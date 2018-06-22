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Haja fogo!

Festa junina no ES terá fogueira de 16 metros de altura

Evento, que acontece há mais de 50 anos, comemora o dia do padroeiro da comunidade de Rio Novo do Sul

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 15:11
A altura da fogueira gigante que os moradores da comunidade de Cachoeirinha, em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo, reflete o tamanho da tradição que eles têm pela festa do padroeiro da cidade, São João Batista. Lá, o evento, que virou uma comemoração junina, acontece no próximo sábado (23) durante todo o dia, mas a surpresa acontece às 21h, quando uma fogueira de 16 metros de altura será queimada - de cima para baixo, para não cair, como explica o morador João Baptista Martins, 84, que por mais de 40 anos esteve à frente da organização do evento.
A festa começou a ser comemorada, em 1964, quando Cachoeirinha ganhou uma nova igreja. A tradição de criar fogueiras gigantes veio cerca de dez anos depois, quando os organizadores pensaram em fazer algo que fosse um chamariz para turistas e comunidades vizinhas.
> ALÉM DO EVENTO DE RIO NOVO DO SUL, O ES ESTÁ COM A PROGRAMAÇÃO DE FESTA JUNINA RECHEADA; CONFIRA
"Então começamos com uma fogueira grande. Acho que, de cara, fizemos algo em torno de dez metros. Ano passado, ela tinha 14 e, neste ano, estamos fazendo 16", garante ele, que completa: "A esse ponto, a cidade já recebe um monte de gente que, nem que seja de passagem, para na praça para tirar foto da fogueira".
Comunidade do ES faz fogueira de 16m de altura para festa junina Crédito: João Baptista Martins
Segundo João, a festividade já reuniu até 30 mil pessoas, entre moradores de Cachoeirinha, de comunidades vizinhas e de pessoas que ficaram sabendo do atrativo da fogueira gigante. "Ficamos felizes que, de alguma forma, entramos nessa rota turística e a ideia é a cada ano poder fazer uma fogueira ainda maior. Desta vez gastamos pouco mais de um mês para fazer essa de 16 metros. Requer uma ciência por trás, você tem que prender tudo, tem que pensar em montar de forma que ela não vá cair... E colocar fogo de cima para baixo. Porque se for o contrário, a fogueira cai", esclarece.
Segundo ele, foram necessárias máquinas para montar a base da fogueira, que são quatro hastes de eucalipto que ficam nos quatro cantos do projeto. "Depois, os organizadores puxavam as outras toras com animais e com os carros para poder ir empilhando", detalha.
PROGRAMAÇÃO
João afirma que o dia do padroeiro da cidade é comemorado no domingo (24), mas as festividades - incluindo a queima da fogueira - acontecem no sábado (23) a partir da missa. 
Durante todo o dia tem a missa, o almoço, e logo entre o fim da tarde o início da noite o pessoal já começa a montar as barracas [...] A fogueira começa a queimar às 21h
João Baptista Martins, morador de Cachoeirinha
Comunidade do ES faz fogueira de 16m de altura para festa junina Crédito: João Baptista Martins

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