecido como Terceira Terra e precisam transformá-lo em seu novo lar enquanto enfrentam diversos vilões, incluindo o maligno governante da Terceira Terra, Mumm-Ra.

Comparação entre os Thundercats dos anos 80 e o que será lançado em 2019 Crédito: Reprodução

Vale lembrar que este é o segundo remake dos gatos de Thundera. Em 2011, uma versão foi realizada com uma roupagem anime. Com pouca audiência, ela durou apenas uma temporada. Compare a abertura das três versões.

Produzida pela Warner Bros Animation, a animação terá traços mais "fofos" e "engraçadinhos" dos heróis felinos humanóides. Victor Courtright produtor da nova versão disse que a pegada realmente seria de comédia em "Thundercats Roar". "Acho que o mundo que eles construíram se presta muito bem à comédia pelo modo como essas ideias são bobas, loucas e estranhas", disse.

"Mas, ao mesmo tempo, não seria Thundercats se não tivesse elementos de ação super legais, porque é para isso que as pessoas voltaram. Queremos nos apoiar muito nisso. Então, nessa nova série, não nos afastaremos da ação nem um pouco. A cada passo que damos em direção à comédia, damos mais dois para cenas de ação, explosões, lasers e efeitos de ações muito legais", garantiu ele.

Mas não foi o suficiente para convencer os fãs da saga, que estavam adormecidos. Eles acordaram "xingaram muito no Twitter" a respeito da nova roupagem. Teve fã que reclamou do novo estilo do desenho, teve quem reclamou de quem estava reclamando, e, claro, teve que fez muitos memes da situação!



































