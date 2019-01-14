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O nome dela é...

Na onda de Jenifer, veja 16 músicas sobre mulheres que grudaram na cabeça

Gazeta Online reuniu canções que marcaram época e demoraram a sair da mente
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

14 jan 2019 às 14:05

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 14:05

O clipe de Jenifer, de Gabriel Diniz, conta com participação da atriz Mariana Xavier e a influencer Aline Gotschalg Crédito: Divulgação
"É só eu me apresentar para alguém que a pessoa já começa a cantar". Você sabe qual o nome da dona desse "desabafo"? O nome dela é Jenifer. Eu sei que você leu cantando, gostando ou não dessa nova música chiclete.
Mesmo tendo a grafia do nome diferente da música, a instrutora de zumba Dhieneffer de Araújo, de 28 anos, que fez a afirmação acima, diz que todos os dias os amigos enviam uma piada diferente, mas ela leva as brincadeiras com tranquilidade. "Eu levo numa boa porque as pessoas estão lembrando de mim. Então, por que não brincar?", fala a instrutora.
Outras canções, algumas que até hoje fazem sucesso, foram reunidas abaixo pelo Gazeta Online para que você possa relembrar as músicas com nomes de mulheres que grudaram na cabeça de todo mundo.

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