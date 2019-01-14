Montagem capixaba de "Hair" concorre como Melhor Musical do Sudeste

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"Hair" esteve em cartaz em Vitória, no Espírito Santo, em quatro ocasiões diferentes só em 2018. A cada edição, mais madura, a produção capixaba tomou forma e chamou a atenção de olhares de fora, que hoje rendem ao musical indicação ao prêmio de Melhor Musical do Sudeste, em concurso nacional de arte. A produção foi indicada para participar das categorias voto popular e júri técnico.

Os resultados do voto popular saem no dia 31 de janeiro. E a cerimônia para a revelação dos vencedores pelo júri técnico ainda será marcada, mas deve acontecer no primeiro trimestre de 2019. Junto de "Hair", concorrem outros cinco musicais de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

É a primeira vez que Elaine Rowena, diretora da produção capixaba, foi indicada para este prêmio, considerado dos mais importantes do segmento no País. Cantora lírica por formação, ela já ganhou o Prêmio Petrobras Lubrax, com teatro, e Prêmio Fiat, com música. "Mas ser indicada para um outro e importante prêmio é um reconhecimento enorme do trabalho, que é feito com tanto rigor", destaca.

Estamos honrados com a indicação e estamos na torcida. A expectativa é a melhor possível e estamos trabalhando para circular com o musical para outros estados do Brasil Elaine Rowena, diretora

Para ela, a expectativa é grande. É que para a montagem do espetáculo no Espírito Santo foram investidos meses de trabalho e dedicação quase que exclusiva. O elenco contou com mais de 60 artistas e as apresentações sempre tiveram lotação máxima de público. "Agora, queremos montar uma agenda para percorrermos com ele pelo Brasil", afirma.

VOTO POPULAR

Para votar em "Hair" na modalidade voto popular, o internauta deve acessar o