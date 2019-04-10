Festa da Penha 2019 terá 23 shows e apresentações na programação

A Festa da Penha 2019 começa em 11 dias e uma de suas propostas é atrair os jovens para a festividade. Assim, além da extensão da programação que seguirá no período noturno com uma vigília, o tradicional evento religioso terá uma vasta programação cultural com diversos gêneros musicais.
A maioria das apresentações serão realizadas, entre os dias 26 e 29 de abril, num palco montado na Prainha. Serão 16 shows neste espaço que, somados às outras atrações distribuídas em outros locais, somam 23 apresentações nos nove dias de evento.
"Além de atividades religiosas, as atividades noturnas têm também uma dimensão cultural, com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, que acontece na quinta-feira do Oitavário e o show franciscano, na sexta-feira”, contou o guardião do Convento da Penha, Frei Paulo Pereira, em entrevista recente ao jornal A Gazeta, explicando de algumas apresentações que acontecem no Santuário de Vila Velha e no Campinho.
Além dos exemplos citados pelo frei, o evento terá o Palco Cultural, que será montado na Praça de Alimentação da Prainha e levará nomes como Banda Duets, Pele Morena, Rastaclone, SambAdm, Lula D’Vitória, Macucos, Forró Comichão, entre outros para animar a população.
Segundo Frei Paulo, a organização espera que 1,5 milhão de peregrinos passem pelo evento. "Esse é o grande dom da Festa da Penha; reunir, congregar pessoas. Voluntários, devotos, homens e mulheres movidos pela piedade e confiança na materna proteção de Deus", avalia Frei Paulo.
Confira a programação do Palco Cultural
Na Praça de Alimentação da Prainha
26 de abril (sexta-feira)
19h: Banda Kê Mê Lê com participação de Van Brasil
20h: Banda Duets
21h: Gustavo Macacko com o show Espirito Rock
27 de abril (sábado)
15h: Grupo de Dança KPOP Fantasy Coreano
16h: Banda Pele Morena
18h: Cultura Popular
19h: Banda Via Aérea
28 de abril (domingo)
18h30: Banda Adventus
20h: Banda Herança Negra
21h: Banda Rastaclone
29 de abril (segunda-feira)
20h: Forró Comichão
21h: Banda Macucos
Confira a programação da Festa da Penha
21 de abril (Domingo de Páscoa)
5h, 7h, 9h e 11h: Missas – Capela do Convento
10h: Bênção dos Cavaleiros – Parque da Prainha
15h: Abertura – Campinho do Convento (Área Pastoral Vila Velha).
22 de abril (Segunda-feira)
6h, 7h e 9h30: Missas – Capela
15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Serrana)
19h30: Noite Oracional com participação do Movimento das Mães que oram pelos filhos – Campinho do Convento.
23 de abril (Terça-feira)
6h, 7h e 09h: Missas – Capela
15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Cariacica/Viana)
19h30: Bênção para casais – Campinho do Convento.
24 de abril (Quarta-feira)
6h, 7h e 9h30: Missas – Capela
15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Benevente)
19h30: Noite Mariana – Catedral Metropolitana de Vitória – participação do Pe. Joãozinho e da Orquestra de Violões Bom Pastor - Maestro Hugo Leonardo.
25 de abril (Quinta-feira)
6h, 7h e 9h30: Missas – Capela
15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral Serra/Fundão)
19h30: Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo – Santuário de Vila Velha.
26 de abril (Sexta-feira)
6h, 7h e 9h30: Missas – Capela
14h: Romaria dos Militares – Portão do Convento da Penha
15h: Oitavário – Missa no Campinho (Área Pastoral de Vitória)
19h30: Noite Franciscana "Tributo Paz e Bem" – Campinho do Convento (com Frei Paulo César e Convidados)
27 de abril (Sábado)
6h: Missa – Capela do Convento
8h: Missa – Diocese de São Mateus – Campinho
8h: Romaria das Pessoas com Deficiência – Saída da Pça. Duque de Caxias
10h: Translado da imagem de N. Sra da Penha pela Baía de Vitória – Saída da EAMES
10h30: Missa da Romaria dos Adolescentes e Jovens – Campinho
15h: Oitavário – Missa no Campinho (Diocese de Cachoeiro de Itapemirim)
18h: Missa de Envio e Bênção da Romaria dos Homens – Catedral Metropolitana de Vitória
23h: Missa de Encerramento da Romaria dos Homens – Parque da Prainha
28 de abril (Domingo)
05h e 07h: Missas – Capela
8h: Missa – Diocese de Colatina no Campinho
10h: Bênção dos Motociclistas – Prainha
15h30: Apresentação do Coral da ARCELOR no Parque da Prainha
16h: Romaria das Mulheres com saída do Santuário de Vila Velha
17h: Encerramento do Oitavário e Missa da Romaria das Mulheres – Prainha
18h30: Show da Banda Adventus - palco principal
22h: Vigília Eucarística Jovem – Campinho do Convento – até às 6h da manhã do dia 29 de abril (segunda-feira).
29 de abril (Segunda-feira)
0h, 2h, 6h, 9h, 12h - Missa - capela do convento
7h: Encerramento da Vigília Eucarística Jovem e Missa da CRB e Seminário – Campinho
8h: Romaria dos Ciclistas – Saída de Cobilândia
9h: Romaria dos Conguistas – Campinho do Convento
10h: Missa das Pastorais Sociais – Campinho
11h: Apresentação da Associação Cultural Coletivo do Samba – Projeto de Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim – Campinho do Convento
16h: Missa de encerramento – Parque da Prainha
18h30: Show de Encerramento com a banda Adventus (participação de Léo Rabello, Padre Jacqson, Raquel Carpeter e Flávia Dornellas)