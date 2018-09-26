Crítica social e suspense em 'A Primeira Noite de Crime'

Filme A Primeira Noite de Crime Crédito: Universal Pictures

A série de filmes Uma Noite de Crime tem uma das premissas mais interessantes do cinema pop recente: por uma noite no ano tudo é liberado. Não existe leis ou punições nem para os piores crimes. Tudo volta ao normal no outro dia e permanece assim por mais 364 dias.

A história da noite do expurgo nasceu mais simples, em 2013, no filme que mostrava uma família abastada feita de refém em uma das tais noite. Com custo de apenas US$ 3 milhões, o filme fez quase US$ 90 milhões em bilheteria. As continuações seriam inevitáveis.

Uma Noite do Crime: Anarquia (2014) e 12 Horas Para Sobreviver: O Ano da Eleição (2016) expandiram a mitologia levando o espectador para o que acontecia nas ruas naquelas doze horas de selvageria.

Além da premissa, de alguns personagens e do universo em que estão situados, sabe o que liga os três filmes? Nenhum deles é realmente bom.

A Primeira Noite do Crime, que estreia nesta quinta-feira, funciona, como o nome diz, como a origem da noite do expurgo. Seguindo a tradição, ele também não é um bom filme.

Apesar disso, por incrível que pareça, é interessante ver como tudo começou. A franquia, que desde seu início sempre trouxe críticas sociais e sobre o comportamento humano, agora deixa qualquer resto de sutileza de lado para criticar o governo Trump e suas políticas  há, inclusive, referências nada sutis a eventos recentes como o a marcha de supremacistas brancos em Charlottesville e o massacre na igreja em Charleston (além de uma cena que parece ter sido incluída somente para usar um termo chulo pelo qual Trump ficou conhecido).

Filme A Primeira Noite de Crime Crédito: Annette Brown/Divulgação

A trama tem início após uma breve montagem sobre a ascensão dos Novos Pais Fundadores, um partido de discurso simplista que representou a terceira via após décadas da dualidade entre Democratas e Republicanos. Com apoio da psicóloga vivida por Marisa Tomei, os Novos Pais estão em fase de testes para a implantação da noite do expurgo: um canal para aliviar a tensão da população. O que para a psicóloga era um estudo, para os políticos era um veículo de limpeza étnica  não à toa a comunidade selecionada para os testes é reduto de negros e latinos.

O roteiro acompanha três personagens: a ativista social Nya (Lex Scott Davis), seu irmão Isaiah (Joivan Wade) e o traficante Dmitri (Ylan Noel), cada um com ações e motivações distintas.

CRUELDADE

A Primeira Noite de Crime tem aspectos interessantes sobre o já citado comportamento humano (as festas, as máscaras...), mas foca nas possibilidades e na crueldade governamental de armar a população pobre e deixar que eles se matem. O governo, assim, não precisaria mais gastar dinheiro com pessoas que não importam.

O filme, porém, logo abandona qualquer estudo para se tornar um longa de ação com cenas que podem não estar no nível John Wick de qualidade, mas também passam longe do nível Punho de Ferro.