Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo na Rússia com Will Smith

Nicky Jam e Will Smith: Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo na Rússia Crédito: Reprodução/Instagram @willsmith

A Fifa apresentou nesta sexta-feira (25), "Live It Up", a música oficial da Copa do Mundo de 2018, que vai acontecer na Rússia. A faixa tem produção de Diplo e vocais do cantor americano Nicky Jam e tem a participação do ator e rapper Will Smith e da cantora albanesa de origem kosovar Era Isterefi.

Neste ano, a Copa do Mundo começa dia 14 de junho. Em seu site oficial, a Fifa informa que "Live It Up", vai ser apresentada ao vivo em 15 de julho, dia da final do torneio.