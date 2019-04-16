Lena Headey não concordou com sexo na estreia da 8ª temporada de 'GOT'

Lena Headey como Cersei em Game of Thrones Crédito: HBO

Contém spoilers. No fim da sétima temporada de "Game of Thrones" (HBO), o pirata e mau-caráter Euron Greyjoy ( Johan Philip Asbæk) está louco pela rainha Cersei (Lena Headey) e parte em busca de um grande exército para conquistá-la.

Logo no primeiro episódio desta nova temporada, ele volta com um exército - que não é bem o que ela esperava. No entanto, ele a pressiona para ter uma noite com a rainha, como ela havia prometido.

Para Lena, isso não é o que Cersei faria e ela relutou em gravar a cena, segundo entrevista publicada na Entertainment Weekly.

"Eu fiquei dizendo: 'Ela não faria isso, ela não faria isso, ela continuaria lutando, mas os produtores [David Benioff e Dan Weiss] com certeza sabem o que eles estão fazendo e foram inflexíveis sobre Cersei fazer o que ela tinha que fazer", afirmou a atriz.

O ator

Philip Asbaek

disse que a cena rendeu uma longa discussão na equipe. "Seria fora do caráter dela estar com Greyjoy no poder? Nós discutimos isso tanto que quase acabamos achando que talvez fosse demais fazer a cena", afirmou Asbaek.

No fim, eles decidiram tentar. "Às vezes você tem que mostrar diferentes lados de um personagem, tem que se surpreender como ator, mas também precisa se surpreender como personagem", completou o ator.