Exposição "Trabalho do Chão" simula casa dentro de galeria, em Vitória

A exposição "Trabalho do Chão" em fase de montagem; exposição fica em cartaz na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória Crédito: Galeria Homero Massena/Divulgação

"Trabalho no Chão", em cartaz na Galeria Homero Massena, no Centro de Vitória, até o próximo dia 25 de maio, reconstrói uma casa dentro de um espaço destinado à arte. Além disso, o trabalho da artista plástica Cláudia França ilustra a oscilação do que é íntimo e pessoal no ambiente comum. A exposição abre para a visitação nesta quarta-feira (20), a partir das 9h.

Crédito: Galeria Homero Massena/Divulgação

"A minha poética lida com a questão do que é uma casa. De que maneira eu, vivendo numa casa, organizo os objetos, lido com esse espaço físico e convivo com pessoas ou não. Essas variantes entre espaço físico, pessoas e objetos vão determinar graus de tensão na organização dessas relações", explica a artista, justificando como traduz essa vivência do cotidiano para a arte.

Dentre os objetos usados por Cláudia para demonstrarem o cenário, estão até utensílios de cozinha de sua própria residência inseridos, às vezes, em ambientes inusitados.

Quando a Cláudia propõe montar uma casa aqui dentro, o imperativo é a relação íntima ao mesmo tempo em que está sendo visível, público. Os objetos possuem desconexões, as estantes estão em diagonais preenchendo o espaço numa perspectiva diferente e esses móveis trazem outro olhar sobre o que pode ser uma paisagem Nicolas Soares, coordenador da Galeria Homero Massena

A exposição, que faz parte da programação integrada do Mês da Mulher, será acompanhada de atividades culturais que vão acontecer no mesmo espaço, no Palácio da Cultura Sônia Cabral e na Biblioteca Pública do Espírito Santo. Para o gerente de Articulação e Espaços Culturais da Secult, Vinicius Fábio, a programação, além de ser um meio de fortalecer o debate sobre as ações de empoderamento por meio da cultura, demonstra que o diálogo entre os espaços culturais é uma forma de potencializar suas atividades.

"Compartilhamos experiências e soluções com o trabalho em rede. Essa proposta do diálogo não é buscar diretamente um tema em comum e trabalhar em cima disso, mas pensar troca, integração, fluxo entre pessoas e produtos", enfatiza Fábio.

Crédito: Galeria Homero Massena/Divulgação

SERVIÇO

"Trabalho do Chão" na Galeria Homero Massena

Onde: Galeria Homero Massena (R. Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória)

Quando: de 20 de março a 25 de maio de 2019. De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Ingressos: entrada franca