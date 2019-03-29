Ingressos para ultima Tardezinha em Vitória já estão no 8º lote

O cantor Thiaguinho em show que fez no Espírito Santo Crédito: Bruno Lira

Thiaguinho já tem data para realizar a última edição da Tardezinha em Vitória. O dia 21 de julho foi o escolhido para receber a edição Surreal do evento, que terá a Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, como casa. E os interessados devem correr já que os ingressos estão "voando".

As entradas já estão no 8º lote em apenas oito dias de vendas. Mas a justificativa é válida. Além de ser a última edição do evento na Capital capixaba, o "Tardezinha Surreal" promete ser maior que as anteriores, já que conta com três espaços.

Para se ter uma ideia, mais de 4 mil ingressos foram vendidos em cerca de duas horas de vendas, iniciadas na segunda-feira (25). Dos três setores disponíveis para o público, apenas dois ainda têm ingressos disponíveis: pista e backstage.

SOLIDÁRIO

Vale lembrar que a Tardezinha Surreal se mantém solidária como as edições anteriores. Após arrecadarem 4.200 quilos de alimentos, a organização mantém o evento com meia-entrada, mas cobrando a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Assim, todos que comprarem uma entrada terão que fazer a boa ação.

Em outras vindas ao Estado, Thiaguinho deu show de energia fazendo até sete horas de show seguidas para os capixabas, que embalam os hits do cantor com o mesmo entusiasmo. Dessa vez, a produção do evento adianta que a edição especial vai vir acompanhada de surpresas para os fãs.

SERVIÇO

Tardezinha Surreal

Onde: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Mal Mascarenhas de Moraes, Bento Ferreira, Vitória)

Quando: 21 de julho de 2019 (domingo), a partir das 15h

Ingressos: R$ 160 (meia-entrada, pista, 8º lote); R$ 230 (meia-entrada, backstage, 5º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br R$ 160 (meia-entrada, pista, 8º lote); R$ 230 (meia-entrada, backstage, 5º lote) - Vendas por meio do