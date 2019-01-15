Ivete Sangalo promete energia multiplicada em 1º show no ES após gêmeas

Ivete Sangalo quer reapresentar seu trabalho aos capixabas no próximo domingo (20). Há anos, ela, que é sucesso nas temporadas de verão no Espírito Santo, entrou para o calendário de eventos de Guarapari e só o deixou no ano em que estava prestes a dar à luz gêmeas. Aliás, Marina e Helenas - as "pimpolhas" de Veveta - até interferiram no show da mãe e a baiana, em sua primeira visita ao Estado após o parto, adianta que sua apresentação está com energia multiplicada.
A energia só multiplicou. Elas me trouxeram tanta coisa boa que a mamãe ficou mais pressão ainda
O repertório, segundo Ivete, em entrevista ao Gazeta Online, vai passear entre os sucessos, mas também vai contar com grande parte do que está no último DVD dela, o Live Experience, gravado em São Paulo, em comemoração aos seus 25 anos de carreira.
A gravação teve participação de Marília Mendonça, Claudia Leitte, Alejandro Sanz e Léo Santana: "O Live Experience está cheio de música nova e em breve vamos lançar, mas o repertório vai chegar com muita coisa do DVD", relata.
No DVD, Ivete usou vestidos da italiana Versace, feitos sob medida e com confecção coordenada pela própria Donatella Versace. O cenário de luxo deve ser o que ela trará a Guarapari neste domingo (20) durante o Guarafest, na Arena Premium: "Os figurinos estão lindos".
O show vai ter tudo isso e será feito por uma cantora cheia de saudade para botar em dia esse carnaval
ÚNICA MICARETA
O Guarafest, em que cantará Ivete, é a única micareta que o Espírito Santo sediará neste verão. "A micareta mexe com a memória afetiva de muitos. Isso mantém forte e acesa a alegria do carnaval. Vamos fazer valer esse desejo", dispara ela.
Aliás, Ivete também diz que, com essas micaretas que faz no Estado, já perdeu as contas de experiências que teve em Guarapari e que leva para a vida toda. "Tão bom estar com os capixabas. Todas as minhas idas foram recheadas de muito carinho, amor e alegria dos meus fãs", finaliza.
E todo o reconhecimento não vem à toa: a cantora é dos ícones da música atual do Brasil e sempre fez bonito para elevar a cultura. Hoje, colhe os frutos dessas décadas de trabalho que já acumula. "Fico feliz e muito agradecida pela oportunidade de viver isso com tanta gente. Muito amor gera mais amor ainda. Tenho muita gratidão por tudo isso", frisa.
Assim, vale o capixaba separar na agenda que o domingo (20) é dia de Ivete. E o evento está garantido após a notícia de interdição do Arena Premium, nesta segunda-feira (14). A direção da casa já acertou os problemas com a Prefeitura de Guarapari e a micareta está mais que confirmada.
GUARAFEST 2019
Com Dilsinho, Ivete Sangalo, Tomate, Axé 90 Graus, DJ Jean du PCB, Evandro & Raniery e convidados
Quando: domingo (20), a partir das 16h
Onde: Arena Premium – Muquiçaba, Guarapari/ES
Ingressos: 3º Lote Pista Premium R$ 70 (meia); 2º Lote Camarote VIP R$ 95 (meia); 2º Lote Open Bar R$ 160 e 2º Lote Backstage R$ 210.
Pontos de venda: Site Ticket Premium, Indus (Shoppings Vitória, Vila Velha e Moxuara), Bagaggio (Shoppings Praia da Costa, Vitória, Boulevard Vila Velha e Mestre Álvaro), Country Ville (Colatina) e Acqua (Centro de Guarapari).
Classificação: Pista Premium e Camarote VIP - 16 anos / Open Bar e Backstage – 18 anos.