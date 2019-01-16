Conheça (e cante!) os sambas das escolas do Carnaval de Vitória 2019

Realizado entre os dias 21 e 23 de fevereiro, o Carnaval de Vitória 2019 já está batendo à porta. A menos de um mês do evento que abre o calendário da folia no país, é hora de começar a ler e treinar os sambas que as agremiações vão apresentar durante seus desfiles no Sambão do Povo, na Capital.
Com os mais variados temas, os enredos das escolas passeiam entre sustentabilidade, resgate e homenagens. Além disso, se reforça a valorização da cultura que é mais forte entre os brasileiros: a do carnaval.
O Gazeta Online reuniu todas as letras dos sambas que as agremiações capixabas, dos Grupo de Acesso e Especial, vão apresentar no Sambão do Povo. Confira:
GRUPO DE ACESSO - Desfilará no Sambão do Povo no dia 22 de fevereiro
ANDARAÍ
Enredo
Heróis: A esperança de um povo
Samba
Viajo pelas sendas de outrora
Para entender as maravilhas do universo
Com anjos e arcanjos vou me embora
Semeando o amor em verso e prosa
O brilho que cintila em meu olhar
É luz divina do Senhor
Madre Teresa de Calcutá
Ensinamentos que Gandhi nos deixou
Ôôô marejou no tumbeiro
Ôôô ecoou no terreiro
O grito de liberdade
Reluziu o Astro Rei da igualdade
(Também vi)
Também vi, um universo multicor
A fantasia replicou a vingança e a justiça
Vejo super-heróis em ação a triunfar
Com as memórias de sonhos surreais
Que emoção me traz
Sou professor, bombeiro policial
Sou médico e enfermeiro, a esperança de um povo!
Que hoje faz o meu Sambão tremer de novo
Sou a serpente que encanta o folião
A força, a garra... Superação!
Com a benção dos deuses eu estou aqui
Bato forte no peito, eu sou Andaraí (eu viajo)
BARREIROS
Enredo
É tempo de amar
Samba
Chegou Barreiros… Chegou
Amor verdadeiro que me conquistou
Ecoa no ar… É tempo de amar!
Brilhou…
Clareando a imensidão
Um incandescente coração
Anunciando a nova era!
Quem dera um mundo de paz e amor
Desejo do criador
Semeando em cada ser
O mais puro sentimento
Mensagem divina a florescer
Em comunhão, a sua essência
Para cada irmão, que o bem prevaleça
Bombas e guerras nunca mais
Oh Deus pai, iluminai
No espelho eu vi refletir
A bela imagem a me seduzir
Da arte a inspiração
Sou romântico sonhador
Será realidade ou ilusão?
A verdadeira paixão
O meu encanto a razão do meu viver
Vermelho e branco, eu amo você
Canta São Cristóvão, canta: faz o sambão enlouquecer
ROSAS DE OURO
Enredo
A busca pela relíquia chinesa e os herdeiros do 22 de abril
Samba
Quem será o herói que irá nos salvar?
Será que ele existe? Quero acreditar!
Rosas de Ouro vem clamar dignidade
Pisa forte no Sambão comunidade!
Abrem-se os portais da história
Um passado de glória a se revelar
Na China de riquezas e sabedoria milenar
Sob as ordens do imperador
Se lança ao mar o desbravador
Um novo mundo a se descobrir
Guiado pelas águas de "Mazu"
Aos olhos de seres do infinito azul
Tormentas que não parecem ter fim
A caminho do solo tupiniquim
Só o nativo viu quem nos descobriu
Quando essa terra não era Brasil
A relíquia levou na embarcação
Abriu caminhos para enganação
E assim o tempo passou
O europeu aqui desembarcou
Surrupiaram o índio na cara de pau
Cabral roubou "Vera Cruz" de Hong Bao
Seguiu-se a devastação
Piratas de terno e gravata
Assaltando a esperança da nossa nação
Despertai os filhos dessa pátria tão gentil
Que hoje chora
Vamos à luta a hora é agora!
INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO
Enredo
O bar e o sonho, terra de todas as gentes, deixa quem quiser falar, a Independentes vem cantar
Samba
O sonho...
O sonho que hoje invade a avenida
As boas novas da família real
Trouxeram os costumes da Europa
Nosso tempero deu um toque especial
Oh! Sublime inspiração
O Bar Vinícius nos encantou
Com o charme da Garota de Ipanema
Inspirou a bossa nova, a canção deste lugar
Nas terras capixabas tem magia
Doces recantos de alegria
Lembranças que me fazem delirar
Oh! Que saudade do Britz Bar
Traz a cerveja garçom
Hoje vou bebemorar
Serve um petisco para acompanhar
Nossa moqueca é sem igual
Vai dar água na boca nesse carnaval
Mas deixa...
Deixa quem quiser falar
Bares da vida alegram meu coração
Deixa quem quiser falar
Tantas histórias eu curti com emoção
Oh Lua! Que clareia a boemia
O seu brilho contagia
Os versos do poeta a cantar
No toque do acorde final
As luzes irão se apagar
Desce a saideira o dia vai raiar
Vou de bar em bar, a noite inteira
Beber e sambar, levantar a poeira
Chegou São Torquato, minha escola querida
Paixão da minha vida
CHEGA MAIS
Enredo
Contos e encantos do Amazonas: O Rio da Vida que banha o futuro do Brasil
Samba
Veja o céu refletir as cores do meu pavilhão
Azul e branco chega mais minha paixão
Escute o clamor da voz do morro
Rio Amazonas te pede socorro
Mergulhei num mundo de encantos e magias
A Lua foi a minha estrela guia
Eterna enamorada do rei Sol
No seio da terra a água permeia
E corre pro mar feito mangue na veia
Tesouro oriundo do pulmão do mundo
Me fez recordar...
Das lendas e histórias de amor
Que o Amazonas me presenteou
Como a índia que sonhava em ser estrela
Mergulhou em suas águas ao luar
E na luta da guerreira icamiaba
Nos olhos do explorador fez seu nome inspirar
Dos seres das matas vem a proteção
Com Jurupan o senhor guardião
O saci rodopiou, curupira assoviou
Com seu cantar Iara enfeitiçou
Mananciais de águas claras deslumbrantes
Valem mais que diamantes na afluente ambição
O bicho homem sedento por ouro e poder
Fazendo um recurso vital perecer
Mas reata a esperança que ainda hei de ver
Das cinzas o bem renascer...
Um amanhã mais bonito, um canto de paz
Desfilar na avenida os seus rituais
A grande pajelança trazendo a bonança
Dos seus ancestrais
Se a lua chora gotas de saudades
Chega mais felicidade
Nas águas desse rio-mar
TRADIÇÃO SERRANA
Enredo
No grito ecoou, no sorriso, no abraço, no negro: a esperança brotou
Samba
Eu era menino ainda me lembro
Das histórias das que vovô contava sentado no banco e cachimbava
No calor da fogueira, e a lua cheia clareava
Falava de nossos ancestrais da vida dura do tempo do cativeiro
Gemia na chibata do feitor
Tempos de lamento e dor sangue na pele de nosso bravo guerreiro
Em destacada pequenina, entre as ruínas do antigo casarão
Era senzala das mulheres parideiras geravam filhos para servir de escravidão
O céu todo estrelado, noite fria São João
Irmandade entrelaçada, dançam com satisfação tá nascendo um negro livre
Um grito forte ecoou
Com alegria e esperança, enfim brotou (bis)
Taquaraçu... Já não tem mais casca de coco no terreiro
Hoje o progresso aqui chegou, se transformou em um grande polo, cafeeiro
Vou tocar tambor de congo, também vou casaquear
E na puxada do mastro de São Benedito louvar
Arraial virou cidade, nosso querido Fundão
Feriado no lugar todos vão comemorar
As festas de São Sebastião (bis)
Eu vou que vou para um mundo real
Ficção, realidade, vou levantando o astral
Irradiante e soberana na avenida
Sou Tradição Serrana com muito orgulho
Tô que tô feliz da vida (bis )
CHEGOU O QUE FALTAVA
Enredo
A lenda da Pedra Menina
Samba
Mistérios que guardam segredo do tempo
Realidade ou ilusão sabor do vento
Sagrado lugar
Onde o espírito santo habita entre nós
No rufar dos tambores ecoa nossa voz
Para saudar o grande Deus do amor
Rudá enviou uma ordem a Tamandaré
Que um grande dilúvio iria chegar
E retirar seu povo, o nosso Deus Tupã purificar
Em harmonia com os quatro elementos
O patriarca fez sua tribo crescer
Viu da montanha o raiar de um novo dia
É fauna, é flora, é pureza, sublime viver
Sumé ensinou a cultivar a terra
Veio o homem branco com sede de poder
Querendo a escravidão ao povo desse chão
Em um clamor fez a tribo se salvar
Do céu luzes e sons encantando no brilho do olhar
Seres nunca vistos na aldeia
Com a beleza da Índia, a perseguição
O invasor foi condenado, a maldição
Mas ela foi fiel ao juramento
Sua ternura a todos fascina
Prometida virou Pedra menina
Exuberante é a natureza
Onde a índia repousa serena
Transborda beleza essa terra encantada
Em nome do amor, Chegou o que faltava
IMPÉRIO DE FÁTIMA
Enredo
Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração
Samba
Meu Império vai cair na farra
Pra festejar Conceição da Barra
Quando o Tigre guerreiro rugir
A poeira vai subir
Princesinha querida
Meu eterno amor de verão
Paraíso que encanta minha vida
Tu és muito mais que uma paixão
És o meu segundo lar
Folclore e arte a sorrir
Curtir o sol, cair no mar
Adoro aventurar por ti
Que obra divina, vamos aplaudir!
Vem no Swing do Tigre, é carnaval
Os blocos de rua, agitam geral
Quem não conhece vale a pena conhecer
Vem mergulhar nesse Oásis de Prazer
Meus sonhos, do alto da Vila clamei, a Nossa Senhora da Conceição
Profundo sentimento criei
Não há fonte mais linda de inspiração
Lá vou eu... Meu amor...
Por maravilhas dunas (laia...)
No arrasta pé de Itaúnas e dançar o Ticumbi
Levo oferendas para Iemanjá contemplo o farol ao luar
Quando o verão terminar (que saudade vai dar)
Terra abençoada, igual não há, em poesia vou me declarar
Conceição da Barra sempre vou te amar
GRUPO ESPECIAL - Desfilará no Sambão do Povo no dia 23 de fevereiro
IMPERATRIZ DO FORTE
Enredo
Navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul
Samba
Imperatriz lava minha alma
Mareja meu olhar
Em verde e rosa, o forte é minha raiz
O morro desce pra cantar feliz
Vem mergulhar nesse mar azul
Fonte de inspiração
Origem do amor e da vida
Universo da criação
Nascente das antigas civilizações
Recanto do fascínio e das religiões
E navega na fé, na fé eu vou navegar
Aventureiro no balanço desse mar
A luz que vem do Xingu
A voz do povo Tupi
Contos e lendas fascinantes de ouvir
Olokun, proteje o povo Iorubá
Iemanjá sereia, Odoyá
Negro atravessou a imensidão azul
Na força de Oxalá, com fé em mãe Oxum
Reluz a pureza do ouro
No leito de um ribeirão
O homem com sede de riqueza, esquece a natureza, e se o mar virar sertão?
Mas a esperança vai se renovar
Em gotas de chuva, que caem nos rios, desaguam no mar
Não é a história de pescador, a voz de avós vai se ouvir
É profecia que vai se cumprir
PIEDADE
Enredo
Felis Catus. Sagrados e Mel Ditos
Samba
Vai brilhar a mais querida
Nessa avenida, sou felicidade
Se eu tivesse sete vidas eu seria
Eternamente Piedade!
Viajo pela história…
Cantando sua trajetória, revelar
No Egito onde tudo começou
E o gato se tornou guardião desse lugar
Ergueu-se um templo para a nova divindade
Simbolismo de fecundidade
Fascinando as civilizações
Misterioso a encantar as gerações
Vikings, gregos, persas e romanos
Se fez amuleto ao cruzar oceanos
Na Idade Média foi perseguido
Fogueira acesa para a Santa Inquisição
É sorte ou azar? Mistério e magia!
O mal se espalhou… É bruxaria!
Nas telas personagens imortais
Conquistando o mundo inteiro através de musicais
Nos palcos, em pinturas ou canções
Trago nas recordações os artistas geniais
O gato preto cruzou a estrada!
No morro fez a sua morada…
Felino eu sou, o gato que seduz essa avenida
Que traz a sorte à sua vida
Gatuno, o “manda-chuva” do seu coração!
Que faz da passarela o palco principal
Canto pra você, miau!
MUG
Enredo
Sorrir e sambar é só começar
Samba
Ah, sorria!
Vou retratar as suas emoções
Eternizar a alegria e ganhar
Enigmáticas paixões
Vou te entregar o meu melhor sorriso
Na fantasia me aventurar
Se for pecado, eu perco o juízo
Renda-se, prenda-me
Deixe o riso triunfar
Vê a janela da alma
Crê, expressão natural
Seja a sedução precisa
Minha Monalisa nesse carnaval
Pra comunicar
Em todos os cantos do planeta
Bom mesmo é provar
Que há arte até na cara dos caretas
A sorrir, eu pretendo levar mundo afora
A simpatia dessa gente
Brava e sorridente
Que sorrindo, chora
Mas hoje o meu Leão mandou avisar
É proibido chorar!
Alegria no rosto, minha MUG chegou
Abre um sorriso, amor!
Vamos gargalhar e matar a saudade
O nosso sonho é felicidade
PEGA NO SAMBA
Enredo
Lenira Borges: uma vida para a dança
Samba
Batam palmas que a estrela já chegou
Traz o brilho estampado no olhar
Hoje o Pega no Samba é todo amor
Um canto que ecoa pelo ar
A expressão corporal irradia
Os movimentos, as vibrações
Na escola cultural da vida
Sua trajetória foi nas pontas dos pés
Na galeria és eternizada
Trouxe alegria, sonhos e emoções
Os seus passos o seu pai direcionou
Estudou com a grande mestra
E com o palco se encantou
Nas asas brilhantes voou, voou
As loucuras de Quixote, Dulcinéia incorporou
O lago dos cisnes, amor e paixão
No quebra nozes, encanto e sedução
Gira bailarina
Divina, fez a corte bailar
Com elegância e suave leveza
No salão de Versalhes
Teve o dom de encantar
A dança é sua arte
Faz o encontro do corpo e a alma
Lenira Borges te vejo a brilhar
Hoje eu canto e vou te abraçar
Tu és o meu cantar
BOA VISTA
Enredo
Entre rodovias e fronteiras... Honras e glórias: PRF 90 anos dos Anjos do Asfalto
Samba
Sinal aberto! A festa vai começar!
É dia de cantar e recordar
Na trajetória dessa avenida
90 anos de histórias pra contar
Vem seguro pelo asfalto pois vou te guiar
Vem… Que hoje sou teus olhos nessa noite de luar
Farol que brilha na escuridão
A mão se algum mal te acontecer
A minha inspiração é o seu viver
Mochileiro vem chegando de carona pra sambar
Muambeiro na fronteira
Tá querendo atravessar
Na rodovia a vida é dura sim senhor
Aperta o cinto e o coração amor
Nossa Senhora ilumine o meu caminho
Com sua medalha vou seguindo aos seu pés
Rogai por seu Soldado peregrino
De lágrimas e orações fiéis
Fiel o amigo do homem
Leal nesse mundo cão
fardado de alegria e esperança
A consciência é nossa direção
Do Oiapoque ao Chuí…
“Deus” entrego a minha vida em suas mãos
Na estrada da paz
A Boa Vista vai viajar
Sou Anjo, herói e vou te levar
A minha Águia vai passar!
NOVO IMPÉRIO
Enredo
De Maria às Marias, uma revolução... Um grito de liberdade! #Presente
Samba
Maria, Maria, é um dom
É o tom que embala a mais bela canção
Maria é o verso e a melodia
Pureza em sua forma de expressão
Cartazes conclamando liberdade
Clamores a pedir por igualdade
Entrelaçada na história, marca a sua memória
Movimentos que estão sempre “presente”
Santa, pecadora e rainha
Maria é aquela que me levou no ventre
Uma certa magia que reluz do olhar
A estranha mania de ter fé na vida
De tantas batalhas, vencer o impossível
Encantadora com suas conquistas
De salto derrubando preconceitos
A lutar por seus direitos, pela mudança
Coragem e sutileza em seu bradar
Empunhando a bandeira contra a intolerância
Mulher é força, fibra, é revolução
Independência contra a opressão
Aos teus pés eu ponho essa avenida
Brilha, uma nova era no girar dessa coroa
Leões não nascem sem leoa
É o amor maior, amor maior que o mundo
Eu sou Novo Império, a voz da mulher
Mais forte o meu rosa vai brilhar
Seu papel é ser feliz onde quiser
JUCUTUQUARA
Enredo
O Rosário do Bispo e seu delirante inventário do universo
Samba
Um dia, simplesmente apareci
Nos braços da virgem Maria
Na minha juventude a me inspirar
Folguedos da cultura popular
Do reizado ao cacumbi, da taieira à chegança
Em obras descrevi minhas lembranças
Inventei todas as palavras
Com fios teci, minha liberdade
Palavras canteiras, palavras cantadas
Escritas, bordadas, pintadas, verborragia…
Assim meu universo surgiria
Se é loucura sonhar
Sou sonhador
Se é loucura amar
Eu sou amor
Meu mundo eu tinha na palma da mão
Pelas belas rainhas tive adoração
Mas se importância não há…
Fique atento! É o final dos tempos!
Juízo final! A passagem está pra chegar
Embarque na loucura!
A coruja vai te levar
Velas, mastros, embarcações
Vento, mar e arrastões
O encontro com o criador
Jucutuquara anunciou
De braços abertos a transformação
Bordando as cores do meu pavilhão
Estende seu manto Bispo do Rosário
A nação delira no seu inventário