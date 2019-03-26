Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CRISE

Com Bolsonaro, incentivo ao cinema nacional vive sua pior fase na década

Os incentivos da Lei Rouanet sempre foram um dos principais alvos de críticas do presidente

Publicado em 26 de Março de 2019 às 18:52

Publicado em 

26 mar 2019 às 18:52
O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O cinema brasileiro vive a sua pior fase de incentivos públicos federais na última década. Dados da Secretaria Especial de Cultura, que compila informações sobre a Lei Rouanet, apontam que, neste três primeiros meses de 2019, estatais federais repassaram um total de R$ 1,029 milhão em incentivos para projetos audiovisuais, por meio de mecanismos de renúncia fiscal.
Mantida a média deste primeiro trimestre, as estatais fechariam o ano com um desembolso total de R$ 4,1 milhões em incentivos, menos da metade dos R$ 9,7 milhões que alocou no ano passado.
Na manhã desta terça-feira, 26, Bolsonaro e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, decidiram ir ao cinema, mas para ver um filme americano. Foram a uma sessão reservada e de pré-estreia do filme religioso Superação: O Milagre da Fé. O filme, que estreia em 11 de abril, tem direção de Roxann Dawson.
Os incentivos da Lei Rouanet sempre foram um dos principais alvos de críticas de Bolsonaro, sob alegação de que favorecem apenas grandes artistas e eventos e de que não ajudaria a fomentar a arte no País.
Dez anos atrás, em 2009, os repasses totais da Lei Rouanet naquele ano chegaram a R$ 267,6 milhões, com uma fatia de R$ 34,2 milhões aplicados no setor audiovisual. De lá para cá, os incentivos só despencaram, chegando ao total de R$ 88 milhões no ano passado, com uma parcela de R$ 9,7 milhões ao audiovisual, conforme dados oficiais.
Ano / Incentivos ao audiovisual (em R$)
2009 - 34.249.220,13
2010 - 37.087.603,78
2011 - 35.756.624,43
2012 - 29.759.519,75
2013 - 35.574.808,65
2014 - 16.927.549,94
2015 - 18.551.955,11
2016 - 15.412.132,15
2017 - 13.174.795,22
2018 - 9.764.289,90
2019* - 1.029.697,77
Fonte: Secretaria da Cultura, Lei Rouanet, *1 de janeiro a 26 de março

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados