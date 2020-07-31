Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Netflix

'La Casa de Papel' inicia gravações da parte final com novidade no elenco

Última temporada será filmada na Dinamarca, Portugal e Espanha, com estreia de Miguel Ángel Silvestre ('Sense8') e Patrick Criado

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 19:05
O assalto chegou o fim. A bem sucedida "La Casa de Papel" inicia as gravações da Parte 5, anunciou a Netflix nesta sexta, 31. Segundo a plataforma, a série começa sua produção no dia 3 de agosto, e será filmada na Dinamarca, Portugal e Espanha.
Miguel Ángel Silvestre é uma das novidades da série espanhola "La Casa de Papel" Crédito: Netflix/Divulgação
Entre as novidades, o elenco já conhecido ganha o reforço de Miguel Ángel Silvestre ("Sense8") e Patrick Criado. A Parte 5 terá dez episódios. "Passamos quase um ano pensando em como destruir a banda, encurralar o professor e chegar a situações irreversíveis para muitos personagens. O resultado é a quinta temporada de "La Casa de Papel". A guerra atinge suas alturas mais extremas e selvagens, mas também é a temporada mais épica e emocionante", afirmou o criador da série Álex Pina para a plataforma. A temporada ainda não tem data de estreia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados