MÚSICA

Conheça Jeon, o talento de Aruba e criador do hit 'Machika'

Jonathan Thiel, mais conhecido como Jeon, nasceu e foi criado em Santa Cruz de Aruba
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 20:31

O talento dos artistas de Aruba - a ilha feliz - está ultrapassando fronteiras com o mais novo sucesso do jovem músico arubano, Jeon - criador do novo hit do momento "Machika", em parceria com J Balvin e a cantora brasileira Anitta. Dono de um talento excepcional para combinar sons urbanos e a música local, Jeon conheceu J Balvin em Nova York, onde mora atualmente. Após assistir um dos vídeos de Jeon pelo Instagram, o colombiano se encantou com sua energia positiva e logo surgiu com o convite para produzirem juntos.
Jeon, cantor de Aruba que cantou com Anitta e J Balvin Crédito: Ayrton Tromp/Divulgação
Jonathan Thiel, mais conhecido como Jeon, nasceu e foi criado em Santa Cruz de Aruba e foi influenciado desde pequeno pela música, pois cresceu vendo o pai tocar piano e o tio trabalhar como produtor musical. Aos 14 anos, iniciou a vida artística em um grupo de gaitas, tocando múltiplos instrumentos. Chegou ao topo das paradas na Ilha Feliz com a música "Dushi Bida", que ele mesmo escreveu e produziu.
"Machika" foi lançada às 12h00 da última sexta-feira (19) e rapidamente alcançou o primeiro lugar entre os vídeos virais do YouTube com 4,5 milhões de visualizações. Jeon é o autor da canção, concebida em parceria com J Balvin e Anitta. Essa mistura de culturas e idiomas permitiu que o arubano incluísse termos em Papiamento - o idioma local de Aruba - promovendo um salto musical em sua carreira, razão pela qual a ilha se orgulha do alcance de "Machika" em seu lançamento global.
Bastidores de lançamento do clipe de Machika, com Anitta, J Balvin e Jeon Crédito: Ayrton Tromp
Amizade com Marcelo Adnet
"Machika" não é a primeira aparição de Jeon ao lado de um artista brasileiro. Antes de cantar com Anitta, o cantor estreou, em novembro do ano passado, nos palcos do "Adnight", da TV Globo. O humorista que também é encantado pela ilha, é um dos poucos brasileiros que falam Papiamento.
A mistura do ritmo caribenho de Aruba com o gênero urbano da Colômbia e a influência brasileira em uma só canção é uma das grandes apostas dos artistas para 2018. Sem sombra de dúvidas, Machika seguirá contagiando com seu agito e chegará ao topo entre os principais hits musicais.
Para mais informações sobre Machika acompanhe as hashtags #Machika #MachikaDay nas redes sociais.
Machika e o idioma de Aruba
A palavra Machika significa algo como "amassar" em Papiamento, idioma oficial de ilha feliz. Apesar de existir desde o século 16, só em 2003 essa curiosa mistura de português, espanhol, francês, holandês, italiano e inglês ganhou o mesmo status que o holandês, a outra língua oficial de Aruba. A palavra Papiamento vem do português "papear" e do francês "parler" (falar). Ainda que com sotaques e algumas palavras diferentes, o idioma também é usado em outras ilhas da região.

