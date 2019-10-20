Feira Cultural vai reunir povos Tupinikim e Guarani, em Aracruz

O evento acontece no próximo domingo (20), a partir das 9h, na aldeia Pau Brasil, em Aracruz Crédito: Luã Q. / Prefeitura de Aracruz

Conhecer novas culturas e viver novas experiências, esse é o objetivo da Feira Cultural da aldeia Pau Brasil, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O evento, que acontece no próximo domingo (20), a partir das 09h, vai reunir índios Tupinikim e Guarani em uma troca de experiência, roda de conversa, apresentações, exposição e venda de artesanato, comidas típicas e brincadeiras.

Além do fortalecimento cultural por meio das danças, cantos, vestimentas e histórias contadas pelos mais velhos das aldeias, o evento é considerado também um espaço de diálogo entre os dois povos, permitindo ainda que pessoas de outras culturas possam conhecer de perto a realidade dos povos indígenas que vivem no município.

Durante todo o dia haverá exposição e venda de artesanato produzido pelos índios Crédito: Luã Q. / Prefeitura de Aracruz

“A feira é um espaço de fortalecimento dos indígenas Tupinikim e Guarani, onde os mesmos possam trocar experiências entre aldeias, como forma de resistência dos povos. Será também um espaço para que as pessoas não indígenas possam ver um pouquinho a forma dos indígenas viverem e resistir em meio a modernidade e a tecnologia que o mundo oferece” explica Josi Tupinikim, gerente de assuntos indígenas da prefeitura de Aracruz.

O evento é organizado pelo Grupo de Artesãs e Artesãos e Grupo de Guerreiros e Guerreiras da aldeia Pau Brasil, com apoio da prefeitura.

Feira Cultural Tupinikim e Guarani

Quando: 20 de outubro (domingo)

20 de outubro (domingo) Horário: a partir das 09h

a partir das 09h Onde: aldeia Pau Brasil, Aracruz – ES



PROGRAMAÇÃO