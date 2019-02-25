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Green Book é o melhor filme no Oscar 2019

A obra concorreu a cinco categorias, e venceu em três

Publicado em 

25 fev 2019 às 09:17

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 09:17

Green Book: O Guia
O filme "Green Book: O Guia", do diretor Peter Farrelly, foi escolhido como o Melhor Filme na cerimônia do Oscar 2019, realizada na noite deste domingo, 24, em Los Angeles.
A obra concorreu a cinco categorias, e venceu em três: além de Melhor Filme, faturou as estatuetas de Melhor Ator Coadjuvante, com Mahershala Ali, e de Melhor Roteiro Adaptado.
"Green Book: O Guia" baseia-se numa história real dos anos 1960 nos EUA, quando leis de segregação racial ainda estavam em vigor no sul do país. O celebrado pianista Don Shirley (Ali), negro, contrata o leão de chácara ítalo-americano Tony Lip (Viggo Mortensen) para ser seu motorista e segurança numa turnê pela região.
Embora tenha vencido a principal categoria do Oscar 2019, o filme não foi o mais premiado da noite. A honra coube a "Bohemian Rhapsody", a biografia da banda britânica de rock Queen, que venceu em quatro categorias: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator, com Rami Malek.
Assim como "Green Book: O Guia", "Roma" e "Pantera Negra" também conquistaram três estatuetas. O filme mexicano conquistou os prêmios de Melhor Diretor (Alfonso Cuarón), Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia. Já "Pantera Negra" foi escolhido como Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora.
VEJA A LISTA DE VENCEDORES

- Melhor Filme
"Green Book: O guia"

- Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

- Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")

- Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")

- Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"

- Trilha sonora original
"Pantera Negra"

- Ator coadjuvante
Mahershala Ali "Green Book - O guia"

- Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"

-Roteiro original
"Green Book - O guia"

- Edição
"Bohemian Rhapsody"

- Fotografia
"Roma"

- Filme de língua estrangeira
"Roma"

-Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"

-Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"

- Figurino
"Pantera Negra"

- Curta-metragem
"Skin"

- Edição de som
"Bohemian Rhapsody"

- Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"

- Curta de animação
"Bao"

- Direção de arte
"Pantera Negra"

- Efeitos visuais
"O primeiro homem"

- Maquiagem e penteado
"Vice"

- Documentário
"Free Solo"

- Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"

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