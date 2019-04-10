Festa da Penha 2019 terá 23 shows e apresentações na programação

09/04/2018 - ES - Vila Velha - Fiéis acompanham o encerramento da Festa da Penha, no parque da Prainha, Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

A Festa da Penha 2019 começa em 11 dias e uma de suas propostas é atrair os jovens para a festividade. Assim, além da extensão da programação que seguirá no período noturno com uma vigília, o tradicional evento religioso terá uma vasta programação cultural com diversos gêneros musicais.

A maioria das apresentações serão realizadas, entre os dias 26 e 29 de abril, num palco montado na Prainha. Serão 16 shows neste espaço que, somados às outras atrações distribuídas em outros locais, somam 23 apresentações nos nove dias de evento.

"Além de atividades religiosas, as atividades noturnas têm também uma dimensão cultural, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que acontece na quinta-feira do Oitavário e o show franciscano, na sexta-feira”, contou o guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Pereira, em entrevista recente ao jornal A Gazeta, explicando de algumas apresentações que acontecem no Santuário de Vila Velha e no Campinho.

Além dos exemplos citados pelo frei, o evento terá o Palco Cultural, que será montado na Praça de Alimentação da Prainha e levará nomes como Banda Duets, Pele Morena, Rastaclone, SambAdm, Lula D’Vitória, Macucos, Forró Comichão, entre outros para animar a população.

Segundo Frei Paulo, a organização espera que 1,5 milhão de peregrinos passem pelo evento. "Esse é o grande dom da Festa da Penha; reunir, congregar pessoas. Voluntários, devotos, homens e mulheres movidos pela piedade e confiança na materna proteção de Deus", avalia Frei Paulo.

Confira a programação do Palco Cultural

Na Praça de Alimentação da Prainha

26 de abril (sexta-feira)

19h: Banda Kê Mê Lê com participação de Van Brasil

20h: Banda Duets

21h: Gustavo Macacko com o show Espirito Rock

27 de abril (sábado)

15h: Grupo de Dança KPOP Fantasy Coreano

16h: Banda Pele Morena

18h: Cultura Popular

19h: Banda Via Aérea

28 de abril (domingo)

18h30: Banda Adventus

20h: Banda Herança Negra

21h: Banda Rastaclone

29 de abril (segunda-feira)

20h: Forró Comichão

21h: Banda Macucos

Confira a programação da Festa da Penha

21 de abril (Domingo de Páscoa)

5h, 7h, 9h e 11h: Missas – Capela do Convento

10h: Bênção dos Cavaleiros – Parque da Prainha

15h: Abertura – Campinho do Convento (Área Pastoral Vila Velha).

22 de abril (Segunda-feira)

6h, 7h e 9h30: Missas – Capela

15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Serrana)

19h30: Noite Oracional com participação do Movimento das Mães que oram pelos filhos – Campinho do Convento.

23 de abril (Terça-feira)

6h, 7h e 09h: Missas – Capela

15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Cariacica/Viana)

19h30: Bênção para casais – Campinho do Convento.

24 de abril (Quarta-feira)

6h, 7h e 9h30: Missas – Capela

15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Benevente)

19h30: Noite Mariana – Catedral Metropolitana de Vitória – participação do Pe. Joãozinho e da Orquestra de Violões Bom Pastor - Maestro Hugo Leonardo.

25 de abril (Quinta-feira)

6h, 7h e 9h30: Missas – Capela

15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Serra/Fundão)

19h30: Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo – Santuário de Vila Velha.

26 de abril (Sexta-feira)

6h, 7h e 9h30: Missas – Capela

14h: Romaria dos Militares – Portão do Convento da Penha

15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral de Vitória)

19h30: Noite Franciscana "Tributo Paz e Bem" – Campinho do Convento (com Frei Paulo César e Convidados)

27 de abril (Sábado)

6h: Missa – Capela do Convento

8h: Missa – Diocese de São Mateus – Campinho

8h: Romaria das Pessoas com Deficiência – Saída da Pça. Duque de Caxias

10h: Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – Saída da EAMES

10h30: Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens – Campinho

15h: Oitavário – Missa no Campinho (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)

18h: Missa de Envio e Bênção da Romaria dos Homens – Catedral Metropolitana de Vitória

23h: Missa de Encerramento da Romaria dos Homens – Parque da Prainha

28 de abril (Domingo)

05h e 07h: Missas – Capela

8h: Missa – Diocese de Colatina no Campinho

10h: Bênção dos Motociclistas – Prainha

15h30: Apresentação do Coral da ARCELOR no Parque da Prainha

16h: Romaria das Mulheres com saída do Santuário de Vila Velha

17h: Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres – Prainha

18h30: Show da Banda Adventus - palco principal

22h: Vigília Eucarística Jovem – Campinho do Convento – até às 6h da manhã do dia 29 de abril (segunda-feira).

29 de abril (Segunda-feira)

0h, 2h, 6h, 9h, 12h - Missa - capela do convento

7h: Encerramento da Vigília Eucarística Jovem e Missa da CRB e Seminário – Campinho

8h: Romaria dos Ciclistas – Saída de Cobilândia

9h: Romaria dos Conguistas – Campinho do Convento

10h: Missa das Pastorais Sociais – Campinho

11h: Apresentação da Associação Cultural Coletivo do Samba – Projeto de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim – Campinho do Convento

16h: Missa de encerramento – Parque da Prainha