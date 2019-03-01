Festas vão estender a folia de carnaval na Grande Vitória

O dia de carnaval é só na terça-feira, mas a folia já começou! Já há blocos desfilando por todo o Estado com foliões fantasiados. Mas tem gente que prefere correr da agitação e calor presentes nos blocos de rua.
Se você é um desses, que não é muito do tipo de bloco e prefere festas, tenha calma. Há outras opções para o curtir o carnaval. O Gazeta Online listou festas e shows com o tema em pauta neste fim de semana que podem até complementar a programação dos foliões que gostam de estender a farra. Confira abaixo.
SEXTA
Baladas
Fluente
Blecaute Folia. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (on-line); R$ 25 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Cansei do Bloquinho. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Tropicool. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (100 primeiros fantasiados); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Carna-Forró do Correria, com Forró Raiz e Amanda Requião. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: gratuito (fantasiados); R$ 10 (não-fantasiados). Informações: (27) 98116-3325.
Spirito Jazz
Banda Kaza das Prima. Às 20h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
Embrazado
Baile Voador 2019, com Bloco do Sargento Pimenta, Zé Maholics, Caixadá, Som de Fogueira e Bota Som. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).
Vitrine Music Bar
Vitrine Folia, com Pedro & Lucas. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Festas
Bekoo das Pretas
Edição Balangaraba. Às 21h. Quadra da Novo Imperio. Av. Santo Antônio, 301, Praça Antônio Ferreira Marques, Caratoíra, Vitória. Entrada: R$ 20.
Grande Baile Imperial
Com Banda Malacaxeta, Charanga do Zé e DJs Andre Felix e Magrin de Manhu. Às 22h. Terraço Rosário Bar. Rua Barão de Itapemirim, 200, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25.
Abre-alas
Com a banda 522. Às 21h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 15. Informações: (27) 3222-3074.
SÁBADO
Show
CarnaMais 2019
Com Unidos de Jucutuquara (ES), DJ João Brasil (RJ), Bloco do Sargento Pimenta (RJ), Alan Venturin (ES), DJ Phill Fernandes (ES) e DJ Ivo Furtado (ES). Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Entrada: de R$ 30 (meia/ front stage) a R$ 130 (open bar). Passaporte para os 3 dias: R$ 70 (front stage); R$ 250 (open bar).
Baladas
Lá Na Beira Mar
Samba de Fé. Às 14h. Entrada gratuita. Glitter, suor e cerveja, com Los Noronha e DJ Gegeo. Às 22h. Entrada: R$ 20 (antecipado). Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória.
Fluente
Baile Das Sereias. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
2K Karnaval. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Indie Folia. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros fantasiados); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Correria Music Bar
Ressaca do Carnarock, com Rocket King e Mustang 66. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Spirito Jazz
Ensaio de verão com Diego Lyra. Às 20h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
Embrazado
Bloco Fica Comigo. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (meia); R$ 100 (inteira).
Vitrine Music Bar
Vitrine Folia, com Liliam Lomeu. Às 21h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Moke Beach House
After Carnival, com Chemical Disco e Slow Sense. Às 23h. Rua Castelo, 18, Guarapari. Entrada: R$ 20 (pista); R$ 60 (backstage). Informações: (27) 99730-4903.
Cafe de La Musique
Fica Comigo em Guarapari. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 70 (meia); R$ 140 (inteira).
Thale Beach
Claptone (ALE) e Fancy Inc. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 80. Informações: (27) 99276-2942.
Festas
Carnavrau
Às 21h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Entrada: R$ 5 (antecipado); R$ 10 (portaria).
Baile de Máscaras - Vai que Gama
Com a banda Sassarico, na Casa de Bamba, Du Balaio, no Doca 183, e Malacaxeta, no Grappino RangoBar. Às 18h. Rua Gama Rosa, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (para as três casas).
Carnaval nOPARQUE
Se dá, Odara!. Às 14h. OParque. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3207-3446.
DOMINGO
Baladas
Lá Na Beira Mar
Abertura da casa. Às 8h. Entrada gratuita. After do bloco Regional da Nair, com Malacaxeta e DJs Sista Lú e Tata Apolinário. Às 17h. Entrada gratuita. Hajamô, com os DJs Rodrigo Oliveira, Patricia Bragato e Bahia Bromance. Às 22h. Entrada: R$ 20 (antecipado). Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória.
Fluente
Vai Passar Mal. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3347-1512.
Spirito Jazz
Bloco do Casanova. Às 17h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3019-0860.
Embrazado
Unidos de Jucutuquara, Apaixonados pelo Triângulo e DJ Phill Fernandes. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira).
Cafe de La Musique
Chemical Surf, Dubdogz e Woo2tech. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira).
Thale Beach
Beowulf, Evokings e Ghostt. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 50. Informações: (27) 99276-2942.
Casa da Gruta
CarnaRoots Ufodub com Jahfreeca e Seletores. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h30); R$ 10 (após 18h30). Informações: (27) 99766-0667.
Festas
Carnaval nOPARQUE
HajAxé, com Xá da Índia e Puã Elétrica. Às 14h. OParque. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 15h); R$ 15 (após 15h). Informações: (27) 3207-3446.
Festa Fervo
Com Banda Malacaxeta. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
SEGUNDA
Show
Funk Carnival
Com Pedro Sampaio (RJ), Kevin O Chris (RJ), DJ Phill Fernandes (ES) e DJ Ivo Furtado (ES). Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Entrada: Entrada: de R$ 50 (meia/ front stage) a R$ 130 (open bar). Passaporte para os 3 dias: R$ 70 (front stage); R$ 250 (open bar).
Baladas
Lá Na Beira Mar
Abertura da Casa, Passagem do Bekoo da Pretas na Beiramar. Às 8h. Entrada gratuita. After do Bloco Bekoo das Pretas, festa PPK’S PWR, com as DJs Zucoloca, Priscila Gama e Sistá Lú. Às 22h. Entrada: R$ 20 (antecipado). Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória.
Fluente
Happy Monday. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15. Informações: (27) 3347-1512.
Stone Pub
CarnaEmo. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros de preto); R$ 10 (lista/ até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Embrazado
Kevin O Chris, Pedro Sampaio e Alan Venturin. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira).
Vitrine Music Bar
Vitrine Folia, com Samba Jr e JV de Vila Velha. Às 21h30. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Cafe de La Musique
Kevinho e Kvsh. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 100 (meia); R$ 200 (inteira).
Thale Beach
Gustavo Mota e Lothief. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 50. Informações: (27) 99276-2942.
Festas
Carnaval nOPARQUE
Baile da Pantera, Baile Funk Retrô com DJ Brisa Drag Performer e Jefinho Faraó & Banda. Às 14h. OParque. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 17h); R$ 15 (após 17h). Informações: (27) 3207-3446.
TERÇA
Show
Jeito Moleque (SP)
Mais Jongô (ES), DJ Phill Fernandes (ES) e DJ Ivo Furtado (ES). Às 22h. Multiplace Mais. Rua A, Lote 09, Meaípe, Guarapari. Entrada: Entrada: de R$ 30 (meia/ front stage) a R$ 130 (open bar). Passaporte para os 3 dias: R$ 70 (front stage); R$ 250 (open bar).
Baladas
Lá Na Beira Mar
Abertura da Casa. Às 13h. Entrada gratuita. After do Bloco amigos da Onça, festa Baile na Moita, com Igor Maia, Léo Vais, Duda Moulin e Icarai. Às 21h. Entrada: R$ 20 (antecipado). Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória.
Fluente
Ressuscita. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros).
Bolt
Mil Grau Folia. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros).
Stone Pub
Todo Carnaval Tem Seu Fim, com show com Caras Estranhos. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Embrazado
Balada do Maycon, Sue, MC Kassinho. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 870, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).
Cafe de La Musique
Banda Eva e Illusionize. Às 16h. Rua Manoel Duarte Souza Mattos, 303, Meaípe, Guarapari. Entrada: R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira).
Thale Beach
Felguk. Às 15h. Avenida Viña Del Mar, Enseada Azul, Guarapari. Entrada: R$ 50. Informações: (27) 99276-2942.