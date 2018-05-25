Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ouça

Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo na Rússia com Will Smith

Música, lançada nesta sexta (25) será mostrada ao vivo em 15 de julho, dia da final do torneio

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 16:33
Nicky Jam e Will Smith: Fifa divulga música oficial da Copa do Mundo na Rússia Crédito: Reprodução/Instagram @willsmith
A Fifa apresentou nesta sexta-feira (25), "Live It Up", a música oficial da Copa do Mundo de 2018, que vai acontecer na Rússia. A faixa tem produção de Diplo e vocais do cantor americano Nicky Jam e tem a participação do ator e rapper Will Smith e da cantora albanesa de origem kosovar Era Isterefi.
Neste ano, a Copa do Mundo começa dia 14 de junho. Em seu site oficial, a Fifa informa que "Live It Up", vai ser apresentada ao vivo em 15 de julho, dia da final do torneio.
A expectativa, ainda, é repetir o sucesso de "We Are One (Ole Ola)", de Shakira e Pitbull, que foi tema da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e de "Waka Waka (This Time for Africa)", também de Shakira e tema da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados