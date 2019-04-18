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Pop coreano

Grupos de k-pop farão apresentação na Festa da Penha

Fenômeno mundo afora, k-pop bomba no Estado e terá uma hora dentro de uma das programações católicas mais relevantes do Brasil, a Festa da Penha

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 17:19

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

18 abr 2019 às 17:19
Crédito: Divulgação
O k-pop é um fenômeno! Misturando cultura coreana com música ocidental, os grupos do estilo enchem estádios e têm fãs que dormem nas filas para suas apresentações - exemplo disso é o BTS, que esgotou ingressos para shows no Allianz Parque, em São Paulo.
Por aqui, o número de fãs é cada vez maior. Atualmente, o Estado possui cerca de 14 grupos oficiais que se dedicam à dança e ao gênero musical e, em 2019, quatro destes vão protagonizar no palco cultural da praça de alimentação da Festa da Penha, uma das mais relevantes festas católicas do Brasil.
A apresentação, que será realizada no próximo dia 27, das 15h às 16h, contemplará coreografias ensaiadas especialmente para a data feitas por jovens de 13 a 29 anos. Segundo o presidente da Associação Coreana no Espírito Santo, Sam Youl Cho, a oportunidade veio de um projeto junto à Prefeitura de Vila Velha (PMVV). "Nós estamos muito felizes com esse espaço e temos certeza de que vamos apresentar um pouco da cultura que a gente perpetua para os capixabas", comemora.
Segundo ele, desde o ano passado a associação busca formas de tornar o k-pop mais famoso no Estado e só em 2018 conseguiu realizar quatro eventos exclusivamente do gênero na Grande Vitória. "Estar na programação da Festa da Penha, neste ano, é um espetáculo", reitera. O presidente revela que os jovens estão ensaiando de domingo a domingo para fazerem bonito diante dos holofotes.
Queremos transformar o k-pop em uma dança popular no Espírito Santo
Sam Youl Cho, presidente da Associação Coreana no Espírito Santo
"Vai ser uma hora de dança. As coreografias são elaboradas por uma jovem e todos os participantes são capixabas que compõem grupos daqui", diz. Sam Youl comenta que, como presidente da associação, tem a obrigação de fomentar esse tipo de atividade. Ele garante ter ficado feliz quando conseguiu, sem relutância, penetrar a cultura coreana em uma festa religiosa. "Não tivemos nenhum tipo de problema. Pelo contrário. Foi só elogio e coisa boa", aponta, aos risos.
K-POP E DISCIPLINA
Os jovens foram selecionados de acordo com a experiência que têm com a dança. O presidente explica que teve pouco tempo, relativamente, para escolher os grupos, então contou com a ajuda de dançarinos para indicar bons coreógrafos.
"São todos muito bem preparados. Eles estão ensaiando, se dedicando e são muito bem instruídos no que diz respeito à cultura coreana", dispara, completando que avalia que o k-pop atrai cada vez mais fãs por ser divertido e alegre.
SERVIÇO
Apresentação de K-pop na Festa da Penha 2019
Local: Palco Central da Festa da Penha (Prainha, Vila Velha)
Data: 27 de abril de 2019, das 15h às 16h
Ingressos: entrada franca

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