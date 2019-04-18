Grupos de k-pop farão apresentação na Festa da Penha

O k-pop é um fenômeno! Misturando cultura coreana com música ocidental, os grupos do estilo enchem estádios e têm fãs que dormem nas filas para suas apresentações - exemplo disso é o BTS, que esgotou ingressos para shows no Allianz Parque, em São Paulo.
Por aqui, o número de fãs é cada vez maior. Atualmente, o Estado possui cerca de 14 grupos oficiais que se dedicam à dança e ao gênero musical e, em 2019, quatro destes vão protagonizar no palco cultural da praça de alimentação da Festa da Penha, uma das mais relevantes festas católicas do Brasil.
A apresentação, que será realizada no próximo dia 27, das 15h às 16h, contemplará coreografias ensaiadas especialmente para a data feitas por jovens de 13 a 29 anos. Segundo o presidente da Associação Coreana no Espírito Santo, Sam Youl Cho, a oportunidade veio de um projeto junto à Prefeitura de Vila Velha (PMVV). "Nós estamos muito felizes com esse espaço e temos certeza de que vamos apresentar um pouco da cultura que a gente perpetua para os capixabas", comemora.
Segundo ele, desde o ano passado a associação busca formas de tornar o k-pop mais famoso no Estado e só em 2018 conseguiu realizar quatro eventos exclusivamente do gênero na Grande Vitória. "Estar na programação da Festa da Penha, neste ano, é um espetáculo", reitera. O presidente revela que os jovens estão ensaiando de domingo a domingo para fazerem bonito diante dos holofotes.
Queremos transformar o k-pop em uma dança popular no Espírito Santo
"Vai ser uma hora de dança. As coreografias são elaboradas por uma jovem e todos os participantes são capixabas que compõem grupos daqui", diz. Sam Youl comenta que, como presidente da associação, tem a obrigação de fomentar esse tipo de atividade. Ele garante ter ficado feliz quando conseguiu, sem relutância, penetrar a cultura coreana em uma festa religiosa. "Não tivemos nenhum tipo de problema. Pelo contrário. Foi só elogio e coisa boa", aponta, aos risos.
K-POP E DISCIPLINA
Os jovens foram selecionados de acordo com a experiência que têm com a dança. O presidente explica que teve pouco tempo, relativamente, para escolher os grupos, então contou com a ajuda de dançarinos para indicar bons coreógrafos.
"São todos muito bem preparados. Eles estão ensaiando, se dedicando e são muito bem instruídos no que diz respeito à cultura coreana", dispara, completando que avalia que o k-pop atrai cada vez mais fãs por ser divertido e alegre.
SERVIÇO
Apresentação de K-pop na Festa da Penha 2019
Local: Palco Central da Festa da Penha (Prainha, Vila Velha)
Data: 27 de abril de 2019, das 15h às 16h
Ingressos: entrada franca