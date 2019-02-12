Mato Seco é atração de festival de música em Patrimônio da Penha

Não é segredo que o Espírito Santo é repleto de cenários paradisíacos que tornaram-se redutos da boa música ao longo dos anos. Firmando-se como um dos novos destinos turísticos do Estado, o distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, recebe nesta semana o Penha Roots, festival que une dois dos gêneros mais escutados pelo público jovem capixaba: o reggae e o forró.

O evento acontece no próximo final de semana, com shows na sexta, no sábado e no domingo. Sobem ao palco atrações locais e nacionais como Lion Jump, Mato Seco, Trio Potiguá, Herança Negra e mais, com a proposta de incluir o festival no calendário cultural do Estado.

Um dos principais nomes do reggae nacional, o Mato Seco traz para o interior do Estado o show do DVD “Pronto a Botar Fogo”, lançado há pouco mais de dois anos. O vocalista Rodrigo Piccolo também promete apresentar, ao lado dos companheiros, três canções inéditas.

“Usamos nossa música para promover nossos ideais, para falar do poder que existe dentro de cada um, independente dessa onda de ódio que vivemos”, diz, em entrevista por telefone ao C2.

Piccolo lembra que a banda já se apresentou em diversos lugares do Espírito Santo, da Grande Vitória a Itaúnas, passando por Regência (onde se apresentam também na sexta-feira) e Guriri. Para ele, desbravar mais um destino é um privilégio para o grupo.

“Somos encantados com o Espírito Santo, um dos primeiros lugares onde nos apresentamos. Estamos numa expectativa enorme para conhecer um lugar novo e já ouvimos falar que vamos nos apaixonar ainda mais quando formos”, conclui.

Prata da casa

Com quase 20 anos de estrada, o grupo capixaba Lion Jump promete inundar o Parque de Exposições do distrito com muita positividade. Um dos responsáveis pelos vocais e guitarra, Ficore Kabelera lembra que a participação no festival coincide com uma nova fase da banda.

“Conhecemos o estilo de vida da comunidade, temos um respeito imenso pelos moradores de lá, sabemos da responsabilidade que o reggae tem. Estamos empolgados porque é um momento de renovação para a banda. Estamos trazendo uma linguagem mais atual e contemporânea para a nossa música, e o festival nos abre um novo portal de possibilidades”, diz Ficore, que divide o palco com Elias Santos (vocais e guitarra), Karlo e Kássio Dalla Bernardina (bateria e percussão, respectivamente), Uil Mattos (teclados) e Leo Sgrancio (baixo).

O Lion Jump apresentará alguns clássicos da carreira, como “Ciranda” e “Acho Que Sei”, além de músicas mais recentes como “Coração Rasta” e outras inéditas, previstas para integrarem o próximo disco da banda, ainda em fase de produção em estúdio.

Penha Roots

Sexta-feira, dia 15

Atrações: Suindara, Alldeia, Kanabaus, Lion Jump e Dona Zefa.

Sábado, dia 16

Atrações: Forró Fia, Herança Negra, Cidade do Reggae, Mato Seco e Trio Potiguá.

Domingo, dia 17

Atrações: Terra Sem Males, Centro Cultural Multiverson e Forró Fiá.

Ingressos

Valores: Sexta: R$ 55 (terceiro lote). Sábado: R$ 55 (3º lote). Passaporte para os dois dias: R$ 90 (3º lote). Domingo: entrada gratuita.

Vendas: Ticketgreen.com.br, lojas Local Surf, Bicho Guloso, Garagem Música Bar (Alegre) e ESK8 Skate Shop (Cachoeiro).

Onde: Parque de Exposições de Patrimônio da Penha. ES-190, Divino de São Lourenço.

Informações: (28) 3553-0517.