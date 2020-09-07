Mostra exibe videoclipes que marcaram a cena musical capixaba

O videoclipe tornou-se um dos principais instrumentos de divulgação da indústria fonográfica brasileira, especialmente com o crescimento das plataformas digitais, como o YouTube. Tendo esse material audiovisual como fonte, o Cineclube Música Capixaba e Imagem e Movimento promove uma mostra virtual de 27 clipes que marcaram a trajetória da música capixaba, com exibições que acontecem de terça (8) a sexta (11), sempre a partir das 19h, pelos canais do Panela Audiovisual no Facebook e YouTube.
Trata-se de um panorama da produção local nos últimos anos, incluindo obras de ritmos variados, como reggae, rap, funk, rock, MPB e pop, e também narrativas diversas utilizando a linguagem audiovisual. "A ideia é falar mais sobre o conceito de videoclipe, que muitas vezes não está tão claro nem para quem o produz este gênero do audiovisual", explica Luiz Eduardo Neves, idealizador e coordenador do projeto.
Entre os vídeos selecionados, obras de artistas emblemáticos, como Suspeitos na Mira, com "Ipanema Parati", Gabriela Brown, com "Lira" - clipe que conta com primorosa direção de Tati Rabelo e Rod Linhares -, e Staffordshire, com "Homem de Areia".
As exibições das obras serão seguidas de debate com os realizadores que produziram os clipes. No encerramento de cada dia, também haverá um show, tendo como convidados Junior Conceito, João Onze, Marsu Frontini e Manfredo.
CINECLUBE MÚSICA CAPIXABA E IMAGEM EM MOVIMENTO
PROGRAMAÇÃO
- TERÇA (08/09)
- - Chegando Pesadão, de Rodrigo Simões. Artista: MC Anderson
- - Ipanema Parati, de Judeu Marcum. Artista: Suspeitos na Mira
- - Flow Jânio Silva, de Jhon Conceito. Artista: Jhon Conceito
- - Cria de Rua, de Ricardo Silva. Artista: MC Pica Pau
- - Copo Meio Cheio, de Fredone Fone. Artista: Conteúdo Paralelo
- - Afrodebochada, de Pedro Menegucci, Beth MC e Afronta MC. Artista: Beth MC e Afronta MC
- - Infusion, de Gabriel da Cunha. Artista: Pump Killa
- Bate-papo com os realizadores:
- Fredone Fone
- John Conceito
- Apresentação musical: Junior Conceito
- QUARTA (09/09)
- - 5x1 (Velho Babão, Novinho Sem Noção), de Lu Naves. Artista: Bia Alcure
- - Feeling, de Leandro Pereira e Randy Vieira. Artista: Jojó Borges
- - Vai Dizer, de Gabriel da Cunha. Artista: Giovanni Urso
- - Não Sinta Pena de Mim, de Ricky Foline. Artista: Gabriela Moulaz
- - Mo Luv (Mais Amor), de Gustavo Gouvêa. Artista: Googha
- - Pra não Dizer Amém, de Judeu Marcum. Artista: Marsu Frontini
- - Lira, de Tati Rabelo e Rod Linhares. Artista: Gabriela Brown
- Bate-papo com os realizadores:
- Tati Rabelo
- Gustavo Gouvêa
- Gabriel da Cunha
- Apresentação musical: Marsu Frontini
- QUINTA (10/09)
- - Homem de Areia, de Rodolfo Behr. Artista: Staffordshire
- - O Muro, de Leonardo Casotti. Artista: Banda Marvin Nash ES
- - Tu És Fiel, de DS Produções. Artista: Banda João Onze part. Lito Atalaia
- - Há Dias, de Danilo Laslo. Artista: Banda Cinza
- - Fim, de Rodrigo Pysi. Artista: Rajar
- - Quando Toca o Reggae, de Ingrid Holzmeister. Artista: Amaro Lima e Macucos
- Bate-papo com os realizadores:
- Rodrigo Pysi
- Danilo Laslo
- Suellen Vasconselos - moderadora
- Apresentação musical: Banda João Onze
- SEXTA (11/09)
- - Doce Rio, de Bella Nogueira e Bruno Sibílio. Artista: Bella Nogueira
- - Sweet River, de Manfredo. Artista: Manfredo
- - Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu, de João Paulo Rocetti e Lucas Duarte. Artista: Izar
- - Querida Kika, de R3 Filmes. Artista: Sandrera - https://youtu.be/sfdVwBMr65g
- - When The Lights Hits Her Face, de Carlos Casula. Artista: Casü
- - AcAlma, de Gustavo Lírio. Artista: Nano Vianna
- - Eu Inventei Você, de Marcos Luppi. Artista: Patricia Ilus
- Bate-papo com os realizadores:
- Manfredo
- Bella Nogueira
- Carlos Casula
- João Paulo Rocetti
- Lucas Duarte
- Apresentação musical: Manfredo