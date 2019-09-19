Festival de Cinema de Vitória promete mais de 100 horas de projeções

Cena do filme "Pacarrete" Crédito: Deberton Produções/Divulgação

Em um ano marcado por censura a produções audiovisuais e mudanças nas leis de incentivo, especialmente a antiga Lei Rouanet, só uma palavra pode definir o 26º Festival de Cinema de Vitória: resistência.

Só pelo fato de resistir, a mostra - que acontece de terça (24) a domingo (29) - merece ser conferida e festejada, visto os problemas com a falta de recursos que quase cancelaram o Anima Mundi (com programação limitada, o evento aconteceu em junho) e que pode cancelar o tradicional Festival do Rio, um dos maiores eventos audiovisuais da América Latina, marcado inicialmente para novembro.

Lucia Caus, diretora do Festival de Vitória, confirma que a mostra contou com o apoio de vários setores da sociedade para continuar na ativa. "O ano tem sido de muitos desafios para a cultura. Conseguir realizar a mostra, com todas as perdas sofridas pelo audiovisual, é sinônimo de resistência. Nós estamos fazendo o Festival com muito amor e dedicação. A expectativa é de que seja um evento lindo, que as pessoas se emocionem e se divirtam com os filmes, e que seja uma semana de encontros capazes de promover intercâmbios entre linguagens artísticas", pontua.

Ao contrário do que ocorre com outros eventos de audiovisual no país (que estão cortando filmes da programação e diminuindo atrações culturais), a mostra de Vitória embarcou em uma bem-vinda direção contrária. "Aumentamos a nossa programação em todos os setores. Para esta edição, recebemos um número recorde de filmes para serem avaliados pela curadoria. Portanto, vamos exibir 107 títulos, entre longas e curtas-metragens. Temos como uma das novidades uma mostra especial de filmes de horror e realismo fantástico. Além disso, a Tenda Musical cresceu em relevância, ganhando mais atrações e atividades culturais", enumera.

No festival capixaba, serão mais de 100 horas de projeção, divididas em 12 mostras, com programação totalmente gratuita. As exibições acontecem no Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória. Além disso, o tradicional Festivalzinho, que chega a sua 20º edição, continua no Cine Metrópolis, na Ufes. Já as oficinas, painéis e debates serão realizadas no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória.

Biscoito fino do festival, a Mostra Competitiva de Logas-Metragens conta com seis títulos de todo o país, entre ficção e documentário. Diversidade é a palavra para melhor descrevê-los. Destaque para o lírico "Pacarrete" (CE), de Allan Deberton. Vencedor de oito Kikitos no último Festival de Gramado, a fita conta com a sensível atuação de Marcélia Cartaxo personificando uma bailarina idosa, considerada louca pelos moradores, que vive em Russas (CE). Seu amor pela arte conquista a todos. Abaixo, veja o trailer de "Pacarrete".

O Premiado documentarista paraibano Bertrand Lira, do excelente "O Rebeliado" (2009), traz o novo projeto: "O Seu Amor de Volta". Em foco, o ocultismo, jogos de búzios e tarôs para cumprirem a promessa (que já virou lenda urbana) de "trazer o seu amor de volta em poucos dias".

Também concorrem as ficções "Alice Júnior" (PR), de Gil Barone (que faz sua estreia nacional em Vitória); "Selvagem" (SP), de Diego da Costa; e os documentários "Mirante" (RS), de Rodrigo John; e "Casa" (PE), de Letícia Simões.

NOVIDADE

Cena do curta-metragem "Guará" Crédito: Festival de Vitória/Divulgação

Serão 11 seções dedicadas aos curtas-metragens, o que confirma o Festival de Vitória como sendo uma das maiores vitrines do país para o gênero. Destaque para a estreia da mostra "Do Outro Lado", que conta com filmes do cinema fantástico e de horror, um dos gêneros que mais cresce no Brasil.

O programador cultural Waldir Segundo, responsável pela curadoria da nova seleção, destaca que a seção nasceu por conta do aumento da produção do gênero fantástico. "Recebemos um número recorde de inscritos. Portanto, achamos interessante abir uma área específica para esses títulos, que, às vezes, ficam à margem da produção nacional, mas que sempre flertaram com o conceito de Cinema de Bordas", acentua.

Waldir destaca, também, as tendências narrativas que compõem a mostra. "O cinema de horror está fazendo um paralelo muito importante com a situação política do Brasil, isso reflete em seu clima opressor. Além disso, são filmes que exploram pontos específicos, como o terror mesclado a temas relacionados à infância e ao LGBTQ+, por exemplo", analisa, dizendo que, entre os títulos que considera imperdível, está "Guará", que mistura os lobos guará do cerrado brasileiro à mitologia do lobisomem.

CAPIXABA

Cena do documentário "Espero a Tua (Re)volta" Crédito: Eliza Capai/Divulgação

A produção capixaba, como sempre, é uma atração à parte. Neste ano, serão exibidos mais de 20 projetos dos Estado, o que representa cerca de 20% dos títulos selecionados.

A 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, por exemplo, apresenta os documentários "Arquitetura dos que Habitam", de Daiana Rocha; "Refúgio", de Shay Peled e Gabriela Alves; "Riscadas", de Karol Mendes; e as ficções "Os Mais Amados", de Rodrigo de Oliveira; e "O Pássaro sem Plumas", de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales. Além disso, o premiado longa-metragem "Espero a sua Espero Tua (Re)volta", de Eliza Capai, terá uma exibição especial fora de competição. Abaixo, veja o trailer de "Espero a sua Espero Tua (Re)volta".

Um dos points preferidos dos frequentadores do festival, a Tenda Musical será montada na Praça Costa Pereira, no Centro, com atrações nacionais e internacionais. Destaques para as apresentações de André Prando, Johnny Hooker, Rita Cadillac, Tunico da Vila e Zéu Britto.

Em 2019, o Festival de Cinema de Vitória contará com homenagens à escritora capixaba Bernadette Lyra e à atriz Vera Fischer. As duas receberão o troféu Vitória por sua contribuição ao audiovisual.

26º FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Quando: 24 A 29 DE SETEMBRO

Onde: Centro Cultural Sesc Glória, Tenda Musical, Cine Metrópolis e Hotel Senac Ilha do Boi. As atrações do festival são gratuitas

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira – 23 de setembro

13h - Oficina de Direção de Arte com Joyce Castello - Hotel Senac Ilha do Boi

Terça-feira – 24 de setembro

9h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória – Cine Metrópolis

"Lily´s Hair" (Raphael Gustavo da Silva, FIC, GO)

"O Malabarista" (Iuri Moreno, ANI, GO)

"Na Casa da Bisa" (Realização coletiva, FIC, RJ)

"Metamorfose" (Jane Carmen Oliveira, ANI, MG)

"Arani Tempo Furioso" (Roobertchay Domingues Rocha, FIC, ES)

"Vida Real" (Camila Mezzeti e Ramon Faria, ANI, MG)

"Guri" (Adriano Monteiro, FIC, ES)

"8 Patas" (Fabrício Rabachim, ANI, SP) (Fora de Competição)

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual com Paulo Boccato – Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero – Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Direção de Arte, com Joyce Castello – Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

14h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

19h – Abertura do 26º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

- 8ª Mostra Foco Capixaba – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Minhas Mães" (Gustavo Guilherme da Conceição, DOC, ES)

"Pescadores Urbanos" (Yolanda Faustini, DOC, ES)

"Guri" (Adriano Monteiro, FIC, ES)

"Práticas do Absurdo" (Alexander S. Buck, FIC, ES)

"Casa de Vó" (André Ehrlich Lucas, FIC, ES)

"Jardim Secreto" (Shay Peled, DOC, ES)

- 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Pacarrete" (Allan Deberton, FIC, CE)

23h - Gavi - Tenda Musical

Quarta-feira – 25 de setembro

9h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

9h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual, com Paulo Boccato – Hotel Senac Ilha do Boi

10h – Debate com os realizadores da 8ª Mostra Foco Capixaba e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero – Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Direção de Arte, com Joyce Castello – Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

14h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

14h - Painel - "Trilha Sonora na Produção Audiovisual Nacional e Internacional" - Salão Penedo, Hotel Senac Ilha do Boi

16h - 6ª Mostra Outros Olhares - Programa Musicalidades - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Quando as Pedras Dilatam" (Diego Amorim, FIC, RJ)

"Poesia Azeviche" (Ailton Pinheiro Junior, DOC, BA)

"Diz que é que Verdade" (Claryssa Almeida e Pedro Estrada, DOC, MG)

"Tetê" (Clara Lazarim, DOC, SP)

16h – 8ª Mostra Corsária – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Teoria sobre um Planeta Estranho" (Marco Antônio Pereira, FIC, MG)

"Escafandro" (Carolena Moraes, EXP, CE)

"Unreal" (Luiz Will Gama, EXP, ES)

"Obeso Mórbido" (Diego Bauer e Ricardo Manjaro, EXP, AM)

"Cartuchos de Super Nintendo em Anéis de Saturno" (Leon Reis, FIC, CE)

"Umas & Outras" (Samuel Lobo, FIC, RJ)

19h – 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Arquitetura dos que Habitam" (Daiana Rocha, EXP, ES)

"Os Mais Amados" (Rodrigo de Oliveira, FIC, ES)

"Sangro" (Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR, ANI, SP)

"Dôniara" (Kaco Olímpio, FIC, GO)

"Perpétuo" (Lorran Dias, FIC, RJ)

– 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"O Seu Amor de Volta [Mesmo que Ele Não Queira]" (Bertrand Lira, DOC, PB)

23h - Chico Chico e João Mantuano - Tenda Musical

Quinta-feira – 26 de setembro

8h – Oficina de Direção de Arte, com Joyce Castello – Hotel Senac Ilha do Boi

9h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Sessão ArcelorMittal – Cine Metrópolis

9h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Elaboração de Projetos Culturais, com Daniel Morelo e Simone Marçal - Hotel Senac Ilha do Boi

10h – Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero – Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

14h – 4ª Mostra Cinema e Negritude + Debate – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Santos Imigrantes" (Thiago Amepreta, FIC, SP)

"Kairo" (Fabio Rodrigo, FIC, SP)

"Do Dia em que Mudamos a Rota" (Diego Nunes, DOC, ES)

"Sem Asas" (Renata Martins, FIC, SP)

"Motriz" (Tais Amordivino, DOC, BA)

14h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

14h - Oficina Interativa - "Dramaterapia" | Experiência (workshop) com refugiadas, exibição do filme feito nas oficinas da Grécia - Hotel Senac Ilha do Boi

15h - Coletiva de Imprensa da Homenageada Nacional e Lançamento de Livros, CDS e DVDs - Salão Penedo, Hotel Senac Ilha do Boi

16h - 6ª Mostra "Outros Olhares" - Programa Afetos LGBT - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Deusa Olímpica" (Emília Schramm, Jéssika Barbosa, Pedro Luis Viana, Rafael Brasileiro, DOC, CE)

"Em Reforma" (Diana Coelho, FIC, RN)

"Riscados pela Memória" (Alex Vidigal, FIC, DF)

"Do Outro Lado" (Bob Yang & Frederico Evaristo, FIC, SP)

"Marie" (Leo Tabosa, FIC, PE)

16h – 8ª Mostra "Corsária" – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Seiva" (Ramon Batista, FIC, PB)

"Sem Título #5: A Rotina terá seu Enquanto" (Carlos Adriano, EXP, SP)

"Espavento" (Ana Francelino, FIC, CE)

"Estranho Animal" (Arthur B. Senra, EXP, MG/DF)

"Plano Controle" (Juliana Antunes, FIC, MG)

"A Profundidade da Areia" (Hugo Reis, FIC, ES)

"Chiclete" (Philippe Noguchi, FIC, RJ)

19h – 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Guaxuma" (Nara Normande, ANI, PE)

"Riscadas" (Karol Mendes, DOC, ES)

"Fartura" (Yasmin Thayná, DOC, RJ)

"Tempestade" (Fellipe Fernandes, FIC, PE)

- Homenagem à Vera Fischer – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

- 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Selvagem" (Diego da Costa, FIC, SP)

23h - André Prando - Tenda Musical

Sexta-feira – 27 de setembro

9h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

9h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual, com Paulo Boccato – Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Elaboração de Projetos Culturais, com Daniel Morelo e Simone Marçal - Hotel Senac Ilha do Boi

10h – Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

13h - Oficina "Interpretação: Estado e Criação de Cena", com Silvero Pereira - Hotel Senac Ilha do Boi

13h – Oficina de Roteiro, com José Roberto Torero – Hotel Senac Ilha do Boi

14h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Sala Ilhabela, Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 20º Festivalzinho de Cinema de Vitória - Cine Metrópolis

14h - Sessão Especial - Salas Cariê Lindemberg e Marien Calixte - 2º e 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Espero tua (re)volta" (Eliza Capai, DOC, RJ)

15h - Lançamento do Caderno da Homenageada Bernadette Lyra - Salão Penedo, Hotel Senac Ilha do Boi

16h - 6ª Mostra "Outros Olhares" - Programa Narrativas 1 - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"O Quadro" (Melina Leal Galante, FIC, ES)

"Aulas que Matei" (Amanda Devulsky e Pedro B. Garcia, FIC, DF)

"Tomar o Tempo - Poesia Inútil" (Amanda Brommonschenkel, Carol Covre, Juane Vaillant, Marcéu Rosário Nogueira, Thaís Rodrigues, EXP, ES)

"Kris Bronze" (Larry Machado, DOC, GO)

"Conte Isso Àqueles que Dizem que Fomos Derrotados" (Aiano Bemfica, Camila Bastos, Cris Araújo, Pedro Maia de Brito, DOC, MG/PE)

16h – 3ª Mostra Nacional de Videoclipes – Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Alguém na Janela" (Gustavo Rosseb) - Aksa Lima - SP

"Toasted" (Danos) - Cintia Nakashima - SP

"Fausto de Gueto" (Pelos) - Arthur B. Senra e Robert Frank - MG

"19" (LaBaq) - Co-direção LaBaq e Laís Catalano Aranha - SP

"Ninguém Perguntou por Você" (Letrux) - Pedro Henrique França - RJ

"OK OK OK" (Gilberto Gil) - Victor Hugo Fiuza - RJ

"Brisa" (Silva) - MAGU (Marina Abranches e Gustavo Martins) - BA

"Meu Carnaval" (Gabriela Brown) - Gabriela Brown e Tati Rabelo - ES

"Tempos Loucos" (The Outs) - Fabrício Koltermann - RS

"Pedrinho" (Tulipa Ruiz) - Pedro Henrique França, Fabio Lamounier e Rodrigo Ladeira - SP

"Space Woods" (My Magical Glowing Lens) - Gustavo Senna Martins De Almeida - ES

"Vazio" (Pxrtela) - Maurício Coutinho - DF

19h – 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Refúgio" (Shay Peled e Gabriela Alves, DOC, ES)

"A Praga do Cinema Brasileiro" (William Alves e Zefel Coff, FIC, DF)

"NEGRUM3" (Diego Paulino, DOC, SP)

"O Órfão" (Carolina Markowicz, FIC, SP)

– 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Mirante" (Rodrigo John, DOC, RS)

23h - Pocket Show, com Johnny Hooker - Tenda Musical

00h30 - Rita Cadillac e Ursula Pussynail - Tenda Musical

Sábado – 28 de setembro

9h – Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

9h - Oficina de Produção Executiva, Gestão e Elaboração de Projetos para o Audiovisual, com Paulo Boccato – Hotel Senac Ilha do Boi

10h – Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 4ª Mostra Mulheres no Cinema + Debate – Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Deus te dê boa sorte" (Jacqueline Farias, DOC, PE)

"Fosfeno" (Clara Vilas Boas e Emanuele Sales, EXP, MG)

"Poder" (Sabrina Rosa, FIC, RJ)

"Afeto" (Gabriela Gaia Meirelles e Tainá Medina, EXP, RJ)

15h - Mostra Do Outro Lado - Cinema Fantástico e de Horror - Sala Marien Calixte - 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Para Minha Gata Mieze" (Wesley Gondim, FIC, DF)

"Papa-Figo" (Alex Reis, FIC, SP)

"Broto" (Antonio Teicher, FIC, RJ)

"Guará" (Fabrício Cordeiro e Luciano Evangelista, FIC, GO)

"Carne Infinita" (Isadora Cavalcanti, FIC, RJ)

"Caranguejo Rei" (Enock Carvalho e Matheus Farias, FIC, PE)

16h - 6ª Mostra "Outros Olhares" - Programa Narrativas 2 - Sala Cariê Lindemberg - 2º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Eu, Minha Mãe e Wallace" (Irmãos Carvalho, FIC, RJ)

"Rocha" (Luiz Matoso, FIC, RN)

"Os que Esperam" (PH Martins, DOC, ES)

"Crua" (Diego Lima, FIC, PB)

"Mesmo com Tanta Agonia" (Alice Andrade Drummond, FIC, SP)

16h - BatuQdellas - Tenda Musical

18h – Apresentação Banda de Congo Amores da Lua e Banda de Congo Panela de Barro – em frente ao Centro Cultural Sesc Glória

19h – 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Quando Elas Cantam" (Maria Franchin, DOC, SP)

"Sobrado" (Renato Sircilli, FIC, SP)

"O Pássaro sem Plumas" (Tati Rabelo e Rodrigo Linhales, FIC, ES)

"Cor de Pele" (Lívia Perini, DOC, 15’, PE)

– 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Alice Junior" (Gil Baroni, FIC, PR)

23h - Katerina Polemi - Tenda Musical

Madrugada de Sábado (28) para Domingo (29)

00h - Pocket Show, com Zéu Britto - Tenda Musical

01h - Pocket Show, com Roberta de Razão - Tenda Musical

1h30 – Karaokê do Filippo - Tenda Musical

Domingo – 29 de setembro

5h - 3ª Mostra Nacional de Videoclipes - Tenda Musical

- Sessão Especial - Tenda Musical

"Vitória Delas" (José Augusto Muleta, DOC, ES)

6h - 1ª Mostra do Outro Lado - Cinema de Horror e Fantástico - Tenda Musical

9h - Oficina de Realização em Cinema e Vídeo, com Luiz Carlos Lacerda – Hotel Senac Ilha do Boi

10h – Debate com os realizadores da 23ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas e 9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas – Hotel Senac Ilha do Boi

14h – 2ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental – Salas Cariê Lindemberg e Marien Calixte - 2º andar e 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Poética do Barro" (Giuliana Danza, ANI, MG)

"Menino Pássaro" – (Diogo Leite, FIC, SP)

"S/N (Sem Número)" (Renata Malta, FIC, PE)

"Glória" (Yaminaah Abayomi e Nádia Oliveira, EXP, RJ)

"Quarto de Cura" (Castiel Vitorino Brasileiro, DOC, ES)

"KA’A ZAR WKYZE WA - Os Donos da Floresta em Perigo" (Flay Guajajara, Edvan dos Santos Guajajara e Erivan Bone Guajajara, DOC, SP)

15h - Paulo Prot Trio - Tenda Musical

16h - 9ª Mostra Quatro Estações - Salas Cariê Lindemberg e Marien Calixte - 2º andar e 3º andar (Centro Cultural Sesc Glória)

"Selma Depois da Chuva" (Loli Menezes, FIC, SC)

"Vigia" (João Victor Borges, FIC, RJ)

"Tea for Two" (Julia Katharine, FIC, SP)

"Superpoderosa Mathilda" (João Giry, DOC, ES)

"Reforma" (Fábio Leal, FIC, PE)

"Peixe" (Yasmin Guimarães, FIC, MG)

19h –9ª Mostra Competitiva Nacional de Longas - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

"Casa" (Leticia Simões, DOC, PE)

- Homenagem à Bernadette Lyra - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

- Exibição do curta-metragem resultado da Oficina de Realização em Cinema e Vídeo - Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)

– Premiação e Encerramento do 26º Festival de Cinema de Vitória – Teatro Glória (Centro Cultural Sesc Glória)