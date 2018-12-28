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Irmã de Chico Buarque, cantora Miúcha morre aos 81 anos

Artista tratava um câncer e foi internada nesta quinta-feira após uma parada respiratória

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 21:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 21:55
27/12/2018 - A cantora Miúcha morreu aos 81 anos no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação / Beti Niemeyer
A cantora e compositora Miúcha morreu no fim da tarde desta quinta-feira (27), no Rio de Janeiro. Ela tinha 81 anos e teve uma parada respiratória em meio a um tratamento de um câncer. Até o início da noite desta quinta-feira ainda não tinham sido divulgadas informações sobre o velório.
A informação foi confirmada à Folha por amigos da artista. Filha do historiador Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim, Miúcha é irmã de Chico Buarque e mãe da também cantora Bebel Gilberto, fruto de seu casamento com João Gilberto. A artista lançou 14 álbuns em mais de 40 anos de carreira.
Heloísa Maria Buarque de Hollanda nasceu no Rio de Janeiro em 30 de novembro de 1937, e mudou-se para São Paulo com a família quando tinha 8 anos. Nos anos 60, foi estudar História da Arte na França, onde começou a fazer apresentações musicais na Europa.
Em Roma, conheceu João Gilberto, com quem se casou. Eles foram morar em Nova York e tiveram a filha Bebel.
Miúcha inicou a carreira artística de fato em 1975, cantando no disco "The best of two worlds", de João Gilberto e Stan Getz. Ainda naquele ano, apresentou-se no Newport Jazz Festival, fez shows com Stan Getz e participou da faixa "Boto", do LP "Urubu", de Tom Jobim. 
Vinícius de Moraes e Miúcha durante show no Canecão, no Rio de Janeiro, "em 77 ou 78", segundo a cantora Crédito: Chico Nelson/Arquivo pessoal
Entre as faixas cantadas por ela que ficaram mais conhecidas estão "Pela luz dos olhos teus", "Maninha" e "Vai levando".
* Com informações da Folha de S. Paulo e G1

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