Green Book é o melhor filme no Oscar 2019

O filme "Green Book: O Guia", do diretor Peter Farrelly, foi escolhido como o Melhor Filme na cerimônia do Oscar 2019, realizada na noite deste domingo, 24, em Los Angeles.
A obra concorreu a cinco categorias, e venceu em três: além de Melhor Filme, faturou as estatuetas de Melhor Ator Coadjuvante, com Mahershala Ali, e de Melhor Roteiro Adaptado.
"Green Book: O Guia" baseia-se numa história real dos anos 1960 nos EUA, quando leis de segregação racial ainda estavam em vigor no sul do país. O celebrado pianista Don Shirley (Ali), negro, contrata o leão de chácara ítalo-americano Tony Lip (Viggo Mortensen) para ser seu motorista e segurança numa turnê pela região.
Embora tenha vencido a principal categoria do Oscar 2019, o filme não foi o mais premiado da noite. A honra coube a "Bohemian Rhapsody", a biografia da banda britânica de rock Queen, que venceu em quatro categorias: Melhor Montagem, Melhor Edição de Som, Melhor Mixagem de Som e Melhor Ator, com Rami Malek.
Assim como "Green Book: O Guia", "Roma" e "Pantera Negra" também conquistaram três estatuetas. O filme mexicano conquistou os prêmios de Melhor Diretor (Alfonso Cuarón), Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Fotografia. Já "Pantera Negra" foi escolhido como Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Trilha Sonora.
VEJA A LISTA DE VENCEDORES
- Melhor Filme
"Green Book: O guia"
- Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")
- Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")
- Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")
- Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"
- Trilha sonora original
"Pantera Negra"
- Ator coadjuvante
Mahershala Ali "Green Book - O guia"
- Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"
-Roteiro original
"Green Book - O guia"
- Edição
"Bohemian Rhapsody"
- Fotografia
"Roma"
- Filme de língua estrangeira
"Roma"
-Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"
-Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"
- Figurino
"Pantera Negra"
- Curta-metragem
"Skin"
- Edição de som
"Bohemian Rhapsody"
- Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"
- Curta de animação
"Bao"
- Direção de arte
"Pantera Negra"
- Efeitos visuais
"O primeiro homem"
- Maquiagem e penteado
"Vice"
- Documentário
"Free Solo"
- Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"
- Melhor Filme
"Green Book: O guia"
- Ator
Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")
- Atriz
Olivia Colman ("A Favorita")
- Diretor
Alfonso Cuarón ("Roma")
- Atriz coadjuvante
Regina King - "Se a rua Beale falasse"
- Trilha sonora original
"Pantera Negra"
- Ator coadjuvante
Mahershala Ali "Green Book - O guia"
- Roteiro adaptado
"Infiltrado na Klan"
-Roteiro original
"Green Book - O guia"
- Edição
"Bohemian Rhapsody"
- Fotografia
"Roma"
- Filme de língua estrangeira
"Roma"
-Melhor animação
"Homem-Aranha no Aranhaverso"
-Canção original
"Shallow", "Nasce uma estrela"
- Figurino
"Pantera Negra"
- Curta-metragem
"Skin"
- Edição de som
"Bohemian Rhapsody"
- Mixagem de som
"Bohemian Rhapsody"
- Curta de animação
"Bao"
- Direção de arte
"Pantera Negra"
- Efeitos visuais
"O primeiro homem"
- Maquiagem e penteado
"Vice"
- Documentário
"Free Solo"
- Documentário curta-metragem
"Absorvendo o tabu"