Festival Santa Jazz: Cinco mil pessoas são esperadas neste sábado

Apesar da chuva e da greve dos caminhoneiros, o Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa teve uma noite de abertura estrelada. O americano Andy Timmons foi um dos primeiros a subir no palco do Santa Jazz e se apresentou para uma plateia tímida. De acordo com José Olavo Médici Macedo, organizador do evento, cerca de duas mil pessoas subiram a serra mesmo com a chuva para curtir os shows, no Parque de Exposições de Santa Teresa.

"Tivemos um público um pouco menor que o esperado, menor que o da abertura do ano passado. Mas sabemos que foi a chuva. A expectativa para o sábado é termos um número um pouco maior, em torno de cinco mil pessoas", explica o empresário.

Abertura do Santa Jazz 2018, no Parque de Exposições de Santa Teresa Crédito: José Olavo Médici Macedo/Divulgação

Fames Jazz Band, Nelson Faria e Sanley Jordan completaram a primeira noite. A programação da festa segue repleta de boa música e nomes de peso, tudo já preparado para receber o público. "Todos os artistas já chegaram e estão em Vitória. Os shows estão fluindo tranquilamente, sem imprevistos. Temos tudo para que as apresentações deste sábado e domingo ocorram sem problemas.

EVENTO COBERTO

Em entrevista ao Gazeta Online, na última sexta-feira (25), José ressaltou que a chuva não é problema pois o evento conta com cobertura ampla. "Não temos problema pois 80% do Parque de Exposições de Santa Teresa. Restaurantes, área de show, choperia, loja de vinhos... Todos os espaços contam com cobertura. As pessoas só tem que se preparar para curtir o frio de Santa Teresa", explica.

ATRAÇÕES

Neste sábado, o festival traz João Donato e Amaro Freitas para o palco principal. Os ingressos continuam à venda no site e na portaria Parque de Exposições de Santa Teresa. No domingo, Eduardo Dussek e Derico são as grandes atrações, com entrada gratuita.

Vale lembrar que o Santa Jazz acontece até domingo (27), dá uma pausa, e volta no dia 31 deste mês com programação até o dia 2 de junho. Confira abaixo a programação:

26/05 (sábado)

20h: ABERTURA DOS PORTÕES

20h30/22h30/00h30: CHORO ACADÊMICO DA FAMES (palco Fames)

21h: ROSA MARYA COLIIN E JEFFERSON GONSALVES (BRA)

23h: JOÃO DONATO (BRA)

01h: AMARO FREITAS (BRA)

02h: ENCERRAMENTO

27/05 (domingo)

11h: ABERTURA DOS PORTÕES  ENTRADA GRATUITA DURANTE O DIA

11h30/13h30: TOCATA BRASS DA FAMES (palco Fames)

12h: ROGER BEZERRA (ES)

14h: EDUARDO DUSSEK E DERICO (BRA)