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MÚSICA

Miley Cyrus lança música e clipe de sua personagem em 'Black Mirror'

Faixa 'On a Roll' mostra a cantora como Ashley O

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 17:35

Publicado em 

14 jun 2019 às 17:35
Miley Cyrus em episódio de Black Mirror Crédito: Divulgação/Netflix
A Netflix, junto com a cantora Miley Cyrus, 26, lançou nesta quinta-feira (13) o clipe de "On a Roll", música interpretada pela personagem Ashley O, vivida por Cyrus no episódio "Rachel, Jack and Ashley Too" da quinta temporada de "Black Mirror".
>Quinta temporada de 'Black Mirror' chega com três episódios
A faixa é um remake da música "Head Like A Hole", da banda Nine Inch Nails. No clipe, a personagem aparece com o cabelo lilás, dançando sensualmente e até dentro de uma banheira com líquido na mesma cor de seus fios.
Perto do final do vídeo, a tela começa a "rachar", como na abertura dos episódios de "Black Mirror", e imagens mais rebeldes começam a aparecer, como as da personagem mostrando o dedo do meio e as de sua tia - uma referência à história do episódio.
> 'She is Coming': Miley Cyrus lança EP com seis músicas inéditas; ouça
"Rachel, Jack and Ashley Too" faz parte da nova leva de três episódios da série da Netflix, que contou com gravações em São Paulo e, inclusive, dentro da Folha de S.Paulo. 
DISCO
Fora das telas, Miley Cyrus também acaba de lançar o EP "She Is Coming", que marca a nova fase da carreira da cantora e conta com seis novas faixas.
> Miley Cyrus comemora 13 anos de Hannah Montana com famosa peruca
A maioria das novas músicas misturam ritmos como pop, hip hop e música eletrônica. Em "Cattitude", ela conta com uma parceria de RuPaul, enquanto em "D.R.E.A.M." ela canta com o rapper Ghostface Killah. Por fim, em "Party Up The Street", ela canta com Swae Lee e Mike Will Made-it.

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