Conheça a história e personagens de 'Segundo Sol', que estreia na TV

Do Tocantins, o horário nobre das telenovelas viaja agora para a Bahia com a estreia de "Segundo Sol", nesta segunda-feira (14). Segundo o autor, João Emanuel Carneiro, a trama falará de segundas chances, calcada nas relações pessoais e no valor da família.

"A novela vai contar a saga de Luzia, uma mãe buscando se reaproximar dos filhos, que precisou abandonar por diversas circunstâncias. O segundo sol significa a nova chance que ela vai ter para recompor sua vida. Todos nós podemos ter a oportunidade de um novo começo e somos os protagonistas dessa mudança. A novela vai mostrar isso por meio da trajetória da Luzia e de outros personagens, como o Beto Falcão e o Roberval, cujas famílias também são muito importantes na trama", explica Carneiro.

Luzia (Giovanna Antonelli) viverá uma grande saga em busca de sua nova chance, de seu segundo sol. Abandonada pelo marido, ela cria sozinha um casal de filhos pequenos e ganha a vida catando mariscos na ilha de Boiporã.

Mulher simples e batalhadora, ela terá a vida virada do avesso após se apaixonar por Beto Falcão (Emilio Dantas). Sem saber que ele foi uma grande estrela do axé, eles se apaixonam e vivem um amor até aparecer uma das grandes vilãs da trama, Karola (Deborah Secco), a namorada de Beto.

No decorrer da trama, Luzia percorre uma longa jornada para reescrever sua história e reunir a família, despedaçada por uma série de armações de Karola e Laureta (Adriana Esteves), figura poderosa da cena noturna de Salvador. 'A novela é um drama familiar, a luta dessa mulher para recompor sua família e sua vida. A grande força dessa história são os laços familiares e a chance que todos nós merecemos de começar de novo", pontua o autor João Emanuel Carneiro.

Karola fará de tudo para separar os dois. Com ajuda de Laureta, ela la até encontra o marido desaparecido da marisqueira, Edilei (Paulo Borges), e consegue afastar o casal.

O João é um autor que constrói a vilania de uma forma muito inteligente e astuta, isso faz com que as vilãs dele tenham sempre um diferencial. Como atriz é um desafio corresponder, disse Adriana Esteves.

Mas o amor deles é grande e num reencontro acontece uma tragédia. Beto é agredido por Edilei e cai desacordado. Para defender seu amor, Luzia empurra o marido para longe, mas ele despenca do mirante.

Uma série de acontecimentos posteriores, orquestrados por Karola e Laureta, fazem com que a marisqueira pareça culpada pela morte de Edilei e acredite que Beto não sobreviveu à pancada na cabeça. Fingindo ajudar Luzia, que fica sem chão, Karola a leva para se esconder da polícia na afastada casa da curandeira Januária (Zeca de Abreu), amiga da marisqueira, com planos de roubar o herdeiro de Beto logo após o nascimento.

Depois do parto, Luzia recebe a notícia de que seu bebê nasceu morto e continua sem desconfiar das más intenções de Karola. Alguns dias se passam e ela é surpreendida com a chegada de Groa, alertando que a polícia está no seu encalço por conta de uma denúncia de Laureta. Neste momento, ela percebe que foi vítima de uma armadilha e toma uma atitude contra Karola, que faz com que sua situação se complique ainda mais. Condenada a quase 30 anos de prisão, Luzia consegue fugir da cadeia e não enxerga outra saída a não ser aceitar a proposta de Groa para morar na Europa, sendo obrigada a abandonar seus filhos, que ficam com a irmã Cacau (Fabiula Nascimento).

Tentando como pode cuidar dos sobrinhos, ela acaba dando a sobrinha Manuela (Luisa Arraes) para a família Athaide e ficando com o sobrinho. A atitude se torna imperdoável aos olhos de Luzia.

O RETORNO

Quase duas décadas depois, sabendo da situação dos filhos, Luzia decide voltar ao Brasil para se reaproximar deles, arriscando ser presa. Com visual irreconhecível, Luzia faz shows em Salvador. Giovanna Antonelli, que vive a protagonista Luzia, destacou a garra e a determinação da personagem que vai reescrever sua história depois de quase vinte anos longe dos filhos. "Ela volta ao Brasil em busca de uma nova chance, do seu segundo sol. A vida dela desmorona, mas ela não esmorece, e vai lutar para recuperar o amor dos filhos", contou a atriz.

Enquanto isso, Beto continua vivendo a farsa de sua morte, já que isso rendeu dinheiro para a sua família que estava numa situação precária.

CONHEÇA OS PERSONAGENS PRINCIPAIS DA TRAMA

Luzia Batista/Ariella (Giovanna Antonelli)

Batalhadora, Luzia é uma mulher de coragem, personalidade forte e talento para a música. Nascida no pequeno povoado de Boiporã, criou os dois filhos, Ícaro (Thales Miranda/Chay Suede) e Manuela (Rafaela Brasil/Luisa Arraes), sozinha desde que seu companheiro Edilei (Paulo Borges) desapareceu. Vai se apaixonar pelo forasteiro Miguel sem saber que esse homem é o famoso cantor de axé Beto Falcão (Emílio Dantas) e, por isso, se tornará alvo das armações de Karola (Deborah Secco) e Laureta (Adriana Esteves). Após uma série de circunstâncias inesperadas, ela aceita a proposta de seu melhor amigo Groa (André Dias) de fugir para a Islândia.

Maria Claudia Batista, a Cacau (Fabíula Nascimento)

Irmã de Luzia (Giovanna Antonelli), deixa Boiporã para tentar a sorte em Salvador. Obstinada em vencer na vida, vai trabalhar como cozinheira na casa da família Athayde e acaba se apaixonando pelo patrão Edgar (Caco Ciocler). Após a fuga de Luzia (Giovanna Antonelli), Cacau assume a responsabilidade de criar o sobrinho Ícaro (Thales Miranda/Chay Suede), enquanto a pequena Manuela (Rafaela Brasil/ Luisa Arraes) é adotada pelos patrões Edgar e sua esposa Karen (Maria Luisa Mendonça).

Manuela Batista Athayde (Rafaela Brasil/ Luisa Arraes)

Filha de Luzia (Giovanna Antonelli) e Edilei (Paulo Borges), irmã de Ícaro (Thales Miranda/Chay Suede). Com o sumiço da mãe, Manu passa a ser criada pela família Athayde, em cuja casa trabalha sua tia Cacau (Fabíula Nascimento).

Segundo Sol: Ícaro Batista (Chay Suede) e Manuela Batista Athayde (Luisa Arraes) Crédito: João Miguel Júnior / Globo

Ícaro Batista (Thales Miranda/Chay Suede)

Filho de Luzia (Giovanna Antonelli) e Edilei (Paulo Borges), é um rapaz emocionalmente instável e rebelde.

Segundo Sol: Ícaro Batista (Chay Suede) Crédito: João Miguel Júnior / Globo

Beto Falcão (Emilio Dantas)

Filho de Seu Dodô (José de Abreu) e Dona Naná (Arlete Salles), irmão de Clóvis (Luis Lobianco), Remy (Vladimir Brichta) e Ionan (Armando Babaioff). Criado numa família tradicional do bairro popular de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, Beto se torna um ídolo do axé, mas sua carreira logo entra em decadência. Apesar da desenvoltura nos palcos, é meigo e tímido. A fama momentânea o levou a namorar Karola (Deborah Secco), que, sem que ele saiba, é amante de seu irmão e empresário Remy. O cantor volta a ficar famoso com a notícia da sua falsa morte e é convencido a embarcar nesse factóide, que representa uma maneira de juntar dinheiro para saldar as dívidas e evitar que sua família fique sem teto. Ele se isola em Boiporã, onde conhece Luzia (Giovanna Antonelli), por quem se apaixona completamente. Esse amor gera um filho, Valentim (Danilo Mesquita), que Beto acredita ser de Karola.

Segundo Sol: Beto Falcão (Emilio Dantas) Crédito: João Miguel Júnior / Globo

Caroline Falcão, a Karola (Deborah Secco)

Carismática, com grande senso de humor, esconde um passado miserável, quando vivia na favela de Alagados. Enxerga na falsa morte do namorado, Beto Falcão (Emilio Dantas), uma oportunidade de enriquecer e, ao lado do amante Remy (Vladimir Brichta), faz a cabeça dele para não se revelar. Vai armar para separar Luzia (Giovanna Antonelli) de Beto e roubar o filho dela com o cantor.

Segundo Sol: Caroline Falcão, a Karola (Deborah Secco) Crédito: João Cotta / Globo

Remy Falcão (Vladimir Brichta)

É irmão de Beto (Emilio Dantas). Amante de Karola (Deborah Secco), com quem se une para ganhar dinheiro, é preguiçoso, malandro e atrapalhado.Vai acreditar que ganhou na loteria depois que Beto é dado como morto e se torna uma celebridade. Junto com Karola, Remy consegue convencer Beto a continuar mantendo a farsa de sua morte. Porém, todo o dinheiro fica na responsabilidade de Dodô, que não facilita a vida do filho marginal.

Segundo Sol: Remy Falcão (Vladimir Brichta) Crédito: João Cotta / Globo

Valentim Falcão (Danilo Mesquita)

Foi criado como órfão de pai e filho legítimo de Karola (Deborah Secco), mas, na verdade, é o filho roubado de Luzia (Giovanna Antonelli) com Beto Falcão (Emilio Dantas). Rapaz bonito, carismático e com perfil de liderança entre a moçada.

Segundo Sol: Beto Falcão (Emílio Dantas) e Valentim Falcão (Danilo Mesquita) Crédito: João Miguel Júnior

Laureta Botini (Adriana Esteves)

Ao olhar de todos é uma figura extrovertida e enérgica, mas na intimidade é uma mulher solitária, amargurada e amoral, capaz de ir até as últimas consequências para conseguir o que quer. Laureta é promoter de eventos, figurinha carimbada da cena noturna da cidade de Salvador. A profissão de promoter é fachada para agenciar garotas e garotos de programa de luxo para clientes selecionados.

Edgar Athayde (Caco Ciocler)

Charmoso, culto, refinado, educado, Edgar é o herdeiro da família Athayde. Formado em arquitetura, é criado como filho único de Claudine (Cássia Kis) e Severo Athayde (Odilon Wagner), mas não tem o mesmo talento para os negócios que o pai. É casado com Karen (Maria Luisa Mendonça) e muito apegado a Zefa (Claudia Di Moura), empregada negra que ajudou a criá-lo, sem imaginar que é sua verdadeira mãe e que o filho dela, o jovem negro Roberval (Fabrício Boliveira) é seu irmão de sangue.

Karen Athayde (Maria Luisa Mendonça)

Mulher de Edgar (Caco Ciocler), mãe adotiva de Manuela (Luisa Arraes) e biológica de Rochelle (Giovanna Lancelotti). É insegura, frágil, um pouco neurótica. Dentro da família rica, se sente inferior, sobretudo culturalmente.

Rochelle Athayde (Giovanna Lancelotti)