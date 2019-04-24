Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

Julianne Moore brilha em filme sobre a busca pelo amor maduro

"Gloria Bell", em cartaz Estado, é um remake do filme chileno de 2013, que revelou o cineasta Sebastián Lelio

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 17:32

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

24 abr 2019 às 17:32
Gloria Bell Julianne Moore, John Turturro Filme Divulgação Crédito: Divulgação
Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018, com "Uma Mulher Fantástica", o chileno Sebastián Lelio tem pautado sua carreira em desnudar os dilemas de mulheres solitárias em busca da felicidade plena.
No longa citado, uma garota trans, rejeitada pela sociedade e pela família, anseia ser feliz após a perda do amor. Em “Desobediência” (2017), duas amigas “presas” nas tradições judaicas tentam viver uma relação marcada pelo desejo proibido. Por sua vez, “Gloria Bell” - seu novo projeto em cartaz no Estado - traz uma mulher de meia-idade que deseja viver intensamente sua sexualidade em encontros furtivos. Em comum, todas sofrem com o mal do século: a solidão.
Ao explorar a dor e o desamor (com um pé na melancolia e no intimismo), Sebastián Lelio se aproxima de mestres do cinema humanista, como John Cassavetes e Chantal Akerman. Da cineasta belga, vemos nos filmes de Lelio o “poder do feminino” e o naturalismo na busca pelos direitos da mulher em tom hiper-realista. De Cassavetes, por sua vez, há o domínio do corpo e as compulsões sexuais sem amarras.
Ramake de seu clássico de 2013, o realizador chileno decide apostar na fórmula “em time que está ganhando não se mexe”. “Glória Bell” é mais do que uma refilmagem. É um filme praticamente idêntico ao “Glória” original. Lelio regrava cenas quadro a quadro - sem exagero - e mostra a mesma história, só que agora falada em inglês e tendo Los Angeles como pano de fundo.
A opção pode causar estranheza aos fãs brasileiros (que cultuam “Glória”), mas surtiu um efeito positivo no mercado americano. Como a maioria do público que frequenta salas nos Estados Unidos não gosta de ver filmes legendados, a trama é “praticamente” inédita por lá. O “Glória” original é uma pequena obra-prima. Portanto, a versão americana não poderia ser menos do que um filme excelente. Não causa espanto a unanimidade de crítica e de público norte-americano e a louvação à excelente performance de Julianne Moore, como a personagem título. Muitos críticos já colocam a atriz na corrida pelas premiações de fim de ano.
BUSCANDO
Moore herda um papel irresistível, vivido magistralmente por Paulina Garcia no original: uma mulher divorciada que chega aos 50 anos reivindicando seu lugar em um mundo dominado pela juventude imediatista e por amores furtivos. Na pista de dança - seu habitat natural - e ao som de clássicos como “Never Can Say Goodbye”, de Gloria Gaynor, “September”, de Earth Wind and Fire e, claro, “Gloria”, de Laura Branigan, ela conhece o charmoso Arnold (John Turturro, canastrão como o papel exige), recém-divorciado e com problemas familiares.
A química entre Julianne Moore e John Turturro é deliciosa. A dupla transmite a sensualidade e a intimidade essenciais para o objetivo de Sebastián Lelio em seu remake: manter os principais ingredientes de uma fórmula que abrange solidão, dignidade e louvação aos pequenos prazeres da vida.
Gloria usa os relacionamentos, sejam certos ou errados, para vencer a frustração de ser ignorada pelos filhos (vividos sem muito brilho por Michael Cera e Caren Pistorius) e de ter um ex-marido que a trocou por uma mulher mais jovem.
Se há algo fora do tom em “Gloria Bell” é a necessidade de Sebastián Lelio em despolitizar o novo filme para satisfazer o padrão mediano do público americano. Sai a sociedade chilena que tenta se reconstruir e esquecer os traumas da ditadura Pinochet, e entra uma Los Angeles ensolarada e sem muitas preocupações sociais, mesmo entrando na Era Donald Trump. Nada, porém, que tire o prazer de se assistir a um filme que transmite vontade de viver em cada fotograma.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados