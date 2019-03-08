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CINEMA

Marvel abre a possibilidade de criar um herói gay em seus próximos filmes

'Se não acelerarmos a pluralidade, nós não teremos sucesso', afirmou produtora

Publicado em 08 de Março de 2019 às 20:45

Publicado em 

08 mar 2019 às 20:45
Heróis do universo Marvel. Agora a produtora quer colocar um herói abertamente gay nos cinemas Crédito: Divulgação
A Marvel sinalizou nesta quinta-feira, 7, durante o lançamento de Capitã Marvel, em Los Angeles (EUA), que existe a possibilidade de a produtora criar um herói gay em seus próximos filmes. Segundo Victoria Alonso, produtora cinematográfica da marca, o mundo está preparado para abraçar a diversidade, e a empresa precisa acompanhar isso para não ficar para trás.
"Nossa audiência é global e inclusiva. Se não acelerarmos a pluralidade, nós não teremos mais sucesso", afirmou Victoria à Variety. A Marvel já apontou para essa abertura em Deadpool II com a heroína lésbica Míssil Adolescente, interpretada pela atriz Brianna Hildebrand.

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