Com a pandemia em alta, Festival de Guaçuí anuncia nova data em 2022

Cancelado este ano, Festival de Guaçuí anuncia nova data Crédito: Facebook | Festival de Inverno de Guaçuí | Arquivo

O já tradicional Festival de Inverno de Guaçuí, realizado por três vezes no Sul do Espírito Santo, foi novamente remarcado. Impossibilitado de acontecer em virtude da pandemia do coronavírus, o evento está agendado para os dias 15 e 19 de junho de 2022. Esta é a segunda vez que festival é reagendado.

De acordo com um dos organizadores do Festival, Elias Soares, o cancelamento das atrações neste ano se deu justamente por ser um evento grande, que recebe milhares de pessoas. "Portanto, a própria regra da OMS e dos governos não permite a aglomeração nesse momento de pico da pandemia. Não conseguimos fazer em 2020, não conseguiremos fazer em 2021, porém acreditamos que todo o mercado de eventos está se mobilizando para voltar ao normal em 2022", afirmou.

Segundo Soares, algumas atrações que viriam neste ano serão de fato confirmadas para 2022, enquanto outras não terão como ser adequadas às novas datas. "Imagina que os artistas tinham a agenda 2020, 2021, que acabaram sendo adiadas e agora acumularam apresentações. As atrações internacionais, por exemplo, são marcadas com um ano de antecedência. Mas vamos tentar adequar com os próprios artistas confirmados, entre os quais estão Gabriel Gava, Sérgio Reis, Renato Teixeira, Paralamas do Sucesso e o grande show de sábado, do Alexandre Pires com 'Baile do Nego Véio'. Esses artistas já estão até com 70% do cachê pago pela organização", acrescentou.

"A gente tem a impressão de que o festival vai explodir em 2022, será o festival do reencontro. Acreditamos que os fãs do festival virão de uma vez só, vai ser uma loucura. A gente inclusive vai selecionar um espaço ainda maior, se possível. Foram dois anos de pandemia, com as pessoas reclusas e loucas por uma festa. Para a nossa festa, as pessoas poderão vir com segurança, será um grande sucesso" Elias Soares - Organizador do evento

O SIGNIFICADO DO FESTIVAL