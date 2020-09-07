Mostra exibe videoclipes que marcaram a cena musical capixaba

Trata-se de um panorama da produção local nos últimos anos, incluindo obras de ritmos variados, como reggae, rap, funk, rock, MPB e pop, e também narrativas diversas utilizando a linguagem audiovisual. "A ideia é falar mais sobre o conceito de videoclipe, que muitas vezes não está tão claro nem para quem o produz este gênero do audiovisual", explica Luiz Eduardo Neves, idealizador e coordenador do projeto.