Festas e festivais gastronômicos agitam o feriadão no ES

Quem quer curtir um programa diferente durante o feriadão de Finados tem opções das mais variadas. Para quem busca programas mais agitados, a Grande Vitória conta diferentes festas, shows e festivais. E tem para todos os gostos: rock, forró, indie e funk. Para quem busca opções gastronômicas, Guarapari recebe a 8ª edição do Sabores de Guarapari, com 41 restaurantes participantes oferecendo pratos que partem de R$ 10. O Gazeta Online preparou uma lista de programas; confira abaixo.
Zezé di Camargo e Luciano estão entre as opções de shows a se curtir no feriadão. A programação do músico, que é parte autoral e parte baseada nos sucessos sertanejos, também é uma boa opção para quiser curtir o clima da cidade.
SEXTA-FEIRA (2)
EX Crota
Local: Fluente (Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha)
Ingressos: R$ 20 - Vendas na bilheteria do local
Fiesta Latina de Los Muertos
Local: Stone Pub (Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto)
Ingressos: R$ 10 (para os 50 primeiros fantasiados); R$ 15 (depois dos 50 primeiros fantasiados até as 23h); R$ 20 (restante da noite) - Vendas na bilheteria do local
Dirty Beat
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória
Ingressos: R$5 a R$ 15
Dione & Thiago e Michele Freire
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Camburi)
Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local
Edigar Gusmão Marques
Local: Shopping Jardins (Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória)
Horário: 19h30
Entrada gratuita.
Informações: (27) 33145000.
Embrazado
Sextinha do Embrazado com Freelance, Felipe Brava e DJ Luuh. Às 21h. Couvert: R$ 20. Sábado. SambaRei, Samba Junior, Felipe Ribeiro e DJ Fabricio V. Às 18h.
Local: Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória
Couvert: R$ 20.
Wanted Pub
Toca o berrante, aê! Especial Feriado, com Rayanne Meira e Glauco. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h);
Ingressos: R$ 40 (após 0h).
Balístico Music Bar
Marcus Rauta, Raone Reis, Leonardo Limma e Estevão Duarte.
Horário: Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Entrada: gratuita (até 1h); R$ 20 (após 1h).
Informações: (27) 3071-7135.
Hangar Gastrobar
O Capitão Mandou, com Marcus Rauta, Rômulo Arantes e DJ Malini.
Local: Braúna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Couvert: R$ 15.
Informações: (27) 3218-4150.
Forró do Porto
Com DJ Biju e Trio do Porto.
Local: Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha.
Horário: 22h
Entrada: R$ 5 (lista/ até 0h); R$ 10 (sem lista/ até 0h); R$ 15 (após 0h). Informações: (27) 3201-9563.
Baile Du Balaio
Horário: 18h
Local: Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 184, Centro, Vitória.
Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Lançamento da coletânea ELAS TRAMAM Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo - Livro Dois.
Horário: às 20h
Local: Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória.
Entrada gratuita.
Informações: (27) 99919-5800.
Max e Iggor Cavalera
A dupla apresenta o show 89/91 Era hoje, em Vila Velha. Abertura com Endrah, Cultura Tres e Stigma. A partir das 20h.
Onde: Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha
Ingressos: R$ 100 (meia/ 1kg de alimento); R$ 200 (inteira)
Informações: (27) 98116-3325.
SÁBADO (3)
Monster Party
Local: Fluente (Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha)
Ingressos: R$ 30 (antecipado); R$ 35 (na hora) - Vendas na bilheteria do local
Mil Grau
Local: Bolt (Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória)
Ingressos: R$ 5 a R$ 15
Breno & Bernardo e Marcos & Bruno
Local: Wood's Vitória (Av. Dante Michelini, Camburi)
Ingressos: R$ 40 - Vendas na bilheteria do local
Wanted Pub
Noite do Chapéu, com Ivan & Matheus.
Local: Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória
Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h);
Ingresso: R$ 40 (após 0h).
Salsa Brezinski & Agência de Viagem
Blues e funk.
Horário: 20h.
Local: El Libertador Restaurante (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, Bairro República, Vitória).
Couvert: R$ 8
Informações: (27) 3025-1516.
Brasil Pandeiro
Horário: 19h
Local: Empório Boêmio (Rua Saul de Navarro, 368, Praia do Canto, Vitória)
Couvert: R$ 7.
Informações: (27) 3022-2810.
Shows
Coletivo Taruíra
Sociedade da Grã-Ordem Kavernista apresenta Sessão das 10 - O Espetáculo
Abertura com Duo Zebedeu.
Horário: 18h
Endereço:Teatro Galpão - Av. Nossa Senhora da Penha, 2490, Santa Luzia, Vitória.
Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).
Zezé di Camargo e Luciano
A dupla se apresenta em Vila Velha com a turnê Romântico Demais, às 22h.
Onde: Área de Eventos do Shopping Vila Velha - R. Juscelino Kubitscheck, 323, Divino Espírito Santo, Vila Velha
Ingressos: de R$ 50 (pista/ meia) a R$ 1000 (mesa ouro/ 4 pessoas).
Dilsinho na Praia
Dilsinho, Grupo Freelance e DJ Phill Fernandes
Horário: 21h
Local: Nook Beach Club. Rua Inhoá, Prainha, Vila Velha
Ingressos: de R$ 50 (pista/ meia) a R$ 130 (open bar)
Mato Seco
Festa Saudades de Itaúnas, abertura com Trio Fogumano.
Horário: 22h.
Endereço: Correria Music Bar (Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Itaparica, Vila Velha)
Ingressos: R$ 35 (meia); R$ 70 (inteira). Informações: (27) 98138-4589.
Sinfonia da Mata
Horário: Às 21h.
Local: Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)
Entrada: R$ 20
Informações: (27) 3134-0101
Thiago Pedrolli e Banda
Samba de raiz.
Horário: 20h.
Local: Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 184, Centro, Vitóri)
Couvert: R$ 10
Informações: (27) 3222-3074.
Douglas Lopes
Rock
Horário: às 19h30.
Local: Shopping Jardins (Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória)
Entrada gratuita.
Informações: (27) 33145000.
Caju Comida Afetiva Colômbia
Exposição de fotos, música ao vivo, dança e culinária.
Horário: 20h.
Local: Espaço de Eventos Edifício Ângelo Pandolfi (Av. Beira Mar, 2340, Praia do Morro, Guarapari)
Entrada: R$ 40.
Informações: (27) 99667-1728.
TEATRO
Hair Um Sonho de Liberdade
Horário 19h.
Local: Teatro Glória, Sesc Glória (Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória).
Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira).
Informações: (27) 3232-4750.
DOMINGO (4)
FESTIVAL
6º Festival de Música Erudita
Coral Arcelormittal, com Adolfo Alves, maestro titular; Wilson Olmo, preparador vocal e maestro adjunto; Elenísio Junior, pianista.
Horário: Às 9h.
Local: Igreja Central Nossa Senhora da Conceição. (Praça Barbosa Leão, Serra Sede, Serra)
Entrada gratuita.
ESPECIAL
Slam ES 2018
Horário: Às 16h
Local: Parque Moscoso. Av. República, Centro, Vitóri
Entrada: gratuita
FESTIVAIS GASTRONÔMICOS
GUARAPARI
8º Sabores de Guarapari
O festival acontece entre 1º e 25 de novembro, com 41 estabelecimentos participantes. São oferecidos desde pratos italianos até a típica moqueca capixaba, em porções individuais e para duas ou mais pessoas.
> Bacana's: Músculo com batata, cenoura, arroz, feijão, farofa e salada (individual); R$ 10
> Bar Sabiá: Rabada com feijão-manteiga, arroz e farofa; R$ 75
> Restaurante do Ademir: Galinha caipira ensopada; R$ 130
> Barba Negra: Torre de batata-frita com queijo, bacon e catupiry; R$ 45,90
> Bonna Massa: Nhoque à parmegiana (individual); R$ 29,90
> Cantinho da Praia: Peroá com camarão e vinagrete; R$ 119,90
> Caranguelua: Moqueca à moda da casa com dourado, lagosta, camarão e lula; R$ 149,90
> Casarão Pizzaria Delivery: Pizza com borda; R$ 53
> Catioro: Sanduíche com cheddar e bacon; R$ 13
> Chef's: Bacalhau à moda da casa com arroz e sobremesa; R$ 139
> Chespirito Burger: Pão de batata, carne, salada, bacon, molho e fritas; R$ 25
> Choperia Informal: Filé mignon grelhado, arroz de alho, batata soutê e creme de espinafre; R$ 32,90
> Confraria do Sabor Cafeteria: Quiche capixaba, torta de banana e chocolate e café; R$ 26
> Dal Mare: Peixe grelhado com palmito, brócolis, purê de banana e camarão; R$ 75
> D'Cezar Costela no Bafo: Costela no bafo com acompanhamentos; R$ 44,90
> Du'Balta Pizzaria: Pizza da casa com calabresa; R$ 39,50
> Imperial Chocolateria: Torta red velvet com chocolate; R$ 13
> M Burguer & Pizza: Steak ao molho Paris com batata; R$ 45,90
> Mirian's Salgados: Combo de quibes recheados; R$ 21
> Muvuca: Risoto de frutos do mar; R$ 129
> Na Chapa: Ravióli de açafrão com carne seca e abóbora; R$ 58
> Orquídea Café: Lagosta grelhada e arroz de mariscos; R$ 75
> Paiol: Camarão no coco com arroz e batata palha; R$ 94,90
> Petiscaria Garagem do Jajá: Medalhão de ovo de codorna com vinagrete e farofa; R$ 6,99
> Pilão Cantinho da Roça: Iscas de tilápia empanada com picles e caipirinha de coco; R$ 54,90
> Pizzaria do Alemão: Pizza paulista de carne seca; R$ 44,50
> Quiosque 21 Mourad's: Cone crocante com recheio de camarão ou de carne; R$ 44,50
> Quiosque Caranguelua 2: Isca de peixe, camarão e batata; R$ 129,90
> Quiosque Inamoto: Lagosta ao termidor e acompanhamento; R$ 59
> Kataka's: Menu completo especial; R$ 78
> Pratão Capixaba: Self-service de panceta à pururuca com geleia de pimenta e aipim; R$ 39,90 o quilo
> Rólli Burguer Artesanal: Burger de costela; R$ 19
> Sabor & Arte: Self-service de costelão; R$ 44,90 o quilo
> Sabor do Frango: Frango crocante e acompanhamento; R$ 58
> Strike Bar e Boliche: Kieber; R$ 29,90
> Sushi House: Combo de 40 peças; R$ 50
> Tarboush Comida Árabe: Quibe e kafta crua; R$ 70
> Temakeria Filadelfia: Poke salmão do chef; R$ 25
> Tonkori: Combo de 40 peças; R$ 90
> Usuki Sushi: Combinado de 35 peças de sashimi e sushi; R$ 55
3º Sabores de Boteco de Anchieta
Este festival acontece entre 22 de outubro até 15 de dezembro. Nele, os 15 estabelecimentos participantes também oferecem opções de petiscos e pratos, individuais e para mais pessoas, a partir de R$ 15.
> Quiosque das Garças: Feijão metido à besta; R$ 20
> Braseiros: Picanha com palmito; R$ 40
> Quiosque da Feiticeira: Porção de torresmo com aipim; R$ 23,90
> Dom Bernardo: Bolinho de polenta com queijo e taioba; R$ 28
> Quiosque da Vânia e Bené: Moquequinha de camarão; R$ 30
> Cantinho Di Vera: Frango crocante; R$ 21,90
> Quiosque Altas Horas: Bolinini; R$ 15
> Boteco Tarapia: Trio tarapia; R$ 45
> Burguer House: Hamburguer de boteco; R$ 25
> Keiko Sushi: Drumet empanado; R$ 20
> Beer Burger: Caldos; R$ 15
> Batelão: Crab cake de siri; R$ 30
> Frangozinho Botequim: Frango a passarinho com batata frita e aipim; R$ 30
> Bar Amarelinho's: Carne seca na manteiga; R$ 15
> Espetinho Jaraguá: Bafão do Jaraguá; R$ 35
Já em Anchieta, quem quiser curtir a boa gastronomia tem à disposição 15 estabelecimentos oferecendo diversas opções de petiscos que fazem parte do 3º Sabores de Boteco de Anchieta. Por lá, os preços dos pratos começam em R$ 15. Na Grande Vitória, para quem não abre mão de ficar na região metropolitana, as boates vão aproveitar o fim de semana prolongado para apostarem em festas de Halloween até o sábado (3).