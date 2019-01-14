Na onda de Jenifer, veja 16 músicas sobre mulheres que grudaram na cabeça

O clipe de Jenifer, de Gabriel Diniz, conta com participação da atriz Mariana Xavier e a influencer Aline Gotschalg Crédito: Divulgação

"É só eu me apresentar para alguém que a pessoa já começa a cantar". Você sabe qual o nome da dona desse "desabafo"? O nome dela é Jenifer. Eu sei que você leu cantando, gostando ou não dessa nova música chiclete.

Mesmo tendo a grafia do nome diferente da música, a instrutora de zumba Dhieneffer de Araújo, de 28 anos, que fez a afirmação acima, diz que todos os dias os amigos enviam uma piada diferente, mas ela leva as brincadeiras com tranquilidade. "Eu levo numa boa porque as pessoas estão lembrando de mim. Então, por que não brincar?", fala a instrutora.