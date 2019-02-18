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DJ Cady

Cunhada de Ivete, DJ lança remake de hit e aposta em autoral para 2019

Cady sai em temporada de turnês neste primeiro semestre de 2019 apresentando já um pouco do seu trabalho que é aposta para este ano
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:29

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:29

Crédito: Reprodução/Instagram @iamcadyofficial
Cady, de 35 anos, começou a carreira cedo. Há 15 anos já protagonizava na cena eletrônica do País e do mundo. Agora, lança remake de um hit clássico de Bryan Adams, mas ensaia o seu autoral para apostar em 2019. Neste primeiro semestre do ano, a DJ já vai sair em turnê mundial para divulgar suas músicas e adianta que o diferencial será no que ela mesma produzir. Cunhada de Ivete Sangalo, a (também) baiana confidencia que, para o futuro, pensa em uma parceria com a mãe das gêmeas Marina e Helena.
A DJ fez sua versão de "Heaven", de Bryan Adams, um hit que estourou no alto dos anos 1984. "É uma música que me traz memórias muito boas. Tenho a sensação que me traz aquela nostalgia gostosa, com minha família, meus irmãos... Lembro desses momentos. Brincando quando era criança, aquilo tocando no som... E gosto muito do Bryan", destaca, em entrevista ao Gazeta Online.
Ouça o remake de "Heaven" da DJ Cady: 
A artista vai apresentar, ao vivo, "Heaven" repaginada a partir do início de março, em turnê que circulará o Brasil e Estados Unidos - até agora. "Mas não quis sair muito da melodia original, que é muito linda. Tudo na vida pode melhorar, mas tem uma coisinha ou outra que é melhor você não mexer. Quis mexer mais no instrumental, inserindo umas referências que estão bombando no eletrônico, um baixo mais marcado... Algo mais dançante", explica. A inspiração para esse remake veio justamente das próprias lembranças: "Quis resgatar algo lindo para trazer para as pistas do Brasil de hoje".
Como fez com o hit de Bryan Adams, Cady deve se aventurar em novos remakes, mas antes disso quer testar as próprias habilidades. Para a carreira, Cady apostará todas as fichas de 2019 no autoral. Ela diz ser uma demanda do próprio público e acredita estar inaugurando uma nova fase da própria trajetória na música.
Agora vou dar uma tocadinha em coisas mais autorais, originais. Vou continuar criando novas roupagens para outras canções, mas vou apostar nisso. Amo criar do zero
Cady, DJ
RELAÇÃO COM IVETE "É ÓTIMA"
"Ótima" é como Cady define sua relação com a cunhada, Ivete Sangalo. "Não tem como não ter uma relação ótima com aquele ser humano", brinca, dizendo que é amiga da cantora.
"Ela é uma pessoa muito querida, muito parceira... A gente já fez coisas juntas e, inevitavelmente, vamos fazer no campo profissional. Mas quero deixar isso para um outro momento", conclui.
Cady adianta que o que está vivendo agora é para ser feito sozinha, mas que não exclui uma nova parceria com Ivete para o futuro. "Eu estou me redescobrindo como artista, explorando meu lado compositora. E quero explorar mais isso antes de fazer qualquer parceria com ela, porque ela (Ivete) é a cereja do bolo", afirma.

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