'La Casa de Papel' inicia gravações da parte final com novidade no elenco

O assalto chegou o fim. A bem sucedida "La Casa de Papel" inicia as gravações da Parte 5, anunciou a Netflix nesta sexta, 31. Segundo a plataforma, a série começa sua produção no dia 3 de agosto, e será filmada na Dinamarca, Portugal e Espanha.

Entre as novidades, o elenco já conhecido ganha o reforço de Miguel Ángel Silvestre ("Sense8") e Patrick Criado. A Parte 5 terá dez episódios. "Passamos quase um ano pensando em como destruir a banda, encurralar o professor e chegar a situações irreversíveis para muitos personagens. O resultado é a quinta temporada de "La Casa de Papel". A guerra atinge suas alturas mais extremas e selvagens, mas também é a temporada mais épica e emocionante", afirmou o criador da série Álex Pina para a plataforma. A temporada ainda não tem data de estreia.