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Com Arya Stark, HBO revela novo trecho de 'Game of Thrones'

Oitava e última temporada da série chega em 14 de abril

Publicado em 

25 fev 2019 às 19:53

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 19:53

25/02/2019 - Arya Stark em novo trecho divulgado da oitava temporada de 'Game of Thrones' Crédito: YouTube / HBO ENTITY_apos_ENTITY19: It All Starts Here | Coming Soon (2019) / Reprodução
O dia 14 de abril parece estar muito longe para os fãs de "Game of Thrones" que aguardam com expectativa a oitava e última temporada da série. Enquanto os novos seis episódios não chegam, a HBO está alimentando a curiosidade do público com alguns trechos do que está por vir.
Neste domingo, 24, o canal de televisão publicou um vídeo com os lançamentos de 2019 e, entre as cenas, havia uma com Arya Stark. As imagens mostram um exército em movimento e um dragão sobrevoando os soldados armados. Arya fica impressionada com o animal alado e observa tudo com aparente curiosidade. 
A HBO já divulgou diversas imagens e cenas dos derradeiros momentos da trama. Confira o novo trecho abaixo.

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