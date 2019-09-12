Léo Chaves, ex-Victor e Léo, faz show de graça em festa de Cachoeiro

Crédito: Reprodução/Instagram @leochaves

Cachoeiro de Itapemirim a partir desta sexta-feira (13). ex-dupla Victor e Léo, se apresenta neste sábado (14), na programação que também terá Alex Campanha, Ricardão do Forró, Duda Felippe e Samba Raiz. Durante os três dias de festa, serão mais de 10 atrações diferentes que prometem agradar os mais variados moradores e turistas. Para os pequenos, haverá a apresentação infantil da Turma Macakids. A 36ª Feira da Bondade promete agitara partir desta sexta-feira (13). Léo Chaves , da, se apresenta neste sábado (14), na programação que também terá Alex Campanha, Ricardão do Forró, Duda Felippe e Samba Raiz. Durante os três dias de festa, serão mais de 10 atrações diferentes que prometem agradar os mais variados moradores e turistas. Para os pequenos, haverá a apresentação infantil da Turma Macakids.

Léo Chaves promete um passeio pelos hits da época em que atuava na dupla com o irmão e novidades de sua carreira solo, iniciada em dezembro do ano passado. Além disso, o Palco Solidário – que será usado por instituições participantes da feira – também terá diversas atrações musicais e de dança que prometem animar o público que prestigiar o evento.

CORRIDA DA BONDADE

Outro destaque é a 3ª Corrida Kids da Bondade, que contará com a participação de cerca de 400 crianças e a Gincana da Bondade, uma competição dinâmica entre quatro escolas municipais de Cachoeiro. Tudo isso somado ao parque de diversões e a uma vasta oferta gastronômica, comercializada pelas mais de 50 instituições participantes, que, assim, arrecadarão fundos para manutenção de suas atividades.

É uma programação feita com carinho, com atrações para todos os gostos e grande participação das entidades beneficentes. Esperamos que as famílias cachoeirenses compareçam e divirtam-se Márcia Bezerra, secretária de Desenvolvimento Social de Cachoeiro de Itapemirim

PROGRAMAÇÃO

SEXTA-FEIRA (13)

19h – Roda de Capoeira Filhos da Princesa do Sul Abertura Oficial – Entrega de homenagens Grupo de Dança Emoções

20h30 – Show de Ricardão do Forró

21h30 às 23h – Matheus Matos e Murilo

23h às 00h40 – Alex Campanha

SÁBADO (14)

8h30 às 12h – 1ª Gincana da Bondade

Abertura – Música com Yasmim

Escolas Municipais participantes:

- EMEB “Prof. Pedro Estellita Herkenhoff”

- EMEB “Luiz Marques Pinto”

- EMEB “Prof. Deusdedit Baptista”

- EMEB “Luiz Semprini”

Encerramento – Grupo de Dança Artvida

12h às 14h – Valéria Resende

14h às 16h – Duda Felipe

15h às 17h – 3ª Corrida Kids da Bondade

18h às 20h - Banda All Night

20h às 22h – Mateus Montana

22h às 23h40 – Ligação Direta e Renato Casanova

23h50 às 01h20 – Show nacional com Léo Chaves

DOMINGO (15)

10h às 12h – Projeto D-14 Samba de Raiz Escola de Samba Chega Mais

12h às 14h – Samba e Cia

Palco Solidário (14h às 17h)

-14h às 15h – Pagode da APAE

-15h – Grupo de dança infantil – ASTECA

-15h10 – Grupo de dança Centro de Convivência Vovó Matilde

-15h20 – Balé – Projeto Frei João

-15h40 – Projeto Villagindo

-16h10 – Balé: Projeto Rochativa

-16h30 – Projeto Vem Dançar Kids

17h às 18h30 – Show infantil com Macakids

18h às 19h – Show de Dança Inclusiva “Gente que Dança”

SERVIÇO

36ª Feira da Bondade

Onde: Parque de Exposições de Cachoeiro (Av. Francisco Mardegan, 203, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim)

Quando: 13, 14, e 15 de setembro de 2019 (sexta, sábado e domingo)

Ingressos: a entrada é franca; a organização pede que cada visitante leve um quilo de alimento não perecível que será doado a instituições carentes da região