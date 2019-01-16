Conheça (e cante!) os sambas das escolas do Carnaval de Vitória 2019

O segundo dia de Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Secundo Rezende

Realizado entre os dias 21 e 23 de fevereiro, o Carnaval de Vitória 2019 já está batendo à porta. A menos de um mês do evento que abre o calendário da folia no país, é hora de começar a ler e treinar os sambas que as agremiações vão apresentar durante seus desfiles no Sambão do Povo, na Capital.

Com os mais variados temas, os enredos das escolas passeiam entre sustentabilidade, resgate e homenagens. Além disso, se reforça a valorização da cultura que é mais forte entre os brasileiros: a do carnaval.

O Gazeta Online reuniu todas as letras dos sambas que as agremiações capixabas, dos Grupo de Acesso e Especial, vão apresentar no Sambão do Povo. Confira:

GRUPO DE ACESSO - Desfilará no Sambão do Povo no dia 22 de fevereiro

ANDARAÍ

Enredo

Heróis: A esperança de um povo

Samba

Viajo pelas sendas de outrora

Para entender as maravilhas do universo

Com anjos e arcanjos vou me embora

Semeando o amor em verso e prosa

O brilho que cintila em meu olhar

É luz divina do Senhor

Madre Teresa de Calcutá

Ensinamentos que Gandhi nos deixou

Ôôô marejou no tumbeiro

Ôôô ecoou no terreiro

O grito de liberdade

Reluziu o Astro Rei da igualdade

(Também vi)

Também vi, um universo multicor

A fantasia replicou a vingança e a justiça

Vejo super-heróis em ação a triunfar

Com as memórias de sonhos surreais

Que emoção me traz

Sou professor, bombeiro policial

Sou médico e enfermeiro, a esperança de um povo!

Que hoje faz o meu Sambão tremer de novo

Sou a serpente que encanta o folião

A força, a garra... Superação!

Com a benção dos deuses eu estou aqui

Bato forte no peito, eu sou Andaraí (eu viajo)

BARREIROS

Enredo

É tempo de amar

Samba

Chegou Barreiros… Chegou

Amor verdadeiro que me conquistou

Ecoa no ar… É tempo de amar!

Brilhou…

Clareando a imensidão

Um incandescente coração

Anunciando a nova era!

Quem dera um mundo de paz e amor

Desejo do criador

Semeando em cada ser

O mais puro sentimento

Mensagem divina a florescer

Em comunhão, a sua essência

Para cada irmão, que o bem prevaleça

Bombas e guerras nunca mais

Oh Deus pai, iluminai

No espelho eu vi refletir

A bela imagem a me seduzir

Da arte a inspiração

Sou romântico sonhador

Será realidade ou ilusão?

A verdadeira paixão

O meu encanto a razão do meu viver

Vermelho e branco, eu amo você

Canta São Cristóvão, canta: faz o sambão enlouquecer

ROSAS DE OURO

Enredo

A busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril

Samba

Quem será o herói que irá nos salvar?

Será que ele existe? Quero acreditar!

Rosas de Ouro vem clamar dignidade

Pisa forte no Sambão comunidade!

Abrem-se os portais da história

Um passado de glória a se revelar

Na China de riquezas e sabedoria milenar

Sob as ordens do imperador

Se lança ao mar o desbravador

Um novo mundo a se descobrir

Guiado pelas águas de "Mazu"

Aos olhos de seres do infinito azul

Tormentas que não parecem ter fim

A caminho do solo tupiniquim

Só o nativo viu quem nos descobriu

Quando essa terra não era Brasil

A relíquia levou na embarcação

Abriu caminhos para enganação

E assim o tempo passou

O europeu aqui desembarcou

Surrupiaram o índio na cara de pau

Cabral roubou "Vera Cruz" de Hong Bao

Seguiu-se a devastação

Piratas de terno e gravata

Assaltando a esperança da nossa nação

Despertai os filhos dessa pátria tão gentil

Que hoje chora

Vamos à luta a hora é agora!

INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO

Enredo

O bar e o sonho, terra de todas as gentes, deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar

Samba

O sonho...

O sonho que hoje invade a avenida

As boas novas da família real

Trouxeram os costumes da Europa

Nosso tempero deu um toque especial

Oh! Sublime inspiração

O Bar Vinícius nos encantou

Com o charme da Garota de Ipanema

Inspirou a bossa nova, a canção deste lugar

Nas terras capixabas tem magia

Doces recantos de alegria

Lembranças que me fazem delirar

Oh! Que saudade do Britz Bar

Traz a cerveja garçom

Hoje vou bebemorar

Serve um petisco para acompanhar

Nossa moqueca é sem igual

Vai dar água na boca nesse carnaval

Mas deixa...

Deixa quem quiser falar

Bares da vida alegram meu coração

Deixa quem quiser falar

Tantas histórias eu curti com emoção

Oh Lua! Que clareia a boemia

O seu brilho contagia

Os versos do poeta a cantar

No toque do acorde final

As luzes irão se apagar

Desce a saideira o dia vai raiar

Vou de bar em bar, a noite inteira

Beber e sambar, levantar a poeira

Chegou São Torquato, minha escola querida

Paixão da minha vida

CHEGA MAIS

Enredo

Contos e encantos do Amazonas: O Rio da Vida que banha o futuro do Brasil

Samba

Veja o céu refletir as cores do meu pavilhão

Azul e branco chega mais minha paixão

Escute o clamor da voz do morro

Rio Amazonas te pede socorro

Mergulhei num mundo de encantos e magias

A Lua foi a minha estrela guia

Eterna enamorada do rei Sol

No seio da terra a água permeia

E corre pro mar feito mangue na veia

Tesouro oriundo do pulmão do mundo

Me fez recordar...

Das lendas e histórias de amor

Que o Amazonas me presenteou

Como a índia que sonhava em ser estrela

Mergulhou em suas águas ao luar

E na luta da guerreira icamiaba

Nos olhos do explorador fez seu nome inspirar

Dos seres das matas vem a proteção

Com Jurupan o senhor guardião

O saci rodopiou, curupira assoviou

Com seu cantar Iara enfeitiçou

Mananciais de águas claras deslumbrantes

Valem mais que diamantes na afluente ambição

O bicho homem sedento por ouro e poder

Fazendo um recurso vital perecer

Mas reata a esperança que ainda hei de ver

Das cinzas o bem renascer...

Um amanhã mais bonito, um canto de paz

Desfilar na avenida os seus rituais

A grande pajelança trazendo a bonança

Dos seus ancestrais

Se a lua chora gotas de saudades

Chega mais felicidade

Nas águas desse rio-mar

TRADIÇÃO SERRANA

Enredo

No grito ecoou, no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou

Samba

Eu era menino ainda me lembro

Das histórias das que vovô contava sentado no banco e cachimbava

No calor da fogueira, e a lua cheia clareava

Falava de nossos ancestrais da vida dura do tempo do cativeiro

Gemia na chibata do feitor

Tempos de lamento e dor sangue na pele de nosso bravo guerreiro

Em destacada pequenina, entre as ruínas do antigo casarão

Era senzala das mulheres parideiras geravam filhos para servir de escravidão

O céu todo estrelado, noite fria São João

Irmandade entrelaçada, dançam com satisfação tá nascendo um negro livre

Um grito forte ecoou

Com alegria e esperança, enfim brotou (bis)

Taquaraçu... Já não tem mais casca de coco no terreiro

Hoje o progresso aqui chegou, se transformou em um grande polo, cafeeiro

Vou tocar tambor de congo, também vou casaquear

E na puxada do mastro de São Benedito louvar

Arraial virou cidade, nosso querido Fundão

Feriado no lugar todos vão comemorar

As festas de São Sebastião (bis)

Eu vou que vou para um mundo real

Ficção, realidade, vou levantando o astral

Irradiante e soberana na avenida

Sou Tradição Serrana com muito orgulho

Tô que tô feliz da vida (bis )

CHEGOU O QUE FALTAVA

Enredo

A lenda da Pedra Menina

Samba

Mistérios que guardam segredo do tempo

Realidade ou ilusão sabor do vento

Sagrado lugar

Onde o espírito santo habita entre nós

No rufar dos tambores ecoa nossa voz

Para saudar o grande Deus do amor

Rudá enviou uma ordem a Tamandaré

Que um grande dilúvio iria chegar

E retirar seu povo, o nosso Deus Tupã purificar

Em harmonia com os quatro elementos

O patriarca fez sua tribo crescer

Viu da montanha o raiar de um novo dia

É fauna, é flora, é pureza, sublime viver

Sumé ensinou a cultivar a terra

Veio o homem branco com sede de poder

Querendo a escravidão ao povo desse chão

Em um clamor fez a tribo se salvar

Do céu luzes e sons encantando no brilho do olhar

Seres nunca vistos na aldeia

Com a beleza da Índia, a perseguição

O invasor foi condenado, a maldição

Mas ela foi fiel ao juramento

Sua ternura a todos fascina

Prometida virou Pedra menina

Exuberante é a natureza

Onde a índia repousa serena

Transborda beleza essa terra encantada

Em nome do amor, Chegou o que faltava

IMPÉRIO DE FÁTIMA

Enredo

Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração

Samba

Meu Império vai cair na farra

Pra festejar Conceição da Barra

Quando o Tigre guerreiro rugir

A poeira vai subir

Princesinha querida

Meu eterno amor de verão

Paraíso que encanta minha vida

Tu és muito mais que uma paixão

És o meu segundo lar

Folclore e arte a sorrir

Curtir o sol, cair no mar

Adoro aventurar por ti

Que obra divina, vamos aplaudir!

Vem no Swing do Tigre, é carnaval

Os blocos de rua, agitam geral

Quem não conhece vale a pena conhecer

Vem mergulhar nesse Oásis de Prazer

Meus sonhos, do alto da Vila clamei, a Nossa Senhora da Conceição

Profundo sentimento criei

Não há fonte mais linda de inspiração

Lá vou eu... Meu amor...

Por maravilhas dunas (laia...)

No arrasta pé de Itaúnas e dançar o Ticumbi

Levo oferendas para Iemanjá contemplo o farol ao luar

Quando o verão terminar (que saudade vai dar)

Terra abençoada, igual não há, em poesia vou me declarar

Conceição da Barra sempre vou te amar

GRUPO ESPECIAL - Desfilará no Sambão do Povo no dia 23 de fevereiro

IMPERATRIZ DO FORTE

Enredo

Navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul

Samba

Imperatriz lava minha alma

Mareja meu olhar

Em verde e rosa, o forte é minha raiz

O morro desce pra cantar feliz

Vem mergulhar nesse mar azul

Fonte de inspiração

Origem do amor e da vida

Universo da criação

Nascente das antigas civilizações

Recanto do fascínio e das religiões

E navega na fé, na fé eu vou navegar

Aventureiro no balanço desse mar

A luz que vem do Xingu

A voz do povo Tupi

Contos e lendas fascinantes de ouvir

Olokun, proteje o povo Iorubá

Iemanjá sereia, Odoyá

Negro atravessou a imensidão azul

Na força de Oxalá, com fé em mãe Oxum

Reluz a pureza do ouro

No leito de um ribeirão

O homem com sede de riqueza, esquece a natureza, e se o mar virar sertão?

Mas a esperança vai se renovar

Em gotas de chuva, que caem nos rios, desaguam no mar

Não é a história de pescador, a voz de avós vai se ouvir

É profecia que vai se cumprir

PIEDADE

Enredo

Felis Catus. Sagrados e Mel Ditos

Samba

Vai brilhar a mais querida

Nessa avenida, sou felicidade

Se eu tivesse sete vidas eu seria

Eternamente Piedade!

Viajo pela história…

Cantando sua trajetória, revelar

No Egito onde tudo começou

E o gato se tornou guardião desse lugar

Ergueu-se um templo para a nova divindade

Simbolismo de fecundidade

Fascinando as civilizações

Misterioso a encantar as gerações

Vikings, gregos, persas e romanos

Se fez amuleto ao cruzar oceanos

Na Idade Média foi perseguido

Fogueira acesa para a Santa Inquisição

É sorte ou azar? Mistério e magia!

O mal se espalhou… É bruxaria!

Nas telas personagens imortais

Conquistando o mundo inteiro através de musicais

Nos palcos, em pinturas ou canções

Trago nas recordações os artistas geniais

O gato preto cruzou a estrada!

No morro fez a sua morada…

Felino eu sou, o gato que seduz essa avenida

Que traz a sorte à sua vida

Gatuno, o “manda-chuva” do seu coração!

Que faz da passarela o palco principal

Canto pra você, miau!

MUG

Enredo

Sorrir e sambar é só começar

Samba

Ah, sorria!

Vou retratar as suas emoções

Eternizar a alegria e ganhar

Enigmáticas paixões

Vou te entregar o meu melhor sorriso

Na fantasia me aventurar

Se for pecado, eu perco o juízo

Renda-se, prenda-me

Deixe o riso triunfar

Vê a janela da alma

Crê, expressão natural

Seja a sedução precisa

Minha Monalisa nesse carnaval

Pra comunicar

Em todos os cantos do planeta

Bom mesmo é provar

Que há arte até na cara dos caretas

A sorrir, eu pretendo levar mundo afora

A simpatia dessa gente

Brava e sorridente

Que sorrindo, chora

Mas hoje o meu Leão mandou avisar

É proibido chorar!

Alegria no rosto, minha MUG chegou

Abre um sorriso, amor!

Vamos gargalhar e matar a saudade

O nosso sonho é felicidade

PEGA NO SAMBA

Enredo

Lenira Borges: uma vida para a dança

Samba

Batam palmas que a estrela já chegou

Traz o brilho estampado no olhar

Hoje o Pega no Samba é todo amor

Um canto que ecoa pelo ar

A expressão corporal irradia

Os movimentos, as vibrações

Na escola cultural da vida

Sua trajetória foi nas pontas dos pés

Na galeria és eternizada

Trouxe alegria, sonhos e emoções

Os seus passos o seu pai direcionou

Estudou com a grande mestra

E com o palco se encantou

Nas asas brilhantes voou, voou

As loucuras de Quixote, Dulcinéia incorporou

O lago dos cisnes, amor e paixão

No quebra nozes, encanto e sedução

Gira bailarina

Divina, fez a corte bailar

Com elegância e suave leveza

No salão de Versalhes

Teve o dom de encantar

A dança é sua arte

Faz o encontro do corpo e a alma

Lenira Borges te vejo a brilhar

Hoje eu canto e vou te abraçar

Tu és o meu cantar

BOA VISTA

Enredo

Entre rodovias e fronteiras... Honras e glórias: PRF 90 anos dos Anjos do Asfalto

Samba

Sinal aberto! A festa vai começar!

É dia de cantar e recordar

Na trajetória dessa avenida

90 anos de histórias pra contar

Vem seguro pelo asfalto pois vou te guiar

Vem… Que hoje sou teus olhos nessa noite de luar

Farol que brilha na escuridão

A mão se algum mal te acontecer

A minha inspiração é o seu viver

Mochileiro vem chegando de carona pra sambar

Muambeiro na fronteira

Tá querendo atravessar

Na rodovia a vida é dura sim senhor

Aperta o cinto e o coração amor

Nossa Senhora ilumine o meu caminho

Com sua medalha vou seguindo aos seu pés

Rogai por seu Soldado peregrino

De lágrimas e orações fiéis

Fiel o amigo do homem

Leal nesse mundo cão

fardado de alegria e esperança

A consciência é nossa direção

Do Oiapoque ao Chuí…

“Deus” entrego a minha vida em suas mãos

Na estrada da paz

A Boa Vista vai viajar

Sou Anjo, herói e vou te levar

A minha Águia vai passar!

NOVO IMPÉRIO

Enredo

De Maria às Marias, uma revolução... Um grito de liberdade! #Presente

Samba

Maria, Maria, é um dom

É o tom que embala a mais bela canção

Maria é o verso e a melodia

Pureza em sua forma de expressão

Cartazes conclamando liberdade

Clamores a pedir por igualdade

Entrelaçada na história, marca a sua memória

Movimentos que estão sempre “presente”

Santa, pecadora e rainha

Maria é aquela que me levou no ventre

Uma certa magia que reluz do olhar

A estranha mania de ter fé na vida

De tantas batalhas, vencer o impossível

Encantadora com suas conquistas

De salto derrubando preconceitos

A lutar por seus direitos, pela mudança

Coragem e sutileza em seu bradar

Empunhando a bandeira contra a intolerância

Mulher é força, fibra, é revolução

Independência contra a opressão

Aos teus pés eu ponho essa avenida

Brilha, uma nova era no girar dessa coroa

Leões não nascem sem leoa

É o amor maior, amor maior que o mundo

Eu sou Novo Império, a voz da mulher

Mais forte o meu rosa vai brilhar

Seu papel é ser feliz onde quiser

JUCUTUQUARA

Enredo

O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo

Samba

Um dia, simplesmente apareci

Nos braços da virgem Maria

Na minha juventude a me inspirar

Folguedos da cultura popular

Do reizado ao cacumbi, da taieira à chegança

Em obras descrevi minhas lembranças

Inventei todas as palavras

Com fios teci, minha liberdade

Palavras canteiras, palavras cantadas

Escritas, bordadas, pintadas, verborragia…

Assim meu universo surgiria

Se é loucura sonhar

Sou sonhador

Se é loucura amar

Eu sou amor

Meu mundo eu tinha na palma da mão

Pelas belas rainhas tive adoração

Mas se importância não há…

Fique atento! É o final dos tempos!

Juízo final! A passagem está pra chegar

Embarque na loucura!

A coruja vai te levar

Velas, mastros, embarcações

Vento, mar e arrastões

O encontro com o criador

Jucutuquara anunciou

De braços abertos a transformação

Bordando as cores do meu pavilhão

Estende seu manto Bispo do Rosário