Miguel Falabella fala do fim do Vídeo Show; veja quem já apresentou

Miguel Falabella Crédito: Reprodução/Instagram @miguelfalabellareal

Apresentador dos mais antigos do Vídeo Show, Miguel Falabella, 62, diz ter gratidão eterna pela atração, que comandou entre 1987 até o começo dos anos 2000, e entre 2015 e 2019. De acordo com ele, o tempo em que ele passou à frente do vespertino foi especial. O programa chega ao fim após 35 anos nesta sexta (11).

"Só amor e gratidão por este programa que ficou no ar por mais de 30 anos. Fui muito feliz. Agradeço ao Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, diretor] a oportunidade de ter me deixado capitanear o show por 15 anos", disse, em depoimento em sua conta oficial do Facebook. No site Memória Globo, a informação consta que ele comandou o projeto por 14 anos.

O ator e apresentador se refere à sua primeira passagem. Há quatro anos, ele era convidado a voltar para o Vídeo Show para fazer os encerramentos, sempre com um pensamento e uma reflexão. "Voltei, homenageei meus amigos em Memória Nacional e agora sopro a vela, junto com toda a equipe, com o coração tranquilo. Foi um prazer e uma honra ter vivido o que vivi nesse programa", destacou.

Apesar da baixa audiência, muitas mudanças no time e das contantes perdas do primeiro lugar para a Record no horário terem contribuído para o fim, Falabella diz não se importar com números. "Não sei de audiências, de mudanças, disso ou daquilo. Sei das relações que ali eu criei, da família que fomos um dia, numa casa atrás de tudo, no Teatro Fênix. Mas não choro seu fim. Há uma única constância no universo: a mudança. Vamos em frente! Obrigado, sempre!", finalizou.

Para ocupar o horário do programa de variedades, a Globo transmitirá, a partir de segunda (14), Sessão da Tarde, às 14h, e os capítulos finais de "Belíssima" e os iniciais de "Cordel Encantado".

OUTROS APRESENTADORES

Com a proposta de mostrar os bastidores da TV Globo, o Vídeo Show recebeu em sua bancada atores, músicos e até modelos durante os 35 anos em que ficou no ar. Mais de 30 nomes já passaram pela atração. Tony Ramos, Ronnie Von, Miguel Falabella e até Susana Vieira já comandaram o programa.

Apresentadores do Vídeo Show: Tássia Camargo Crédito: Divulgação/TV Globo

A primeira apresentadora foi Tássia Camargo, em 1983, quando a apresentação ainda era em forma de rodízio. Em seguida, Marcelo Tas passou pela bancada até a chegada de Miguel Falabella. Nos anos 90, o comando do programa ficou por conta de Falabella, Cissa Guimarães e Márcio Garcia.

Apresentadores do Vídeo Show: Miguel Falabella Crédito: Divulgação/TV Globo

Vale lembar que Falabella e André Marques, porém, são os que ficaram mais tempo: o primeiro ficou 15 e o segundo 13 anos à frente do programa.

Apresentadores do Vídeo Show: André Marques Crédito: Divulgação/TV Globo

Por falar em André Marques, ele quem substituiu Falabella em 2002. Quem dividiu a apresentação com ele por um tempo foi Angélica.

Apresentadores do Vídeo Show: Angélica e André Marques Crédito: Divulgação/TV Globo

No fim de 2009, sob nova direção, o programa ganhou mais apresentadores. Além de André, Geovanna Tominaga, Luigi Baricelli, Fiorella Mattheis e Ana Furtado completavam o time. A dupla André Marques e Ana Furtado seguiu no comando do programa enquanto os outros foram fazer outros trabalhos na emissora.

Apresentadores do Vídeo Show: Fiorella Mattheis Crédito: Divulgação/TV Globo

Depois de 13 anos à frente do programa, André Marques se despediu do Vídeo Show no dia 4 de outubro de 2013. A apresentadora Ana Furtado, que integrou a equipe do programa por oito anos e meio, entre as funções de repórter e apresentadora, também deixou a atração.

Apresentadores do Vídeo Show: Ana Furtado e André Marques Crédito: Divulgação/TV Globo

Em 2014, numa tentativa de reformular o programa, Zeca Camargo foi convidado para apresentar a atração. Com direito a plateia, o programa não rendeu boa audiência. A saída para a Globo foi chamar Otaviano Costa para dividir a apresentação, mas não deu muito certo.

Apresentadores do Vídeo Show: Zeca Camargo Crédito: Divulgação/TV Globo

Em 2015, Zeca passou para reportagem enquanto Monica Iozzi foi chamada para dividir a bancada com Otaviano Costa. A dupla deu um respiro para o programa. A química entre os dois apresentadores e as pautas reformuladas fizeram o programa voltar a aparecer bem no Ibope. Nesse período, Joaquim Lopes e Giovanna Ewbank foram convidados para participar da apresentação.

Apresentadores do Vídeo Show: Monica Iozzi e Otaviano Costa Crédito: Divulgação/TV Globo

Porém, em 2016, Iozzi quis fazer o que sempre desejou ao entrar na Globo: ser atriz. Com sua saída, colocaram a atriz Maíra Charken, que não foi bem recebida e ficou pouquíssimo tempo no ar.





Apresentadores do Vídeo Show: Maíra Charken Crédito: Divulgação/TV Globo

Para substituir, incluíram um rodízio com os até então repórteres, que incluía Alinne Prado (segunda e quarta), Rafael Cortez (terça), Joaquim Lopes (sexta) e a atriz Susana Vieira (quinta). Em 2016, Joaquim Lopes ficou de vez na bancada com Otaviano. Sophia Abrahão chegou em 2017 para reforçar o time.

Apresentadores do Vídeo Show: Sophia Abrahão e Joaquim Lopes Crédito: Divulgação/TV Globo

A queda mais acentuada da audiência aconteceu após a saída de Otaviano Costa, em junho do ano passado. Segundo a coluna Telepadi, na comparação dos 29 primeiros dias sem Otaviano e os 29 dias com a participação dele, ele perdeu 27 vezes para o quadro A Hora da Venenosa, durante o Balanço Geral.

16/07/2018 - Sophia Abrahão, Vivian Amorim e Fernanda Keulla são as novas apresentadoras do Vídeo Show Crédito: Globo/ Raquel Cunha

Na tentativa de melhorar o desempenho do programa, passaram por ele, no último semestre, as ex-BBBs Ana Clara, Vivian Amorim e Fernanda Keulla, o influenciador digital Matheus Mazzafera e o humorista Maurício Meirelles (ex-CQC) e Márvio Lúcio, o Carioca (ex-Pânico), mas a audiência não mostrou sinal de recuperação. Atualmente, estão no comando do vespertino Sophia Abrahão e Joaquim Lopes.