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CARNAVAL DE VITÓRIA

Guia do Folião 2019: Saiba tudo sobre os desfiles no Sambão do Povo

Horários, ordem dos desfiles, detalhes do que as escolas vão apresentar na avenida. O Gazeta Online traz tudo para você ficar por dentro da folia capixaba

Publicado em 

22 fev 2019 às 18:47

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 18:47

Vista de cima do desfile da escola de samba Novo Império, no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende
Muitos foliões já não aguentam mais de ansiedade, mas é com muita alegria e samba no pé que o Divirta-se anuncia: foi dada a largada! Começa nesta sexta-feira (22), a partir das 22h, o espetáculo do Carnaval de Vitória, com brilhos, cores, luzes e muito batuque.
Sob a máxima “O Carnaval do Brasil começa aqui!”, o rei Thiago Lyrio; a rainha Jordana Catarina; e as princesas Amanda Ribeiro e Aline Lamberti serão responsáveis por dar as boas-vindas aos foliões no Sambão do Povo, a conhecida passarela do samba capixaba.
Nesta sexta-feira, as agremiações do grupo acesso que entram na avenida são: 
1 - Andaraí, que leva uma ode aos heróis no Sambão. Saiba mais aqui
2 - Unidos de Barreiros, que prometo um bom desempenho no Sambão. Saiba mais aqui
3 - Rosas de Ouro, que traz um enredo imaginando um novo descobrimento para o Brasil, pelos chineses. Saiba mais aqui
4 - Independentes de São Torquato, que homenageia os bares da vida. Saiba mais aqui 
5 - Chega Mais, que entra na luta pela preservação da Amazônia. Saiba mais aqui
6- Tradição Serrana, que coloca a liberdade do negro em pauta no Sambão. Saiba mais aqui
7- Chegou o que Faltava, que conta a lenda da Pedra Menina. Saiba mais aqui
8- Império de Fátima, que mostra os encantos de Conceição da Barra. Saiba mais aqui
GRUPO ESPECIAL
Já no sábado (23), a realeza do samba retorna à avenida para receber as sete escolas do Grupo Especial. A folia também começa às 22h, com as seguintes agremiações:
1- Imperatriz do Forte, que terá a água como protagonista do seu enredo. Saiba mais aqui
2 - Unidos da Piedade, que promete desvendar a magia felina no Sambão. Saiba mais aqui
3 - Mocidade Unida da Glória, que promete levar muito samba e sorrisos para avenida. Saiba mais aqui
4 - Pega no Samba, que contará a história da bailarina Lenira Borges. Saiba mais aqui
5 - Independente de Boa Vista, que fará homenagem à PRF no Sambão. Saiba mais aqui
6 - Novo Império, que levará o poder feminino para o Sambão. Saiba mais aqui
7 - Unidos de Jucutuquara, que mescla loucura e genialidade em samba. Saiba mais aqui
APURAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DESFILES
Os apaixonados por Carnaval que não puderem comparecer ao Sambão do Povo neste sábado (23) poderão acompanhar cada detalhe do evento na tela da TV Gazeta. A emissora vai transmitir os desfiles do Grupo Especial ao vivo, pela segunda vez, a partir das 22h45 deste sábado. No G1, o link ao vivo terá início às 22h.
No estúdio montado no Sambão do Povo, desta vez em novo lugar, os jornalistas Mario Bonella e Daniela Abreu passarão ao público cada detalhe dos desfiles. A dupla terá a companhia dos comentaristas Jace Theodoro, Any Cometti e Glaydson Santos.
Bastidores do estúdio de vidro da TV Gazeta durante a transmissão do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo, em 2018 Crédito: Marcus Alexandre
No total, serão cerca de 190 profissionais da Rede Gazeta envolvidos na cobertura de carnaval, entre jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e demais profissionais da área técnica. Serão usadas 16 câmeras, além de um drone, durante a transmissão. Os internautas poderão acompanhar as interações nas redes sociais pela hashtag #GazetaNaFolia.
A apuração das notas mudou de local e horário. Segundo a liga, a divulgação do resultado será realizada na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro, a partir das 16h30, no Varandão, que fica no próprio Sambão do Povo.
>> Varandão, Roda de Boteco e Vix: os camarotes do Carnaval de Vitória
>> Da etiqueta ao que diz a lei, saiba o que é assédio no Carnaval
O que pode e o que não pode?
Nos camarotes, mesas e arquibancadas é permitido o acesso portando somente duas garrafas plásticas de 500ml por pessoa, além de lanches em recipientes descartáveis. Garrafas de vidro não são permitidas, bem como caixas térmicas, que devem ser substituídas por bolsas. Além disso, durante a realização do evento não será permitido o abastecimento de camarotes. Para evitar transtornos, fique atento às regras, disponíveis detalhadamente no site oficial.
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Menores de idade podem entrar?
A entrada de menores de 16 anos é permitida desde que estejam acompanhados exclusivamente por pai, mãe, tutor ou pelo responsável legal (maior de 21 anos e autorizado em documento). Quem tiver idade igual ou superior a 16 anos pode entrar, desde que esteja com documentos.
Dá para ir de ônibus ao Sambão?
Os ônibus do Sistema Transcol terão programação especial para os foliões. Oito linhas terão viagens extra também ao final da festa, para que o retorno esteja garantido. Os terminais também terão carros de reserva para atender a eventuais aumentos de demanda.

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