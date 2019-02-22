Guia do Folião 2019: Saiba tudo sobre os desfiles no Sambão do Povo

Vista de cima do desfile da escola de samba Novo Império, no Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende

Muitos foliões já não aguentam mais de ansiedade, mas é com muita alegria e samba no pé que o Divirta-se anuncia: foi dada a largada! Começa nesta sexta-feira (22), a partir das 22h, o espetáculo do Carnaval de Vitória, com brilhos, cores, luzes e muito batuque.

Sob a máxima “O Carnaval do Brasil começa aqui!”, o rei Thiago Lyrio; a rainha Jordana Catarina; e as princesas Amanda Ribeiro e Aline Lamberti serão responsáveis por dar as boas-vindas aos foliões no Sambão do Povo, a conhecida passarela do samba capixaba.

Nesta sexta-feira, as agremiações do grupo acesso que entram na avenida são:

GRUPO ESPECIAL

Já no sábado (23), a realeza do samba retorna à avenida para receber as sete escolas do Grupo Especial. A folia também começa às 22h, com as seguintes agremiações:

APURAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DESFILES

Os apaixonados por Carnaval que não puderem comparecer ao Sambão do Povo neste sábado (23) poderão acompanhar cada detalhe do evento na tela da TV Gazeta. A emissora vai transmitir os desfiles do Grupo Especial ao vivo, pela segunda vez, a partir das 22h45 deste sábado. No G1, o link ao vivo terá início às 22h.

No estúdio montado no Sambão do Povo, desta vez em novo lugar, os jornalistas Mario Bonella e Daniela Abreu passarão ao público cada detalhe dos desfiles. A dupla terá a companhia dos comentaristas Jace Theodoro, Any Cometti e Glaydson Santos.

Bastidores do estúdio de vidro da TV Gazeta durante a transmissão do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo, em 2018 Crédito: Marcus Alexandre

No total, serão cerca de 190 profissionais da Rede Gazeta envolvidos na cobertura de carnaval, entre jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e demais profissionais da área técnica. Serão usadas 16 câmeras, além de um drone, durante a transmissão. Os internautas poderão acompanhar as interações nas redes sociais pela hashtag #GazetaNaFolia.

A apuração das notas mudou de local e horário. Segundo a liga, a divulgação do resultado será realizada na próxima quarta-feira, dia 27 de fevereiro, a partir das 16h30, no Varandão, que fica no próprio Sambão do Povo.

O que pode e o que não pode?

Nos camarotes, mesas e arquibancadas é permitido o acesso portando somente duas garrafas plásticas de 500ml por pessoa, além de lanches em recipientes descartáveis. Garrafas de vidro não são permitidas, bem como caixas térmicas, que devem ser substituídas por bolsas. Além disso, durante a realização do evento não será permitido o abastecimento de camarotes. Para evitar transtornos, fique atento às regras, disponíveis detalhadamente no site oficial

A entrada de menores de 16 anos é permitida desde que estejam acompanhados exclusivamente por pai, mãe, tutor ou pelo responsável legal (maior de 21 anos e autorizado em documento). Quem tiver idade igual ou superior a 16 anos pode entrar, desde que esteja com documentos.

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