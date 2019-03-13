Formemus 2019: Abertas inscrições para feira de mercado musical no ES

Cena de bate-papo do Formemus 2018 Crédito: Luara Monteiro

O Formemus 2019 já tem data para começar. Neste ano, o evento acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. Os músicos e bandas do Espírito Santo interessados em se apresentar nos showcases do evento devem ficar atentos às inscrições.

Serão duas modalidades de apresentações: a primeira é o showcase instrumental, com inscrições até a próxima segunda (18); a a segunda é o showcase que engloba cantores, grupos e bandas, com inscrições do dia 19 de março a 23 de abril.

Serão selecionadas oito apresentações ao todo entre os showcases, sendo quatro na categoria instrumental e quatro no showcase que abrange bandas. "E temos interesse de receber o maior número de inscrições possível. Desta vez, estamos com o Sérgio Benevenuto fazendo a curadoria da seleção e já temos mais de 80 fichas recebidas só no showcase instrumental. A inscrição é toda pela internet, o que também facilita", explica Daniel Morelo, que organiza a festa ao lado de Simone Marçal.

É uma oportunidade dos músicos apresentarem seu trabalho para um público seleto do ramo musical além de formadores de opinião. Vale lembrar que os nomes selecionados para o showcase instrmental serão divulgados no dia 28 de março.

FORMEMUS

Formemus é uma conferência voltada para músicos, produtores, jornalistas, professores, estudantes, radialistas, empresários da música, do audiovisual, de games, entretenimento e interessados no mercado da música para apresentar novidades sobre o tema, bem como painéis de discussão e apresentações pocket. A inscrição para ir ao evento ainda será aberta.

Segundo Morelo, a ideia neste ano é abranger ainda mais artistas e mostrar o potencial de cada um para o mercado. "A gente entende que nem sempre esse pessoal tem oportunidade de mostrar o próprio trabalho para muitos empresários e formadores de opinião. A ideia é mais ou menos essa", relata. O idealizador conta que, em 2019, o Formemus chega ao menos com o dobro de robustez e expectativas.

"Queremos mostrar toda a movimentação do mercado musical para os participantes, sejam expectadores ou colaboradores", conclui. Daniel frisa que esse segmento tem tido mudanças "de forma absurda", em suas próprias palavras, e tudo acaba influenciando as relações de trabalho.

"Cada vez são mais mercados. Hoje, a atuação vai do que é tradicional até música que toca em supermercado e games, então a amplitude dos debates que a gente vai trazer também será alta", finaliza.

SERVIÇO

Inscrições para os showcases do Formemus 2019

Showcase Instrumental

Showcase

Nesta modalidade, podem se inscrever bandas, cantores e grupos. Para o showcase, as inscrições começam na terça, dia 19 de março, e vão até o dia 23 de abril. Link para inscrições ainda será divulgado.