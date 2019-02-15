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Festival em Patrimônio da Penha

No Penha Roots, Lion Jump promete reggae de resistência em show

Com 18 anos de formação, grupo brinda nova fase da carreira com mais positividade e mensagens de paz nas canções
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

15 fev 2019 às 16:19

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 16:19

Crédito: Reprodução/Instagram @lion.jump
O Parque de Exposições de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, vai ser sede do primeiro Penha Roots neste fim de semana. Com 18 anos de formação, o Lion Jump vai apresentar a nova fase da banda no show que fará durante o evento nesta sexta (15). "A grande surpresa que nós temos é a apresentação de músicas inéditas. A galera com certeza vai se surpreender com uns trabalhos novos que nunca tocamos ao vivo antes", dispara Ficore Kabelera, responsável pelos vocais e guitarra.
Ficore adianta que a expectativa de tocar no Penha Roots inaugural está nas alturas. Na apresentação, a banda vai buscar mais do que nunca transmitir as mensagens de paz, resistência e positividade existentes nas canções. "Sabemos do que o nosso público gosta e estamos nos preparando desde quando fomos convidados para fazer um repertório bastante proveitoso", afirma.
É sempre uma experiência bem legal. A gente espera que a galera pegue as mensagens, entendam a importância de se conectar nas coisas boas e de se superar
Ficore Kabelera, vocalista e guitarrista do Lion Jump
O músico destaca que, por natureza, o reggae sempre foi resistência - e vai continuar sendo. "A gente sente falta de festivais assim, porque a vibração de festival é diferente da de show. A gente espera que Penha Roots seja exemplo", conclui.
Lion Jump vai dividir palco com Suindara, Alldeia, Kanabaus e Dona Zefa, na sexta (15). No sábado, sobem ao palco Forró Fia, Herança Negra, Cidade do Reggae, Mato Seco e Trio Potiguá. No domingo (17), a apresentação fica por conta de Terra Sem Males, Centro Cultural Multiverson e Forró Fia.
Estamos em um momento de renovação. Acreditamos em um percurso produtivo, estamos gravando disco novo... O momento é de entusiasmo
Ficore Kabelera, vocalista e guitarrista do Lion Jump
Penha Roots
Sexta-feira, dia 15
Atrações: Suindara, Alldeia, Kanabaus, Lion Jump e Dona Zefa.
Sábado, dia 16
Atrações: Forró Fia, Herança Negra, Cidade do Reggae, Mato Seco e Trio Potiguá.
Domingo, dia 17
Atrações: Terra Sem Males, Centro Cultural Multiverson e Forró Fiá.
Ingressos
Valores: Sexta: R$ 55 (terceiro lote). Sábado: R$ 55 (3º lote). Passaporte para os dois dias: R$ 90 (3º lote). Domingo: entrada gratuita.
Vendas: Ticketgreen.com.br, lojas Local Surf, Bicho Guloso, Garagem Música Bar (Alegre) e ESK8 Skate Shop (Cachoeiro).
Onde: Parque de Exposições de Patrimônio da Penha. ES-190, Divino de São Lourenço.
Informações: (28) 3553-0517.

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