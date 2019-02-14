Confira os filmes em cartaz no ES da semana de 14 a 20 de fevereiro

Estreias

Alita: Anjo de Combate Crédito: Fox Film do Brasil/ Divulgação

Alita - Anjo de Combate

(Alita : Battle Angel, EUA, Argentina, Canadá, 2019, 122 min). Ação. Direção: Robert Rodriguez. Com Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly.

Sinopse: Uma ciborgue é descoberta por um cientista. Ela não tem memórias de sua criação, mas possui grande conhecimento de artes marciais. Enquanto busca informações sobre seu passado, trabalha como caçadora de recompensas e descobre um interesse amoroso.

Cinesercla Linhares, sala 3 (dub.): 16h (3D), 18h20, 20h40 (3D).

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D/dub.): 16h, 18h30, 21h.

Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub.): 16h (3D), 18h20, 20h40 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 21h50 (dub.), 19h30. Sala 2 (3D): 14h30 (dub.), 16h50, 19h10 (dub.), 21h30.

Cinépolis Moxuara, sala 2 (3D/dub.): 13h (somente sábado e domingo), 15h50, 18h30, 21h15. Sala 3 (3D/dub.): 14h15, 16h50, 19h30, 22h15.

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub.): 16h45, 19h, 21h20.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1: 13h50 (dub.) (exceto quarta, quinta e sexta), 16h20, 18h50 (3D/dub.), 21h20 (3D/dub.). Sala 2: 21h.

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub.): 16h30 19h, 21h20.

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub.) (exceto segunda): 19h, 21h20.

Multiplex Serra, sala 3 (dub.): 14h30 (exceto segunda, terça e quarta), 16h45, 19h, 21h15. Sala 4 (3D/dub.): 15h30, 18h, 20h15.

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 13h (dub.), 15h45 (dub.), 18h30 (dub.), 21h15. Sala 3 (dub.): 15h10, 18h, 20h45 (3D).

Cinemark Vitória, sala 2 (3D): 15h05 (dub.), 17h50, 20h40. Sala 6 (3D): 13h10 (dub.), 16h (dub.), 18h45 (dub.), 21h30.

No Portal da Eternidade Crédito: Diamond Films/ Divulgação

No Portal da Eternidade

(At Eternity's Gate, França, 2019, 110 min). Drama. Direção: Julian Schnabel. Com Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac.

Sinopse: 1888. Após sofrer com o ostracismo e a rejeição de suas pinturas em galerias de arte, Vincent Van Gogh decide ouvir o conselho de seu mentor, Paul Gauguin, e se mudar para Arles, no sul da França. Lá, lutando contra os avanços da loucura, da depressão e as pressões sociais, o pintor holandês adentra uma das fases mais conturbadas e prolíficas de sua curta, porém meteórica trajetória.

Cine Jardins, sala 2: 16h50, 21h15.

A Mula Crédito: WARNER BROS/ Divulgação

A Mula

(The Mule, EUA, 2019, 116 min). Drama. Direção: Clint Eastwood. Com Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburn.

Sinopse: Leo Sharp coleciona uma série de honras que vão desde de prêmios por seus trabalhos como paisagista e decorador até o reconhecimento por ter lutado contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi aos 90 anos que conquistou algo surpreendente: ele foi preso por portar o equivalente a três milhões de dólares em cocaína no seu carro, uma picape velha, no Michigan. Sharp era o líder do Sinaloa, um cartel de drogas no México e foi sentenciado à três anos de cadeia. A sinopse oficial ainda não foi divulgada.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 14h (exceto quarta, quinta e sexta), 16h30, 19h, 21h25.

Cinemark Vitória, sala 4: 12h (somente sábado e domingo), 14h40, 17h20, 20h.

Minha Fama de Mau Crédito: DOWNTOWN FILMES

Minha Fama de Mau

(Brasil, 2019). Musical. Direção: Lui Farias. Com Chay Suede, Gabriel Leone, Malu Rodrigues.

Sinopse: Lutando para sobreviver e se virando com pequenos trabalhos, o jovem Erasmo Carlos alimenta uma paixão: o rock and roll. Fã de Elvis Presley, Bill Halley & The Comets e Chuck Berry, ele aprende a tocar violão e passa a perseguir a ideia de viver da música. Misturando talento e um pouco de sorte, ele conquista a admiração do apresentador de TV Carlos Imperial, um cara influente no meio artístico, e através dele conhece o cantor Roberto Carlos, com quem começa a compor diversas canções. A parceria dá muito certo e o sucesso logo chega, transformando para sempre a vida de Erasmo.

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 14h50 (exceto sábado e domingo), 17h10, 19h25, 21h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h10, 18h40, 21h10.

Cinemark Vila Velha, sala 4: 14h30, 17h20, 20h.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h30, 16h10, 18h50, 21h40.

A Pedra da Serpente Crédito: Elo Company/ Distribuição

A Pedra da Serpente

(Brasil, 2019, 75 min). Ficção científica. Direção: Fernando Sanches. Com Claudia Campolina, Gilda Nomacce, Ricardo Gelli.

Sinopse: Depois de perder o bebê em seus últimos meses de gestação, Joana decide tirar um tempo de férias na cidade de Peruíbe, nacionalmente conhecida por seus supostos casos de abdução e contato com extraterrestres. Em sua primeira noite na cidade ela atropela um homem desconhecido e é convencida de que está envolvida em uma trama alienígena.

Cinemark Vitória, sala 8 (exceto sábado e domingo): 19h.

As Ineses Crédito: Okna Produções/ Divulgação

As Ineses

(Las Ineses, Brasil, Argentina, 2018, 85 min). Comédia. Direção: Pablo José Meza. Com Valentina Bassi, Brenda Gandini, André Ramiro.

Sinopse: Além de amigas e vizinhas, Carmen e Rosa possuem uma série de estranhas e peculiares coincidências entre si. Elas possuem o mesmo sobrenome, dão a luz no mesmo dia e seus filhos nascem no mesmo hospital. Mas quando os casais observam as crianças, eles notam que uma troca pode ter sido feita por engano e decidem dar o mesmo nome aos dois bebês para evitar maiores problemas.

Cine Metrópolis: 14h (somente segunda, quarta e quinta), 16h (somente terça e sexta), 16h30 (somente sábado e domingo).

Em Cartaz

Uma Aventura Lego Crédito: WARNER BROS.

Uma Aventura Lego 2

(The LEGO Movie 2: The Second Part, EUA, 2019, 107 min). Aventura. Direção: Mike Mitchell. Com Maya Rudolph, Jadon Sand, Brooklynn Prince.

Sinopse: Cinco anos após os eventos do primeiro filme, a batalha contra inimigos alienígenas faz com que a cidade Lego torne-se Apocalipsópolis, em um futuro distópico onde nada mais é incrível. Neste contexto, Emmet constrói uma casa para que possa viver ao lado de Lucy, mas ela ainda o considera ingênuo demais. Quando um novo ataque captura não apenas Lucy, mas também Batman, Astronauta, UniKitty e o pirata, levando-os ao sistema planetário de Manar, cabe a Emmet construir uma espaçonave e partir em seu encalço. No caminho ele encontra Rex Perigoso, um navegante solitário que decide ajudá-lo em sua jornada.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 16h05.

Cine Unimed, sala 4 (dub.): 16h15.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 16h15.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub.): 16h30, 18h40.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 13h20 (exceto segunda, terça e quarta), 15h30.

Cinépolis Moxuara, sala 5 (3D/dub.): 15h30.

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub.): 17h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 13h35 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 16h30.

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda).

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 16h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 16h. Sala 6 (dub.): 14h, 16h30.

Cinemark Vitória, sala 5 (dub.): 13h15, 15h50 (3D). Sala 8 (dub.): 12h (somente sábado e domingo).

Emma Stone é Abigail em "A Favorita" Crédito: FOX FILMS/DIVULGAÇÃO

A Favorita

(The Favourite, EUA, Reino Unido, Irlanda, 2019, 120 min). Drama. Direção: Yórgos Lánthimos. Com Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone.

Sinopse: Na Inglaterra do século XVIII, Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough exerce sua influência na corte como confidente, conselheira e amante secreta da Rainha Ana. Seu posto privilegiado, no entanto, é ameaçado pela chegada de Abigail, nova criada que logo se torna a queridinha da majestade e agarra com unhas e dentes à oportunidade única.

Cine Jardins, sala 1: 17h, 21h15.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 21h05.

Escape Room Crédito: SONY PICTURES

Escape Room

(EUA, África Do Sul, 2019, 99 min). Suspense. Direção: Adam Robitel. Com Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll.

Sinopse: Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub.): 17h40, 21h50.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 22h05. Sala 5 (dub.): 17h50, 20h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4: 16h15 (dub.), 18h30 (dub.), 20h40.

Multiplex Serra, sala 5 (dub.): 16h, 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub.): 19h, 21h30. Sala 7 (dub.): 17h.

Cinemark Vitória, sala 2 (dub.): 12h45. Sala 5: 18h20, 20h45.

Fevereiros Crédito: ArtHouse

Fevereiros

(Brasil, 2019, 73 min). Documentário. Direção: Marcio Debellian. Com Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque de Hollanda.

Sinopse: O documentário foi responsável por registrar a vitória da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira em 2016, que teve um enredo homenageando a cantora baiana Maria Bethânia. Além de filmar a escola e os preparativos do barracão, a produção ainda acompanhou a cantora nas festas da Nossa Senhora da Purificação, na Bahia.

Cine Metrópolis: 14h (somente terça e sexta), 16h (somente segunda, quarta e quinta), 18h (somente sábado e domingo).

O Menino que Queria ser Rei Crédito: Fox

O Menino que Queria ser Rei

(The Kid Who Would Be King, Reino Unido, 2019). Fantasia. Direção: Joe Cornish. Com Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart.

Sinopse: Alex é um garoto que enfrenta problemas no colégio, por sempre defender o amigo Bedders dos valentões Lance e Kaye. Um dia, ao fugir da dupla, ele se esconde em um canteiro de obras abandonado. Lá encontra uma espada encravada em uma pedra, da qual retira com grande facilidade. O que Alex não sabia era que a espada era a lendária Excalibur e que, como seu novo portador, precisa agora enfrentar a meia-irmã do rei Arthur, Morgana, que está prestes a retomar seu poder. Para tanto, ele conta com a ajuda do mago Merlin, transformado em uma versão bem mais jovem.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 18h15.

Cine Unimed, sala 2 (dub.): 16h30.

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub.): 15h55, 18h15, 20h35.

Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub.): 14h50 (somente sábado e domingo).

Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub.): 13h40 (exceto quarta, quinta e sexta).

"Vice" acompanha a vida de Dick Chenney Crédito: Imagem Filmes/Divulgação

Vice

(EUA, 2018, 132 min). Biografia. Direção: Adam McKay. Com Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell.

Sinopse: Na juventude, Dick Cheney se aproximou do Partido Republicano ao ver na política uma grande oportunidade de ascender de vida. Para tanto, se aproxima de Donald Rumsfeld e logo se torna seu assessor direto. Com a renúncia do ex-presidente Richard Nixon, os poucos republicanos que não estavam associados ao governo ganham imediata importância e, com isso, tanto Cheney quanto Rumsfeld retornam à esfera de poder do partido. Décadas depois, com a decisão de George W. Bush em se lançar candidato à presidência, Cheney é cortejado para assumir o posto de vice-presidente. Ele aceita, mas com uma condição: que tenha amplos poderes dentro do governo, caso a chapa formada seja eleita.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 15h35.

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 20h15. Sala 8: 21h10 (exceto sábado e domingo).

A Sereia: Lago dos Mortos Crédito: PARIS FILMES

A Sereia: Lago dos Mortos

(Rusalka: Ozero myortvykh, Rússia, 2019, 84 min). Terror. Direção: Svyatoslav Podgayevskiy. Com Efim Petrunin, Nikita Elenev, Igor Khripunov.

Sinopse: Uma sereia malvada se apaixona por Roman, noivo de Marina, e tenta mantê-lo longe dela em seu Reino submerso. Marina terá apenas uma semana para superar o medo do oceano, lutar com monstros e se manter viva e na forma humana.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 19h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 13h45.

Uma Nova Chance Crédito: Diamond Films

Uma Nova Chance

(Second Act, EUA, 2019, 104 min). Direção: Peter Segal. Com Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hudgens.

Sinopse: Maya é uma caixa de supermercado insatisfeita com sua vida profissional. Porém, tudo muda com uma pequena alteração em seu currículo e suas redes sociais. Com sua experiência das ruas, habilidades excepcionais e a ajuda de seus amigos, ela se reinventa e se torna uma executiva de sucesso.

Cine Unimed, sala 4: 18h30 (dub.), 20h40.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h20 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub.): 21h (exceto segunda).

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub.): 12h45.

Creed 2 Crédito: Divulgação/Warner

Creed II

(EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Steven Caple Jr.. Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson.

Sinopse: Adonis Creed saiu mais forte do que nunca de sua luta contra 'Pretty' Ricky Conlan, e segue sua trajetória rumo ao campeonato mundial de boxe, contra toda a desconfiança que acompanha a sombra de seu pai e com o apoio de Rocky. Sua próxima luta não será tão simples, ele precisa enfrentar um adversário que possui uma forte ligação com o passado de sua família, o que torna tudo ainda mais complexo.

Cine Via Sul, sala 1 (dub.): 21h15.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub.): 21h40 (exceto quarta e sábado).

Cinemark Vitória, sala 3: 21h.

Mahershala Ali como Dr. Donald Shirley e Viggo Mortensen como Tony Vallelonga Crédito: Universal Pictures

Green Book - O Guia

(Green Book, EUA, 2018, 130 min). Drama. Direção: Peter Farrelly. Com Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini.

Sinopse: 1962. Tony Lip, um dos maiores fanfarrões de Nova York, precisa de trabalho após sua discoteca, o Copacabana, fechar as portas. Ele conhece um pianista e quer que Lip faça uma turnê com ele. Enquanto os dois se chocam no início, um vínculo finalmente cresce à medida que eles viajam.

Cine Jardins, sala 2: 18h55.

Cinemark Vila Velha, sala 5: 18h40 (somente segunda e sexta), 21h40 (somente quarta e sábado).

Cinemark Vitória, sala 8 (somente sábado e domingo): 17h05.

Como Treinar Seu Dragão Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Como Treinar Seu Dragão 3

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA, 2019, 117 min). Aventura. Direção: Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchet.

Sinopse: Enquanto Soluço realiza seu sonho de criar uma utopia pacífica com os dragões, Banguela descobre uma companheira indomável, que atrai o Fúria da Noite para longe. Quando o perigo aumenta e o reinado de Soluço como chefe da aldeia é testado, tanto ele quanto o dragão precisam tomar decisões impossíveis para salvar suas espécies.

Cine Jardins, sala 1 (dub.): 15h (exceto segunda, terça e quarta).

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub.): 14h50, 16h50.

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 19h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 18h30.

Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub.): 16h15 (3D), 18h20, 20h25 (3D).

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub.): 15h10.

Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub.): 14h50, 17h30, 20h.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 17h10, 19h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 15h50.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 19h.

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub.): 17h15 (somente sábado e domingo).

Cine Ritz Conceição, sala 2 (3D/dub.): 17h (somente sábado e domingo), 19h (exceto segunda).

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 15h (somente sábado e domingo).

Multiplex Serra, sala 1 (dub.): 16h, 18h, 20h.

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub.): 13h10, 15h40 (3D), 18h10, 20h40 (3D).

Cinemark Vitória, sala 3 (3D/dub.): 13h, 18h30. Sala 8 (dub.): 14h30 (somente sábado e domingo). Sala 8 (dub.) (exceto sábado e domingo): 14h, 16h30.

James McAvoy no filme "Vidro" Crédito: Disney/Divulgação

Vidro

(Glass, EUA, 2019, 130 min). Suspense. Direção: M. Night Shyamalan. Com James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy.

Sinopse: Após a conclusão de Fragmentado (2017), Kevin Crumb, o homem com 24 personalidades diferentes, passa a ser perseguido por David Dunn, o herói de Corpo Fechado (2000). O jogo de gato e rato entre o homem inquebrável e a Fera é influenciado pela presença de Elijah Price, que manipula seus encontros e guarda segredos sobre os dois.

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub.): 20h30.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub.): 20h45.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 18h20.

Cine São Mateus, sala 1 (dub.): 17h, 21h30.

Multiplex Serra, sala 2 (dub.): 21h.

Cinemark Vila Velha, sala 5 (exceto segunda e sexta): 18h40.

Cinemark Vitória, sala 3: 15h30.

Homem-Aranha no Aranhaverso Crédito: Sony Pictures Animation

Homem-Aranha no Aranhaverso

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, EUA, 2018, 117 min). Animação/ ação. Direção: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld.

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras variações do Homem-Aranha.

Cine Unimed, sala 1 (dub.): 17h20.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 18h.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub.): 13h45 (exceto quarta, quinta e sexta).

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub.): 19h15.

A Esposa Crédito: PANDORA FILMES

A Esposa

(The Wife, Suécia, EUA, 2018, 101 min). Drama. Direção: Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons.

Sinopse: Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.

Cine Jardins, sala 1: 19h15 (exceto quarta).

04/06/2018 - Princesas da Disney aparecem reunidas na animação WiFi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Wi-Fi Ralph - Quebrando a Internet

(Ralph Breaks the Internet, EUA, 2018). Animação. Direção: Rich Moore, Phil Johnston. Com Flora Paulita, John C. Reilly, Sarah Silverman.

Sinopse: Ralph, o mais famoso vilão dos videogames, e Vanellope, sua companheira atrapalhada, iniciam mais uma arriscada aventura. Após a gloriosa vitória no Fliperama Litwak, a dupla viaja para a world wide web, no universo expansivo e desconhecido da internet. Dessa vez, a missão é achar uma peça reserva para salvar o videogame Corrida Doce, de Vanellope. Para isso, eles contam com a ajuda dos "cidadãos da Internet" e de Yess, a alma por trás do "Buzzztube", um famoso website que dita tendências.

Cine Jardins, sala 2 (dub.): 14h50 (exceto segunda, terça e quarta).

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub.): 17h.

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub.): 15h40.

Cinesercla Montserrat, sala 3 (3D/dub.): 16h20, 18h30.

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub.): 14h20, 19h20.

Minha Vida em Marte Crédito: Divulgação

Minha Vida em Marte

(Brasil, 2018). Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Mônica Martelli, Paulo Gustavo, Marcos Palmeira.

Sinopse: Fernanda está casada com Tom, com quem tem uma filha de cinco anos, Joana. O casal está em meio ao desgaste causado pelo convívio por muitos anos, o que gera atritos constantes. Quem a ajuda a superar a crise é seu sócio Aníbal, parceiro inseparável durante a árdua jornada entre salvar o casamento ou pôr fim a ele.

Cinesercla Linhares, sala 1: 18h50, 20h50.

Cine Unimed, sala 1: 19h40.

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 20h20.

Cinesercla Montserrat, sala 4: 20h50.

Cinemagic Norte Sul, sala 1: 17h20. Sala 4: 19h40.

Cinépolis Moxuara, sala 4: 13h30 (somente sábado e domingo), 16h, 18h15, 20h50.

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 19h10, 21h30.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7: 13h (exceto quarta e quinta e sexta), 15h, 17h10, 19h20, 21h30.

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub.): 21h20.

Cine Via Sul, sala 1: 19h15.

Cine Ritz Conceição, sala 2: 21h (exceto sábado e domingo).

Cinemark Vila Velha, sala 1: 13h05, 15h30, 17h55, 20h30.

Cinemark Vitória, sala 1: 13h05, 15h35, 18h, 20h30.

Aquaman Crédito: Warner

Aquaman

(EUA, 2018, 143 min). Ação/ aventura. Direção: James Wan. Com Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe.

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando ele começa uma jornada com Mera, em busca de um algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub.): 19h.

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub.): 20h40.

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub.): 21h10.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub.): 18h10.