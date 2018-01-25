Confira os filmes e horários dos cinemas do ES de 25 a 31 de janeiro

Estreias

Maze Runner - A Cura Mortal Crédito: Divulgação

Maze Runner - A Cura Mortal

(Maze Runner: The Death Cure, EUA, 2018, 141 min).Aventura. Direção: Wes Ball. Com Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster.

Sinopse: No terceiro filme da saga, Thomas embarca em uma missão para encontrar a cura para uma doença mortal e descobre que os planos da C.R.U.E.L podem trazer consequências catastróficas para a humanidade. Agora, ele tem que decidir se vai se entregar para a C.R.U.E.L e confiar na promessa da organização de que esse será seu último experimento.

Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (3D/dub): 14h, 17h, 20h. Sala 3: 13h10, 18h10. Sala 5: 20:30

Cine Ritz Perim Center, sala 2 (3D): 16h (dub), 18h30 (dub), 21h

Cine Unimed, sala 2 (3D/dub): 16h, 18h30, 21h

Cinesercla Montserrat, sala 2 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h40. Sala 4 (dub): 18h20, 21h

Cinesercla Linhares, sala 3 (3D/dub): 15h20, 18h, 20h40

Cinemagic Norte Sul, sala 1 (3D): 13h40 (dub), 19h (dub), 16h20, 21h40

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h15, 19h. Sala 3 (3D/dub): 21h30

Cine Ritz Conceição, sala 3 (3D/dub): 19h, 21h30

Cinemark Vitória, sala 1 (3D/dub): 11h(sáb). Sala 2 (3D): 12h(dub), 15h (sáb), 15h05(dub), 18h10(dub), 21h15, 21h20(sáb). Sala 6 (3D): 13h (dub), 16h10 (dub), 19h15, 22h20

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 18h50, 21h30. Sala 2: 19h

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 21h. Sala 4 (3D/dub): 14h30, 17h15, 20h. Sala 5 (dub): 15h, 17h45, 20h30

Cinemark Vila Velha, sala 2 (3D): 12h20 (dub), 15h30 (dub), 18h30, 21h20. Sala 3 (3D/dub): 13h20, 16h10, 19h, 22h10. Sala 7 (dub): 17h30





The Post - A Guerra Secreta Crédito: Divulgação

The Post - A Guerra Secreta

(The Post, EUA, 2017, 115 min). Drama. Direção: Steven Spielberg. Com Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson.

Sinopse: Um encobrimento que abrangeu quatro presidentes dos EUA empurrou a primeira mulher dona de um jornal do país e um editor difícil de se juntar a uma batalha sem precedentes entre a imprensa e o governo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 13h40 (dub), 18h40 (dub), 16h10, 21h10

Cinemagic Norte Sul, sala 3: 17h (dub), 19h15, 21h30

Cinemark Vitória, sala 3: 12h40, 15h20, 18h, 20h50

Cinemark Vila Velha, sala 4 (dub): 19h10, 21h40. Sala 7: 20h50

Peixonauta - O Filme Crédito: Divulgação

Peixonauta - O Filme

(Brasil, 2018, 77 min). Animação. Direção: Kiko Mistrorigo, Célia Catunda, Rodrigo Eba. Com Fábio Lucindo, Fernanda Bullara, Celso Alves.

Sinopse: Peixonauta, Marina e Zico saem do Parque em busca do Dr. Jardim e dos primos Pedro e Juca, mas ao chegarem à cidade grande encontram tudo vazio. Após investigarem melhor, percebem que as pessoas não sumiram, mas sim encolheram. Intrigados e correndo contra o tempo, Peixonauta e seus amigos precisam desvendar a causa do fenômeno e salvar a população do desaparecimento completo.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h20, 15h20

Cinemark Vila Velha, sala 4: 11h (sáb), 13h, 15h (somente sáb e dom), 15h20 (exceto sáb), 17h20

Encolhi minha professora, filme Crédito: Divulgação

Encolhi minha Professora

(Hilfe, Ich Hab Meine Lehrerin Geschrumpft, Alemanha, Áustria, 2015, 101 min). Fantasia. Direção: Sven Unterwaldt. Com Anja Kling, Oskar Keymer, Lina Hüesker.

Sinopse: O jovem Felix Vorndran estuda em uma escola cuja diretora, Frau Dr. Schmitt-Gössenwein, é uma verdadeira peste. Certo dia, Felix, determinado a se vingar desta professora, arma um esquema maluco que tem consequências complicadas: a diretora acaba encolhendo, se tornando uma miniatura de si mesma.

Cinesercla Montserrat, sala 4 (dub): 14h20, 16h20

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 17h30. Sala 3 (dub): 13h, 15h

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 12h45, 15h10

Me Chame Pelo Seu Nome, filme Crédito: Divulgação

Me Chame pelo seu Nome

(Call Me By Your Name, França, Itália, EUA, Brasil, 2017, 133 min). Romance. Direção: Luca Guadagnino. Com Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg.

Sinopse: O sensível e único filho da família americana com ascendência italiana e francesa Perlman, Elio (Timothée Chalamet), está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de seus pais na bela e lânguida paisagem italiana. Mas tudo muda quando Oliver (Armie Hammer), um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai, chega.

Cine Jardins, sala 1: 14h35, 16h55, 21h15

Lou, filme Crédito: Divulgação

Lou

(Lou Andreas-Salomé, Alemanha, Suiça, 2016, 113 min). Biografia. Direção: Cordula Kablitz-Post. Com Katharina Lorenz, Nicole Heesters, Liv Lisa Fries.

Sinopse: A escritora e psicanalista Lou Andreas-Salomé decide reescrever suas memórias aos 72 anos. Ela relembra sua juventude em meio à comunidade alemã de São Petersburgo. Desde criança, sonhava em ser intelectual e estava determinada a nunca se casar ou ter filhos. Além de trabalhar com nomes famosos, ela escreve sobre os relacionamentos conturbados com Nietzsche e Freud, além da paixão por Rilke e conflitos entre autonomia e intimidade, junto com o desejo de viver sua liberdade.

Cine Jardins, sala 1: 19h15. Sala 2: 21h15.

Em Cartaz

Sobrenatural: A Última Chave, filme Crédito: Divulgação

Sobrenatural: A Última Chave

(Insidious: The Last Key, EUA, 2018, 103 min). Terror. Direção: Adam Robitel. Com Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson.

Sinopse: Neste quarto filme da franquia Sobrenatural, a doutora Elise Rainier é chamada para resolver o caso de uma assombração no Novo México, localizada justamente na casa em que ela passou a infância.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 16h (dub), 18h15

Cine Ritz Perim Center, sala 1 (dub): 18h40, 21h

Cine Unimed, sala 4 (dub): 18h40, 21h

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 18h50, 20h50

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h35, 20h35

Cinemagic Norte Sul, sala 4: 20h (dub), 22h

Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h40

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h

Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 14h10, 14h40 (qua), 17h05 (qua), 19h30

Multiplex Serra, sala 2 (dub): 15h30, 17h30, 19h30, 21h30

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 16h30, 20h40

Gaby Estrella - o Filme Crédito: Divulgação

Gaby Estrella - O Filme

(Brasil, 2018, 94 min). Comédia , Família. Direção: Claudio Boeckel. Com Maitê Padilha, Bárbara Maia, Luiza Prochet.

Sinopse: Depois do grande sucesso no mundo da música, a adolescente Gaby Estrella começa a sofrer com a concorrência de um novo ídolo teen, Natasha. Para voltar às paradas de sucesso, ela precisa voltar às suas origens, na cidade do interior Vale Mirim.

Cinemark Vitória, sala 7: 13h05

Correndo Atrás de um Pai, filme Crédito: Divulgação

Correndo Atrás de um Pai

(Father Figures, EUA, 2017, 113 min) Comédia. Direção: Lawrence Sher. Com Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons.

Sinopse: Quando descobrem que sua mãe está mentindo para eles sobre o suposto falecimento de seu pai biológico, dois irmãos decidem pegar a estrada para procurar o senhor e reparar o feito do passado.

Cinemark Vitória, sala 7: 22h

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 22h

O Destino de Uma Nação, filme Crédito: Divulgação

O Destino de uma Nação

(Darkest Hour, Reino Unido, 2017, 125 min). Drama Histórico. Direção: Joe Wright. Com Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn.

Sinopse: Winston Churchill está prestes a encarar um de seus maiores desafios: tomar posse do cargo de Primeiro Ministro da Grã-Bretanha. Paralelamente, ele começa a costurar um tratado de paz com a Alemanha nazista que pode significar o fim de anos de conflito.

Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 21h

Cine Jardins, sala 2: 16h45

Cinemark Vitória, sala 8: 11h20(qua), 16h40, 21h50

O Jovem Karl Marx, filme Crédito: Divulgação

O Jovem Karl Marx

(Le jeune Karl Marx, França, Alemanha, Bélgica, 2017, 118 min). Biografia. Direção: Raoul Peck. Com August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps.

Sinopse: Aos 26 anos, Karl Marx embarca para o exílio junto com sua esposa, Jenny. Na Paris de 1844, ele conhece Friedrich Engels, filho de um industrialista que investigou o nascimento da classe trabalhadora britânica. Dândi, Engels oferece ao jovem Marx a peça que faltava para completar a sua nova visão de mundo. Entre a censura e a repressão, os tumultos e as repressões políticas, eles liderarão o movimento operário em meio a era moderna.

Cine Jardins, sala 2: 19h05

Cena do filme 'O Touro Ferdinando', de Carlos Saldanha Crédito: Foto: Fox Film

O Touro Ferdinando

(Ferdinand, EUA, 2017, 109 min). Animação. Direção: Carlos Saldanha. Com John Cena, Kate McKinnon, David Tennant.

Sinopse: Ferdinand é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar ao invés de correr por aí bufando e batendo cabeça com outros touros. A medida que vai crescendo, ele se torna um touro forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até sua fazenda para escolher o maior, melhor e mais forte animal para touradas em Madri, Ferdinand é escolhido acidentalmente.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 13h30, 15h50, 18h20

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 16h

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 18h20

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 14h20, 16h25. Sala 5 (dub): 18h40

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 14h20, 16h25

Cinemagic Norte Sul, sala 4 (dub): 13h30, 15h40, 17h50

Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h50

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 15h

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h, 19h

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 15h15, 19h15

Cinemark Vitória, sala 4 (dub): 12h30, 15h10, 17h50, 20h30

Cine Ritz Aracruz, sala 1 (3D/dub): 16h30

Multiplex Serra, sala 1 (dub): 15h, 17h, 19h

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 12h, 14h30, 16h50 (3D), 19h40 (3D)

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 15h (somente sáb), 17h

Jumanji: Bem-Vindo à Selva Crédito: Divulgação

Jumanji: Bem-Vindo à Selva

(Jumanji: Welcome to the Jungle, EUA, 2017, 119 min). Ação. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Kevin Hart.

Sinopse: Quatro adolescentes estão jogando um videogame cuja ação se passa numa floresta. Eles escolhem avatars para a aventura. Mas um evento inesperado faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício, transformando-se nos avatars escolhidos.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 15h40, 18h10, 20h45

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 20h40

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 20h40

Cinesercla Montserrat, sala 1 (3D/dub): 18h30, 20h45. Sala 5 (dub): 16h25

Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 18h30, 20h45. Sala 2 (dub): 16h20

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (3D): 15h15 (dub), 19h30 (dub), 21h45

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 19h

Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 21h

Cine Via Sul, sala 1 (3D/dub): 21h15

Cinemark Vitória, sala 5 (3D): 13h20 (dub), 16h, 18h30 (dub), 21h10

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 21h20

Multiplex Serra, sala 3 (dub): 14h45 (3D), 17h, 19h15 (3D), 21h30

Cinemark Vila Velha, sala 1 (3D): 13h10 (dub), 15h40 (dub), 18h10 (dub), 21h

Cine São Mateus, sala 1 (3D/dub): 21h

Filme "Viva - A Vida É Uma Festa" Crédito: Disney/Divulgação

Viva - A Vida É Uma Festa

(Coco, EUA, 2017, 105 min). Animação, Aventura, Fantasia. Direção: Lee Unkrich, Adrian Molina. Com Anthony Gonzalez, Benjamin Bratt e Gael García Bernal.

Sinopse: Miguel é um menino de 12 anos que quer muito ser um músico famoso, mas ele precisa lidar com sua família que desaprova seu sonho. Determinado a virar o jogo, ele acaba desencadeando uma série de eventos ligados a um mistério de 100 anos. A aventura, com inspiração no feriado mexicano do Dia dos Mortos, acaba gerando uma extraordinária reunião familiar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 7 (dub): 13h20

Cine Ritz Perim Center, sala 3 (3D/dub): 18h20

Cine Unimed, sala 3 (3D/dub): 16h

Cinesercla Montserrat, sala 3 (dub): 16h50. Sala 5 (dub): 14h25

Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 14h20

Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 13h15

Cine Ritz Guarapari, sala 3 (3D/dub): 17h

Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 17h

Cine Via Sul, sala 1 (dub): 17h30

Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 11h30 (dom), 14h. Sala 7 (dub): 17h30

Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 12h30, 15h, 17h50 (dub)

Ingrid Guimarães e Larissa Manoela em cena de "Fala Sério, Mãe" Crédito: Globo filmes/Divulgação

Fala Sério, Mãe

(Brasil, 2017, 79min). Comédia. Direção: Pedro Vasconcelos. Com Larissa Manoela, Ingrid Guimarães e Marcelo Laham.

Sinopse: Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar.

Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 17h10, 19h, 20h50

Cine Ritz Perim Center, sala 1: 16h45

Cine Unimed, sala 1: 18h10

Cinesercla Montserrat, sala 3: 14h50

Cine Ritz Guarapari, sala 2: 15h10, 19h20

Cinemark Vitória, sala 7: 15h25, 20h

Cinemark Vila Velha, sala 5: 11h30 (somente sáb), 14h, 18h50

Cine São Mateus, sala 1 (dub): 19h10

Star Wars: Último Jedi Crédito: Divulgação

Star Wars - Os Últimos Jedi

(Star Wars: The Last Jedi, EUA, 2017, 150 min). Ficção científica. Direção: Rian Johnson. Com Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac.

Sinopse: Após encontrar o mítico e recluso Luke Skywalker em uma ilha isolada, a jovem Rey busca entender o balanço da Força a partir dos ensinamentos do mestre jedi. Paralelamente, a Primeira Ordem de Kylo Ren se reorganiza para enfrentar a Resistência.

Kinoplex Praia da Costa, sala 5: 13h

Extraordinário Crédito: Divulgação

Extraordinário

(Wonder, EUA, 2017, 113 min). Drama. Direção: Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay.

Sinopse: Auggie Pullman é um garoto que nasceu com uma deformação facial. Pela primeira vez, ele irá frequentar uma escola regular, como qualquer outra criança. No quinto ano, ele irá precisar se esforçar para conseguir se encaixar em sua nova realidade.

Kinoplex Praia da Costa, sala 4 (dub): 20h50

Cine Unimed, sala 1 (dub): 20h

Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 20h45

Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 17h10, 21h10

Cinemark Vitória, sala 1: 16h30 (dub), 19h10, 21h40

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 20h, 22h20

O Rei do Show Crédito: Divulgação

O Rei do Show

(The Greatest Showman, EUA, 2017, 105 min). Comédia musical. Direção: Michael Gracey. Com Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron.

Sinopse: A história de P.T. Barnum, showman empreendedor conhecido como "Príncipe das falcatruas". Entre suas criações estão um museu de curiosidades e um circo próprio, em que eram apresentados animais, freaks e fraudes de todo tipo. Lá ele inventou o O Maior Espetáculo da Terra.