Musas do Carnaval de Vitória gastam até R$ 50 mil com fantasias

Carnaval de Vitória há anos já protagonizam um show à parte dos desfiles como verdadeiras joias em forma de roupa. Quem investe sem dó de gastar nesses itens chega a desembolsar até R$ 50 mil para chamar de seu um modelo único para ostentar no Sambão do Povo. Tudo o que rodeia o mercado de luxo é promissor, gera curiosidade e é fonte inesgotável de admiração. Fantasias de luxo dohá anos já protagonizam um show à parte dos desfiles como verdadeiras joias em forma de roupa. Quem investe sem dó de gastar nesses itens chega a desembolsar até R$ 50 mil para chamar de seu um modelo único para ostentar no Sambão do Povo.

A esse valor, as peças não teriam como não ser exuberantes e, quando chegam a essas altas cifras, com certeza serão feitas à base de plumas de faisão e dezenas de milhares de cristais bordados à mão.

luxo, o estilista aplica, por baixo, 20 mil dessas pedras importadas, que também são vendidas unitariamente e podem somar um valor bastante alto. Junto disso, adicione o atendimento personalizado que os ateliês especializados dão aos clientes, os materiais extras que são utilizados e os meses de trabalho de costureiros e artesãos e voilá: fechamos a conta. Cada pluma pode chegar a custar até R$ 130 - sem contar o trabalho que envolve tintura, quando é necessário - e os cristais não ficam atrás. Em um costume de, o estilista aplica, por baixo, 20 mil dessas pedras importadas, que também são vendidas unitariamente e podem somar um valor bastante alto. Junto disso, adicione o atendimento personalizado que os ateliês especializados dão aos clientes, os materiais extras que são utilizados e os meses de trabalho de costureiros e artesãos e voilá: fechamos a conta.

O Carnaval de Vitória está, ano a ano, se igualando ao do Rio de Janeiro, por exemplo, considerado o maior do Brasil. A qualidade da festa, que é o carnaval, só melhora e isso reflete diretamente na sofisticação das fantasias Daniel Braga, estilista

No Espírito Santo, tem estilista que já é conhecido por só trabalhar com fantasias de luxo, como é o caso de Flávio Rafalski, que coordena espaço em Vitória com equipe de 12 funcionários. Há mais de 10 anos, ele passou a se dedicar a esse mercado e hoje se dá ao luxo - literalmente - de só confeccionar fantasias de destaques do Carnaval de Vitória.

Michely Nascimento paga até 30 mil reais em fantasias para desfilar no Carnaval de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Sambão do Povo partiram (todos!) de, ao menos, R$ 25 mil a R$ 30 mil e chegam ao máximo de R$ 50 mil. Anualmente, ele não assume a responsabilidade de assinar um número maior que 20 roupas. Como o próprio Flávio diz, o motivo é para não baixar a qualidade. Para 2019, o estilista adianta que os modelos que está fazendo para estrearem nopartiram (todos!) de, ao menos, R$ 25 mil a R$ 30 mil e chegam ao máximo de R$ 50 mil.

Quando o cliente vem me procurar, já sabe que (o luxo) é uma das minhas marcas. Eu sou extremamente tradicional, gosto do luxo tradicional. Penas de faisão, cristais, pedrarias. E quando não é assim, nem aceito o trabalho. Não me vejo fazendo algo a que eu não me dedique inteiramente Flávio Rafalski, estilista

Flávio relata que as plumas são, realmente, o que mais encarecem as fantasias. "Além dos cristais, que são importados, caros e demoram até meses para chegar ao Estado. Quando você produz muito, acaba comprando por lote. Então, o preço é diluído e o custo abaixa", detalha.

Segundo o estilista, um costeiro, por exemplo, que é a peça que o folião usa acoplado às costas, pode ter até mais de mil plumas. "E de tamanhos diferentes. Por uma média de R$ 120 cada pluma grande... Daí você faz as contas", conclui.

TEM COMO SAIR MAIS BARATO

Por outro lado, o também estilista especializado em carnaval, Daniel Braga, completa que, há algum tempo, o "politicamente correto" também invadiu os desfiles, fazendo com que materiais alternativos fossem surgindo até como opções mais baratas de adereços para as roupas.

"As escolas embarcaram nessa onda de sustentabilidade e isso tem refletido, de uns anos para cá, na confecção das fantasias. Acho que é uma tendência, mesmo que pouca gente ainda veja com os mesmos olhos com que vê as tradicionais, mas agrega valor à criação da mesma forma", avalia.

Segundo Daniel, dá para fazer um costume de luxo com materiais apontados como alternativos, mas tudo depende muito da proposta do cliente, da escola e do carnavalesco, que é a figura que idealiza a fantasia. "Tudo é feito com muita conversa e imaginação", afirma.

LUXO NA AVENIDA QUE LÁ VEM ELA

A musa da Piedade, Michelly Nascimento, vai pagar ao menos R$ 30 mil pela sua fantasia para o Carnaval de Vitória 2019. Mas, no ano passado, já desembolsou R$ 24 mil só pelo feitio do costume de luxo com Bruno Oliveira, estilista de São Paulo. Ela começou a desfilar a convite da agremiação e, desde que pisou na avenida, tomou gosto e decidiu que seria um investimento para benefício próprio. "Era para ir um ano só mas, depois da primeira vez, vi que era um caminho sem volta", brinca.

Ela, que sempre teve vontade de desfilar, aproveitou o convite para abraçar a oportunidade e fazer bonito. Tanto queria se destacar que pensou que seria até melhor fazer a estreia na avenida com um modelo assinado por um profissional de fora do Espírito Santo. "Nesse primeiro ano que desfilei, fui a São Paulo atrás de um estilista que eu acompanhava pelas redes sociais e sabia que era referência nacional em fantasias", narra.

Michelly acha que vale a pena gastar as cifras altas com a roupa, até porque considera que a recordação de um dia desses é eterna. "São 40 minutos de realização", diz, se referindo ao tempo médio de desfile no Sambão do Povo.

Michely acha q vale a pena gastar alto nas fantasias Crédito: Arquivo pessoal

Para ela, o valor que é pago na fantasia e nos custos que rodeiam desfilar no Sambão do Povo é o preço que custa se valorizar. "É um valor que você paga para se realizar e acho que é uma realização pessoal muito grande. É um investimento no ego", conclui.

carnavalesco da escola. Depois, o estilista entra e começa a ajudar a ver o que é viável no projeto. Em seguida, começam as provas e os testes. Michelly explica que o processo todo da fantasia começa com reuniões com oda escola. Depois, o estilista entra e começa a ajudar a ver o que é viável no projeto. Em seguida, começam as provas e os testes.

Para 2019, o planejamento começou em agosto de 2018 com o estilista Flávio Rafalski, aqui no Estado. "Eu gosto de ter tempo de ver, observar e admirar. Tem que ver o acabamento, como tudo foi amarrado e costurado e pensar no efeito que aquilo terá na avenida", defende. Ela conta que teve boas referências de Flávio e decidiu que ele é quem assinaria sua produção para este ano, em que faz parte do enredo sobre gatos da Piedade. "A fantasia já está na faixa dos R$ 30 mil. Será mais exuberante, grandiosa e com muito brilho, cor... Uma fantasia linda", define.

Valores são altos devido aos detalhes em pedraria e penas Crédito: Tovar/Divulgação/Reprodução

LED NA FANTASIA

"O led na fantasia não é algo novo. Joãozinho Trinta (famoso no carnaval carioca) já usava muito isso nos desfiles que fazia. Agora está voltando", dispara Flávio, comentando sobre a volta da tendência, de uns dois anos para cá, de acoplar iluminação às roupas.

led. Naquele ano, decidiu ir na onda da sustentabilidade e aboliu as plumas da própria roupa, dando espaço a efeitos visuais criados a partir de luzes que eram controladas por controle remoto. "Eu nunca desfilei para ostentar. Sempre ocupei o posto de rainha, desde que fui convidada, com muito orgulho e honra. E acho que o papel desse título é mais ou menos nessa onda", relata. No último carnaval que desfilou, em 2017, Lorena Bragatto - que à época era rainha de bateria da Jucutuquara - usou um modelo desses, com. Naquele ano, decidiu ir na onda da sustentabilidade e aboliu as plumas da própria roupa, dando espaço a efeitos visuais criados a partir de luzes que eram controladas por controle remoto. "Eu nunca desfilei para ostentar. Sempre ocupei o posto de rainha, desde que fui convidada, com muito orgulho e honra. E acho que o papel desse título é mais ou menos nessa onda", relata.

A empresária Lorena Bragatto, ex-rainha de bateria da Jucutuquara, usou um modelo sustentável com iluminação em led acoplada à fantasia de luxo no Carnaval de Vitória Crédito: Arquivo pessoal

Lorena, que hoje é empresária, é figura famosa do Carnaval de Vitória. Mas, antes daqui, ela já se encantava com as alegorias do Rio de Janeiro, onde começou a tomar gosto por desfilar nos sambódromos. Pela primeira vez, a musa, que é referência no Estado quando o assunto é folia, revelou o preço que pagou pelas suas fantasias. "Nunca paguei mais de R$ 23 mil em uma fantasia e a mais cara foi justamente essa do led, que fiz com Bruno Oliveira (famoso estilista carnavalesco de São Paulo)", confidencia.

Crédito: Arquivo pessoal

Durante o bate-papo com a reportagem, Lorena fez questão de dizer e pediu que ficasse registrado na matéria que ela só aceitou falar sobre preço por ter sido um pedido de A GAZETA e do repórter.

É ilusão achar que existe fantasia de carnaval que custa o valor de um apartamento. E criaram essa ilusão nas minhas fantasias, coisa que nunca existiu Lorena Bragatto, empresária

Segundo Lorena, o que encarece muito a participação no carnaval é a estrutura. "Não tem só a fantasia. Se for fazer a fantasia fora, tem as passagens e hospedagem. Se fizer aqui, existem as provas. E, além disso, tem cabelo, maquiagem, equipe", elenca ela, que, nas vezes que desfilou, contava até com equipe de staff de apoio para organizar sua performance na avenida.

Se não bastassem os milhares de reais gastos com a roupa, ainda tem a produção. Esse assunto, especificamente, falaremos na próxima reportagem sobre as musas e rainhas do carnaval capixaba.