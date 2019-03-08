Marvel abre a possibilidade de criar um herói gay em seus próximos filmes

A Marvel sinalizou nesta quinta-feira, 7, durante o lançamento de Capitã Marvel, em Los Angeles (EUA), que existe a possibilidade de a produtora criar um herói gay em seus próximos filmes. Segundo Victoria Alonso, produtora cinematográfica da marca, o mundo está preparado para abraçar a diversidade, e a empresa precisa acompanhar isso para não ficar para trás.